Kadim bir dostumla sohbet ediyorduk.

Sohbet bir vesileyle Ramazan etkinlikleri çerçevesinde yapılan bazı hazırlıklara geldi.

Aynı zamanda meslektaşım da olan dostum, bu hazırlıkları sadece bir Ramazan köşesi oluşturmaya hasretmemenin gereğinden bahsederken Ramazan’a hazırlığın anlamı üzerine konuşmaya başladık.

“Ramazan’a hazırlık bizde temizlikle başlar” dedim.

“Çok doğru! Aslında Ramazan’a hazırlığın ne anlam ifade ettiği bu temizlikte saklı” dedi.

Haklıydı.

Zira esasında maddi temizlik olarak kendini gösteren bu hazırlık Ramazan’ın en önemli etkilerinden birini de sembolize ediyordu:

Arın(dır)ma.

Üstelik hem bedeni hem de ruhu kapsayan bir arın(dır)ma.

Bu arın(dır)ma ki bize beden ile ruhun bir bütünde ele alınması gerektiğini gösterir.

Bedene iyi bakmanın ruh, ruha iyi bakmanın beden üzerindeki iyileştirici etkilerine dikkat çeker.

Yemeden içmeden uzak durmanın, bedenin dinlendirilmesine ve temizlenmesine vesile olması gibi, kötü düşünce, söz ve davranıştan uzak durarak ruhun dinlendirilmesine ve temizlenmesine vesile olunduğunu söyler.

Bunların gerçekleşmesi için öncelikle arınmaya yönelik iradenin ortaya konulmasının lazım geldiğini vurgular.

Kendini “niyet” ile ifade eden bu irade ile insanın, arınmak için Allah rızasını gözetmesi gerektiğini unutmamasını salık verir.

Allah rızasını gözeterek yapılan bir ibadet, Allah’ın rızasına muhalif düşünce, söz ve davranışların ortaya çıkmasına mani olamıyorsa, yapılan ibadetin “ne için yapıldığının” tekrar düşünülmesini tavsiye eder.

O düşünce, söz ve davranışlara iten ve dolayısıyla insanı Allah rızasını elde etmekten uzak tutacak unsurların aradan kaldırılması, bu unsurlardan hayatın temizlenmesi için gayret göstermeye teşvik eder.

Ramazan’ı karşılamaya temizlik ile başlamak misali Ramazan’ın da temizlemesine, arındırmasına izin vermenin böylelikle mümkün olabileceğini ifade eder.

Aksi halde hoş karşılanan Ramazan’ın hoş ağırlanmış olmayacağına işaret eder.

O nedenle benim açımdan “Ramazan temizliği” kültürü, Ramazan’a başlangıç hazırlığı olarak hakikaten anlamlıdır.

Ve bir manada bu atmosferin evin bir köşesine değil her köşesine yayılması, evin her bir bireyinin bu atmosferin oluşumuna katkıda bulunması demektir.

Tıpkı Ramazan’ın arındırıcı ve dayanışmayı teşvik eden etkisinin hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak bir ay değil, on iki ay devam etmesinin gerekliliği gibi…

Bu vesileyle arınmamıza ve affımıza vesile olacak biçimde hakkıyla idrak edeceğimiz bir Ramazan ayına kavuşmuş olmayı niyaz ediyorum…