Sebzelerden tohumluk alınması

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle bazı sebze çeşitlerinden tohumluk alınması ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

DOMATESLERDEN TOHUMLUK ALINMASI

Domates çeşitleri arasında melezlik pek çoktur. Bundan ötürü bir domates çeşidinden saf tohumluk alabilmek için bu çeşidin diğer çeşitlerden uzak bir yerde yetiştirilmiş olması lazım gelir. Tohumluğa en uygun elverişli olan meyveler, bitki üzerinde ilk önce teşekkül edenlerdir. Bunların içerisinden en iyi ve düzgünlerini seçmeli ve iyice olgunlaşıncaya kadar yerinde bırakılmalıdır. Sonra bunları koparıp ezmeli ve tohumları temiz suda yıkadıktan sonra bir bez üzerinde serip gölgede kurutulmalıdır. Kuruyan tohumları bez torbalar içerisine koyup havadar yerlerde muhafaza etmelidir. Domates salçası imali esnasında toplanan tohumlukların kıymetleri pek düşüktür.

KABAKLARDAN TOHUMLUK ALINMASI

Bütün kabak çeşitlerinde tohumluğa en elverişli olan, köke en yakın olarak ve ilk önce oluşan kabaklardır. Yanlarına dikilecek küçük bir değnek ile işaretlenen bu tohumluklar iyice olgunlaşıncaya kadar tarla veya bahçede bırakılır. Renk sararıp tohumluk kabak yumuşamaya yüz tuttuğu zaman koparılır. Kesilerek içerisinden tohumlar alınır. Gölgede serilip kurutulduktan sonra torbalara doldurulur.

BAKLALARDAN TOHUMLUK ALINMASI

Baklalardan en iyi tohumluk, ancak her sene yapılacak seleksiyon amelesi sayesinde olur. Bunun için her sene kuvvetli büyüyen, verimli, hastalıksız bitkilerin en iyilerini seçip bunların orta yerlerinde ve diplerinde en güzel teşekkül etmiş kapçıkların içerisindeki daneler ayrılmalı ve bunlar ertesi sene tohumluk olarak kullanılmalıdır. Baklalarda seleksiyon yaparken şu noktalara dikkat edilmelidir:

1) Bitki üzerinde fazla miktarda meyve (kapçık) bulunmalıdır.

2) Meyve içerisinde çok tohum (tane) bulunmalıdır.

3) Tohum ağır olmalıdır.

4) Çeşit, yetiştiği çevrenin iklim şartlarına uygun olmalıdır.

5) Erken yetişmelidir.

6) Kuraklığa dayanıklı olmalıdır.

FASULYELERDEN TOHUMLUK ALINMASI

Fasulyelerden tohumluk almak için büyümesi kuvvetli ve sağlam olan bitkilerin ilk meydana getirdikleri meyve kapçıklarından şekilleri düzgün ve içerisinde tohum sayısı fazla olanları seçmek gerekir. Her sene bu şekilde yapılacak bir tohum seçimi ile elimizde daima iyi vasıfları taşıyan damızlık tohumluk bulundurmuş oluruz

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe