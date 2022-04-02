Geçmişten günümüze İzmit kütüphaneleri

Kağıda gerek duyulmadan kitap, dergi, gazete, yazışma ve her türlü bilimsel yayını bir araya getiren, içlerinde fotoğraf, grafik ve çizimlerin yer aldığı e-Kitap dönemindeyiz. Saygın üniversiteler, milli kütüphaneler, arşivler, özel müze ve kütüphaneler insanlığın emrinde... Araştırma için kişisel bilgisayarlar kadar kent kütüphanelerindeki imkanlardan da yararlanmak mümkün. Linkleri bilmek ya da sormak yeterli.

Kütüphaneler günümüzde okuyucu ve araştırmacının raflardaki kitapları karıştırdığı, yoksa depodan istediği; fotokopi veya dijital kayıt, film, dia, ses kaydı ve fotoğrafa ulaşılabildiği; kurslar düzenlenen, ders çalışılan, internet erişimi sağlanan, çay-kahve içilip ve bir tost yenebilen alanlarla hijyenik WC bulunan, geç saatlere kadar hizmet verilen kültür ve yaşam mekanlarıdır.

Sümer, Asur, Hitit arşiv ve kütüphaneleri, hayalimizi zorlayan nitelikte kil tabletlerinden ve taş levhalardandı. Mısır'da papirüs, Çin'de ipek ve kağıt, Anadolu'da parşömen, kütüphane ve arşiv dolaplarının ağırlığını hafifletmişti. Elle yazılı papirüs, parşömen tomarları ve kitapların saklandığı İlkçağ ve Ortaçağ kütüphaneleri çok değerliydi.

İlkçağın ünlü İskenderiye Kütüphanesi ve onunla rekabet halindeki Bergama Kütüphanesi ve Efes Kütüphanesi kitap birikimleri kadar mimari yapılarıyla da uygarlık tarihinde öne çıktılar.

Kütüphane; kanunlar, ticaret sözleşmeleri, din, bilim, edebiyat ve sanatın birikimi "insanlık hazinesi" kitap koleksiyonlarından oluşur. Çok tanrılı inanışlar döneminde mabet ve sarayın, Hristiyan Ortaçağ’da saray-kilise ve manastırların, İslam aleminde vakıfların ve sarayın korumasında olsa da zaman, afet ve savaşlar kadar bireysel tahribattan uzak kalamamışlardır.

Doğu’nun kağıdı ve Batı’nın matbaası bir araya gelince kitap baskılarının sayısı arttı. Bilim, eğitim ve kültürün yaygınlaşması ve aydınlanma başladı.

Tarih, Helenizm devletlerinden Bithynia'nın Roma egemenliğine girdikten sonra Nikomedia'da, Julianus (İmparator) gibi şahsiyetlerin eğitim aldıkları, yazar Libanios gibi dönemin ünlü hocalarının ders verdiği Nikomedia'da bir kütüphanenin olmaması düşünülemez. Atina, Bergama, Efes kütüphanelerinden söz edilen bir dönemde Nikomedia kütüphanesi mutlak vardı. Dördüncü yüzyılda Hristiyanlık inancının serbest hale gelmesinden sonra açılan manastırlarında da kütüphane kurulmuş olmalı.

Pertev Paşa Külliyesi içindeki mektep binası bir dönem Çocuk Kütüphanesi idi.

