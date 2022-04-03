Seçime gidiyoruz da, ülkemizde gerçek demokrasi var mı, bir kez daha sorgulayalım!

Hadi yazıya eski bir terimi kullanarak başlayalım.

Türkiye “seçim sath-ı mâili”ne girdi.

Yani ülkemizde “geri dönülemez seçim süreci” başladı.

En geç 15 ay içinde sandık başındayız.

Tamam, seçime gideceğiz, ülkemizin yeni yönetimini seçeceğiz de, ülkemizde “gerçek demokrasi” var mı, “gerçek demokrasiye ulaşmak için çaba gösteriliyor mu”, bunun üzerinde duran yok.

Yeri gelmişken biz değinelim.

Demokrasinin üç koşulu vardır.

Birincisi, “seçim”dir.

Bu koşul, Kurtuluş Savaşı’ndan itibaren uygulanmaya başlandı.

Ortaya sandık konuldu, şöyle veya böyle oy kullandırılmaya başlandı.

İkinci koşul, “genel oy” ilkesidir.

Ne demek genel oy ilkesi?

Her yetişkin insanın oy hakkına sahip olması…

Yani sadece erkeklerin değil, kadınların da oy kullanabilmesi…

Bu koşul da, 5 Aralık 1934’te “kadınlara oy hakkı tanınmakla” Atatürk döneminde gerçekleştirilmiş oldu.

Gelelim üçüncü koşula.

Üçüncü koşul “eşit oy” ilkesidir.

Birinci ve ikinci “önkoşul”, üçüncüsü “olmazsa olmaz” koşuldur.

Nedir “eşit oy” ilkesi?

Basit anlatımıyla, her seçmenin oyunun “1” sayılmasıdır.

Peki, bizde her seçmenin oyu “1” sayılmıyor mu?

Sayılmıyor…

Çünkü ülkemizde “feodal” ve “yarı-feodal” yapı hâlâ devam ediyor.

Konuşmasak da, üstünü örtmeye çalışsak da, toplum yapımızın gerçeği ne yazık ki bu.

Ülkemizde hâlâ ağaların, şeyhlerin, tarikatların saltanatı sürüyor mu?

Sürüyor…

Ağaların, şeyhlerin ve tarikatların saltanat sürdüğü bir ülkede, bu egemen güçlerin buyruğu dışında kimse “farklı bir partiye” oy kullanabilir mi?

Kullanamaz…

Aşiret reisi veya tarikat şeyhi; “Oylar A partisine” der, bütün oylar “A partisine” verilir, “Oylar B partisine” der, bütün oylar B partisine verilir.

Yine, toplumun yoksul ve cahil kesiminin “sosyal yardımlar”la bloke edildiği bir toplumda, seçmen, yardım yapanın kontrolü altındadır.

Daha yeni açıklandı, ülkemizde düzenli olarak 30 milyon kişiye “sosyal yardım” dağıtılıyor.

Kim ne derse desin, yardım alan, seçimlerde yardım yapanın “yönlendirmesi” altındadır.

O halde bu gerçeklerimiz çerçevesinde gelin şöyle bir hesap yapalım!

Bir ağanın 10 bin adamı varsa, o ağanın oyu 10.000+1’dir.

Bir tarikat şeyhinin 20 bin müridi varsa, o şeyhin oyu 20.000+1’dir.

Bu kural, hiç şaşmaz.

Blok oylar, her seçimde hep “belirleyici” olmuştur.

İşte salt bu nedenle siyasi parti liderleri; ağaların, aşiret ve tarikatların peşlerinde koşturur dururlar.

İşte salt bu nedenle hükümetler, “tarikatlar-aşiretler koalisyonu” şeklinde kurulur.

O bakanlık senin, bu bakanlık benim…

Türkiye 1946’da “çok partili rejime” geçtiğinde, demokrasinin üç koşulundan ikisi vardı, ama en önemlisi olan üçüncü koşul yoktu, demokrasinin önündeki en büyük engel olan bu koşul bugün de yok.

Türkiye, tam 76 yıldır “demokrasicilik” oynuyor.

Sandık var mı var, bitti gitti.

Atatürk devrimleri uygulanmış olsaydı…

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Şimdi diyeceksiniz ki, “Sorunun çözümü ne?”

Sorunun çözümü, Türkiye’yi “cahillik” ve “yoksulluktan” kurtarmak!

Atatürk ülkemizin bu gerçeğini biliyordu, devrimleri de buna göre planlamıştı.

Devrimleri, ülkemizin azgelişmişlik yapısını kırmak ve demokrasinin önündeki “üçüncü engeli” kaldırmak için yapmıştı.

Köy Enstitüleri halkı “cahillikten”, toprak reformu ise “yoksulluktan” kurtaracaktı.

Tarikatların yasaklanması, tekke- türbelerin kapatılması ve laik eğitim sistemi; vatandaşları şeyhlerin elinden kurtaracak, özgürleştirecekti.

Türkiye, “cahillik” ve “yoksulluktan” arınacak, gerçek demokrasiye kavuşacaktı.

Ama ömrü yaptığı devrimlerin sonucunu almaya yetmedi.

10 Kasım 1938 saat 9’u 5 geçe “Atatürk dönemi” sona erdi, sonradan gelenler –buna İsmet İnönü de dahil- yapılan devrimleri “işlevsiz” hale getirdiler ve Türkiye’yi bugünkü sonuca mahkûm ettiler.

“Topal demokrasi”den kurtulamadık, işte bu yapıyla bir seçime daha gidiyoruz

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Anlatmaya çalıştım…

Türkiye, çok partili rejime geçtiğimiz 1946’dan buyana “topal demokrasi” ile yönetiliyor.

Yani demokrasinin “üçüncü şartı” olan “eşit oy” ilkesi yok.

Bu üçüncü şartı yerine getirmek için de, dikkat edin, kimse çaba harcamıyor.

Çünkü Türkiye’yi cahillik ve yoksullukla böyle yönetmek, daha işlerine geliyor.

Daha kolay yönetiyorlar…

Daha kolay aldatıyorlar…

Türkiye’nin “topal demokrasi”den kurtulması, bakalım ne zaman mümkün olacak?