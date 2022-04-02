Ramazan ayı ve “Ramazan Müslümanları”…

Sevgili okurlarım, Ramazan ayı başladı, bugün ikinci gün.

Böyle bir kaos ortamında bu ayın gereklerini yerine getirip huzur bulabilenlere ne mutlu!

İzin verirseniz bu yazımda, geçmişteki Ramazanlarla ile ilgili gözlemlerimi ve düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.

Nasıl olması gerekirdi, neler yaşadık?

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Ramazan, “ibadet” ayıdır.

İftarlar ise “dinsel yemek”…

Kendi kuralları içinde, abartılmadan, sessizce yerine getirilmesi gereken yemekler…

Ama biliyorsunuz, AKP iktidarıyla birlikte Ramazan ayı “gösteriş ayı”na, iftarlar da “şov”a dönüşmüştü.

Pandemi nedeniyle iki yıldır bu şovların hızı kesilmiş, biraz normalleşir gibi olmuştuk.

Virüs salgını hafifledi, daha ötesi hükümet açıklamasıyla pandemiyi “resmen” bitirdi, şimdi çok merak ediyorum bu Ramazan acaba nasıl geçecek?

Seçim yaklaştı, yerel yönetimler fırsat bu fırsat deyip, gösteri ve şovlarına kaldıkları yerden devam edecekler mi?

Beş bin, on bin kişilik iftar yemekleri düzenleyecekler mi?

Fakirlere fakirliklerini yüzlerine vurmayı sürdürecekler mi?

Dinimizi ne hale getirdiler…

AKP iktidarında…

Din, siyasallaştırıldı.

Din, ticarileştirildi.

Partililer, Ramazan ayını şova çevirdiler.

Ticari işletme sahipleri de, iktidara yaranmak için ister istemez bu şova iştirak ediyorlar.

Oysa mümin, “tevazu” sahibidir.

Dini gerekleri sessizce yerine getirir.

Oruç tuttuğunu kimse anlayamaz.

Namaz kıldığını da…

İftarını da Allah ne verdiyse kendi sofrasında açar.

Akrabalarına, komşularına, hali vakti yerinde olmayanlara iftar verir, ama bundan kimsenin haberi olmaz.

Dinde, riya yoktur.

Dinde, “gösteriş yapmak” günahtır.

Namazın, orucun, iftarın; reklamı yapılmaz.

Bunlar, Ramazan ayının içini boşalttı.

Ramazan ayı dinimizin emrettiği “tevazuluk” tan uzaklaştırıldı.

İftar sofraları artık “misafirler için” değil, “siyasi ve ticari şov yapmak için” kuruluyor.

Ramazan, “ibadet ayı” olmaktan çıktı, adeta “tüketim festivali” ne dönüştü.

Yeme, içme, tüketme yarışı haline geldi.

Neden oldu, nasıl oldu?

Ramazan aylarının “gösteriş ayı”na, iftar yemeklerinin “şov”a dönüşmesinin elbette bir nedeni, elbette önayak olanları var.

Yoksa durup dururken, “rahmet ve bereket ayı” olarak bildiğimiz Ramazan ayı, bu derece dejenere olmazdı.

Geçmiş yıllardaki Ramazanları şöyle bir gözünüzün önüne getirin!

Eğlence, ibadetin önüne geçti.

Tüketim, ibadetin önüne geçti.

Gösteriş, ibadetin önüne geçti.

Siyasi ve ticari şov, ibadetin önüne geçti.

Biraz önce de söylediğim gibi, Ramazan ayı “ibadet ayı” olmaktan çıktı, “siyaset festivaline” dönüştü.

İftar yemekleri, “hayır işlemek için” değil, “gösteriş yapmak için” verilir oldu.

Sorumlusu kim?

Ramazan ayının “ibadet ayı” olmaktan çıkıp, “siyasi ve ticari şov ayı”na dönüşmesinin baş sorumlusu AKP iktidarıdır.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır…

Daha önceki dönemin bakanlarıdır…

Gelmiş geçmiş belediye başkanlarıdır…

İktidarın yağcısı sivil toplum örgütleri ve meslek odalarıdır…

İktidarın baskısına dayanamayıp iftar organizasyonları yapan kurumlardır…

Hatırlayın, vıcık vıcık siyaset, ticaret, yağ ve yandaşlık kokan nice Ramazanlar gördük.

Her akşam düzenlenen “iftar mitingleri” nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, bakanları ve belediye başkanlarını dinlemek zorunda kalmadık mı?

Böylesine bir zulüm Müslümanlara reva mıydı?

İftar yemeklerinde siyaset de konuşuldu, siyasi dedikodu da yapıldı, siyasi çatışmalar da yaşandı.