Osmanlı döneminde cami ve medreselerin çoğu devlet adamları tarafından kuruldu ve vakfedildi. İzmit Sultan Orhan Medresesi ile Fevziye Medresesi’nin kendilerine ait kütüphaneleri vardı. Kanuni devrinde Anadolu'da kurulan kütüphaneler arasında Vezir Pertev Mehmet Paşa'nın İzmit'te, Gebze'de cami içinde Çoban Mustafa Paşa'nın vakıf kitap koleksiyonlarını sayabiliriz. Abdülkadir Erdoğan'a göre (Vakıflar Dergisi, II/236): İzmit'te Pertev Mehmet Paşa Vakfiyesi'nde caminin üç adedi sağa ve üçü sola konmak ve cemaat tarafından okunmak üzere bizzat paşanın satın aldığı altı adet Kur'an’ın bütün vasıflarını vakfiyesinde tespit etmiş ve tavsifine uygun olan bu Mushaflardan üçünün bugün Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde korunmakta olduğu kayden anlaşılmıştır. Diğer üç Mushafın da İzmit'te Müftülük dairesinde dolapta mahfuz Kur'anlar arasında bulunduğu zannedilmektedir. Bu altı Kur'an’dan başka adları, vasıfları vakfiyede gösterilen 21 kitabın nerede kaldığı bilinmemektedir.

Armaş (Akmeşe) Manastırı din adamı yetiştiren yüksek teoloji okulu olarak dini kitaplar bulundurmakla birlikte bilimsel kitaplar da bulunan zengin bir kütüphane ve ayrıca bir matbaaya sahipti.

Bahçecik Amerikan Okulu’nun, Protestan öğretisi ile birlikte Avrupa üniversitelerine öğrenci yetiştirilmesi için eğitime destek veren, güçlü bir kütüphanesi vardı.

Eski Demiryolu, şimdi Yürüyüş Yolu üzerindeki Ziraat Bankası'nın olduğu yerde Halkevi Okuma Salonu'nda bir resim sergisi açılışında İzmitliler bir arada (Fahri Seyrek, 1939)

Cumhuriyet döneminde İzmit'te ilk kütüphane Halkevi Okuma Odası adıyla açıldı. "Halkevi Okuma Odası" 1942 yılında Halkevi binası inşa edilinceye kadar Demiryolu'nda Halk Sineması yanındaki bir salonda hizmet verdi.

08 Nisan 1937 günlü Türk Yolu Gazetesi: "Okumak isteyenlere Müjde" veriyor: Halkevi salonundan kahve ve bilardo kaldırılarak sinemanın büfesine nakledilmiş olduğundan salon tamamen okumaya hasredilmiştir. Halkevinin ilk tesisinden itibaren yapılması istenilen bu şekle muvaffak olanları takdirle karşılayacağımız gibi okuma hevesinde bulunan gençliğe de kitap saraya koşmalarını tavsiye ederiz. diyordu.

16 Ekim 1941 günlü Türk Yolu Gazetesi'nde Halkevi Okuma Salonu'nda bulunan 2140 kitabın tasnif edildiği, sabah dokuzdan akşam 18'e kadar okuyucuya açık bulunduğu ilan edilmekteydi. Bu dönemde Kütüphane Memuru İzmitli Namık Moralı idi.

Resim Sergisi için Halkevi Okuma Salonu'na gelen Vali Ziya Tekeli ve sanatseverler…

16 Mayıs 1943 günlü Türk Yolu'nda Körfezli imzasıyla Cevdet Yakup Baykal: "Şehrimiz Halkevi Kütüphanesi her gün biraz daha inkişaf ederek mükemmeliyete doğru gitmektedir. Kütüphanedeki binlerce kitap iyi bir tasnife tabi tutularak birer birer cildlendirilmiş ve memleket çocuklarının istifadesine sunulmuştur. Kütüphanede her gün okuyan insanlar görmek bizi memnun etmektedir. Sessiz sedasız ve tam bir feragatle vazifesini yapan Kütüphane Memuru Namık Moralı'yı bu vesile ile takdirle anmak da bir kadirşinaslık borcudur." diye övgüler yazdı.

Halkevlerinin kapatılmasından sonra 1953 yılında Halkevi binasında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak Kocaeli İl Halk Kütüphanesi açıldı. 35 yıl burada hizmet verdi.

İl Halk Kütüphanesi 1953 yılında Halkevi binasında açıldı.

1967 ve 1972 il yıllıklarında Kocaeli'de İzmit Halkevi'nde ve Kandıra'da olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı iki halk kütüphanesi, Pertev Paşa Külliyesi içindeki eski mektep binasında İzmit Çocuk Kütüphanesi ve bir de Gölcük Çocuk Kütüphanesi kaydedilmiştir.

30 Mart 1971 günlü Türkyolu Bizimşehir Gazetesi'nde Kütüphane Haftası haberi vardı: "Kütüphane haftası törenle başladı. Belediye bandosu refakatinde Atatürk Anıtı'na giden kütüphaneciler ve öğrenciler çelenk koymuş ve saygı duruşunda bulunmuşlardır. Halk Eğitim Merkezi salonundaki törende de İl Halk Kütüphanesi öğretmeni Bedia Topaloğlu, memur Şahap Tiğişti ve Çocuk Kütüphanesi öğretmeni Feyda Yüzbaşıoğlu konuşma yapmışlardır.

Kocaeli İl Halk Kütüphanesi 1988 yılı sonunda Sabancı Kültür Merkezi'ndeki bugünkü yerine geçti. Halen üç tam kat ve bir de asma kattan yararlanılmaktadır.

Sabancı Kültür Merkezi'ndeki kütüphanenin kapı üzerindeki levhası

Kocaeli'de bugün üniversite, Büyükşehir ve diğer belediyeler, kurumlar, okullar ve Kocaeli Dokümantasyon Merkezi ve kişilere ait çok önemli değerde ve sayıda kitap, dergi ve gazete koleksiyonları vardır. Hayli de yetişmiş uzman kütüphanecimiz vardır. Ancak ayrı bir kütüphane binası yoktur. Çağa uygun kütüphane binasının, inşa ve işlevlendirilmesi kent kültürü adına ihmal edilmemesi gereken bir görevdir.

Nazmi Oğuz Çocuk Kütüphanesi:

Nazmi Oğuz'un bağışladığı apartman dairesinde Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak Oğuz Halk Kütüphanesi adıyla kuruldu. Osmanlıca 200 kadar nadir kitap ve eski haritalardan oluşan Ahmet Sıvacı Kitaplığı da burada halka açılmıştı. 2015 yılında "Nazmi Oğuz Çocuk Kütüphanesi" olarak proje değişikliği yapılınca Ahmet Sıvacı Kitaplığı, Kocaeli Kültür Müdürlüğü tarafından İstanbul'a Millet Kütüphanesi'ne gönderilmiştir. Bugün çocuklara yönelik etkinliklerin de yapıldığı faal bir kütüphanedir.

İzmit'te bugün kütüphane ve kahvehaneyi birleştiren ders de çalışılabilen mekanlar da var (Kafe Kedi)

30 ciltlik kütüphanesini İSAM'a bağışlayan İzmitli Yavuz Argıt (1934-2009)

Yavuz Argıt 1934 yılında İzmit'te doğdu. Babası Halkbank Muhasebecisi Şevket Bey, Annesi Suat Hanımdır. Kafkasya Çerkeslerinden Ubıh kabilesindendir. Evleri Kemalpaşa Mahallesi, İmaret Yokuşu'ndadır. Deniz Astsubayı olarak mezun olmuş, Donanma'da ve sonrada ticari gemilerde çalışmıştır. 1969 -1980 arasında Petkim'de işbaşı yapmış, tekrar gemilere dönmüştür. "Doyumsuz bilgi sevdalısı merhum, en önemli bilgi kaynaklarından biri olan kitaba hayatı boyunca büyük bir aşla bağlı kalmış ve biriktirdiği yaklaşık 30 bin kitap ve dergiyi yine milletine armağan etmiştir." Yavuz Argıt'ın 2009'da vefatından sonra İslam Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanarak bastırılan "Yavuz Argıt Armağanı"nın ikinci basımı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2012 yılında yapılmıştır.

Kütüphane bağışçısı İzmitli Ahmet Sıvacı (1883-1972)

Nihat Durak'ın, Kocaeli Dokümantasyon Merkezi'nden Haberler, Mart 2000, sayı 35'te yazdığına göre Oğuz Halk Kütüphanesi'ne iki yüz kadar nadir eski Türkçe kitapla bütün kütüphanesini bağışlayan kitap dostu Ahmet Sıvacı, 1883 yılında İzmit'in Yukarı Pazar semtinde Sıvacı Düzü adı verilen mahaldeki Sıvacılar Konağı'nda dünyaya geldi. İzmit İdadisi'ni tamamladıktan sonra Ziraat Bankası'nda iş hayatına başladı. 1926 yılında bankadan istifa edip İstanbul'daki "Şark Değirmencilik Türk Anonim Şirketi" adlı kuruluşta muhasebeci olarak iki yıl çalıştı. 1928 yılında ayrılıp, serbest ticaret yaptı. 1935'te Konya Aksaray'daki "Azmi Milli Türk Anonim Şirketi''ne müdür, 1939'da Adana 2 nolu Çırçır Fabrikası'na müdür tayin edilmiştir. 31.08.1945'te emekli olmuş, 1957 yılına kadar İstanbul'da özel sektörde çalışmıştır. Son senelerini İstanbul Bostancı'daki evinde okuyarak, bahçesi ile uğraşarak geçirmiştir. 07.12.1972 tarihinde vefat eden Ahmet Sıvacı'nın bir erkek üç kızı vardır. Ahmet Sıvacı, sağlığında Yukarı Pazar'da Sıvacı Düzü'ndeki arsasını beş yıl içinde okul inşaatı tamamlanmak şartı bağışlamıştır. 1964 yılında temeli atılan okul, 1966-1967 öğretim yılına yetiştirilerek Turgut Reis İlkokulu adıyla açılmış, 1968-1969 öğretim yılı başında da adı değiştirilerek Akçakoca İlkokulu olarak isimlendirilmiştir (Bugün Akçakoca İlköğretim Okulu).

Nazmi OĞUZ

(1907-2007)

Nazmi Oğuz, 1907'de Karamürsel'de doğdu. Ali Bey ile Hafize Hanımın oğludur. Sporcu, İzmit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarından, sinema sahibi ve işletmecisi, XIII. Dönem Milletvekilidir. Karamürsel'de Okul ve öğretmen lojmanı yaptırarak ve İzmit'te kendi apartmanının dairesini kütüphane kurulmak üzere bağışlamıştır.

KOCAELİ KÜTÜPHANELERİ

*Kocaeli İl Halk Kütüphanesi

*İzmit Zübeyde Hanım Halk Kütüphanesi

*İzmit Nazmi Oğuz Çocuk Kütüphanesi (2015)

*Köseköy Nazım Demirci İlçe Halk Kütüphanesi

*Gebze İlçe Halk Kütüphanesi

*Kandıra Prof. Turan Güneş İlçe Halk Kütüphanesi

*Derince Mahmut Kılıçdoğan İlçe Halk Kütüphanesi

*Karamürsel İlçe Halk Kütüphanesi

*Gölcük İlçe Halk Kütüphanesi

*Körfez İlçe Halk Kütüphanesi

* Çayırova İlçe Halk Kütüphanesi

*Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Kütüphanesi

*Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi

*İzmit Belediyesi Çetin Emeç Kütüphanesi

*Gölcük Belediyesi Değirmendere Kütüphanesi

* Başiskele Belediyesi Çocuk Kütüphanesi

*Park Cami Kütüphanesi

*** GAZETE KUPÜRLERİ ***

Türk Yolu Gazetesi, 16 Ekim 1941

Türkyolu Bizimşehir Gazetesi, 23.05.1953

Kocaeli Gazetesi, 29 Mart 2002