Toplum, Ramazan ayında bile huzur bulamadı.

Türkiye, AKP’den önce de Müslüman’dı…

Ama tarihi boyunca Ramazanlarda böylesine gösteriş, böylesine şov görmedi.

O iftar yemekleri, toplumun belleğinden henüz silinmedi.

Belediyelerin düzenlediği iftarlar

Belediyelerin düzenlediği iftar yemeklerini de hatırlıyor musunuz?

Belediye başkanları, her akşam değişik kesimlere iftar yemeği verirdi.

Bu iftar yemeklerinin masrafları nereden?

Ya belediye kasasından…

Ya belediyeye iş yapanların kesesinden…

Ya da bölgedeki sanayi işletmelerinden…

Sonunda, bu masraflar nasıl karşılanırsa karşılansın, harcanan para halkın parası!

Halkın parasıyla halka şov yaptılar.

Halkın parasıyla halka iftar verip bunu bir “lütufmuş” gibi sundular.

Kendi kesesinden iftar yemeği veren bir belediye başkanı duydunuz mu siz hiç?

Hepsi günah işlediler, günah!

Sonra bir şey daha…

O dönemde çok sık şikâyet alıyorduk.

Parası sanayi işletmelerinden alınan iftar yemeklerinde inanılmaz dalavereler dönüyordu.

Belediye başkanı, bir işletmenin sahibini arayıp “Hayrın olsun, Ramazanda 5 bin kişiye bir iftar ver” ricasında bulunuyordu.

İşletme sahibinin eli mecbur!

Başkanın ricasını yerine getirmezse, başına gelecekleri bilir.

İftar düzenlendi, ertesi gün iftarı organize eden yemek firmasından 5 bin kişilik yemek faturası gönderildi.

İftara kaç kişi katıldı, verilen yemeğin değeri o rakam mıdır, belli değil.

Her Ramazan’da, bu yöntemle çok “köşe dönen” oldu, çok!

Ve sosyal medyadan paylaşılan iftar yemekleri…

Evet, her şeyi hatırladık, her şeyi konuştuk, bunu da konuşalım!

Verilen iftar yemekleri, sosyal medya sitelerinden paylaşılırdı.

Sizin oruç tuttuğunuzu, sizin iftar yemeği verdiğinizi, iftar yemeğinde hangi yemeklerin bulunduğunu herkesin, dünya âlemin bilmesi mi gerekti?

Bu nasıl bir anlayıştı?

Şu Ramazan’da yaşadıklarımız, dinimizin hangi kurallarıyla ötüşüyordu?

Bunlar, Ramazan Müslümanları…

Sevgili okurlarım, geçmiş Ramazanlardaki gözlemlerimi sizlerle samimi bir şekilde paylaştım.

Bu olup bitenlerin bana göre Müslümanlıkla bir ilgisi yok!

Bunlar, dinimizi siyasi çıkarlarına alet ediyorlar.

Bunlar, dinimizi ticari çıkarlarına alet ediyorlar.

Bunlar gerçek Müslüman değil, bunlar “Ramazan Müslümanları”…

“Müslüman’mış gibi” davranıyorlar…

“Dini bütün” görünmek istiyorlar…

Reklam yapıyorlar…

Gösteriş yapıyorlar…

Şov yapıyorlar…

Kendilerine göre, yaptıkları dini aktivitelerle “büyük sevap” işlediklerini sanıyorlar.

Büyük sevap kazandılar ya…

*Artık adaletsiz davranabilirler…

*Artık kul hakkı yiyebilirler…

*Artık ihaleleri, partili işadamlarına sorgusuz sualsiz verebilirler…

*Artık devlet malına el uzatan parti yöneticilerini korumaya devam edebilirler…

*Artık hırsızlığı tescil edilmiş dava arkadaşlarını desteklemeyi sürdürebilirler…

Dediğim gibi…

Nasıl olsa Ramazan ayında gösterdikleri olağanüstü performansla “dini bütün”lükleri Allah katında olmasa bile toplumda tescillendi.

Tuttukları yolda yürümeye devam edebilirler.

Onların “Ramazan Müslümanlıkları”, nasıl olsa 11 ay yeter!

Hep bu anlayışla hareket ettiler.

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Sevgili okurlarım, dün yeni bir Ramazan ayına daha girdik…

Gerçekten çok merak ediyorum, iki yıl önce pandemi nedeniyle bıraktıkları “Ramazan ayı şovlarını”, “Ramazan ayı istismarlarını”, bu Ramazan’da da devam ettirecekler mi?

Ben Ramazan ayında “Ramazan Müslümanları”nın trajikomik hallerini seyretmekten büyük zevk alıyorum.

Size de öneririm.

İyi Ramazanlar!