Sokak hayvanları ve insanlığımız!..

Belki, biraz iddialı olacak ama;

İnsan kişiliğinizin ne kadar “İNSANCA” olduğunu ölçmek için, sokak hayvanlarına bakın!

Bu hayvanlar ne yer ne içer, soğukta nasıl barınır? diye düşünüyor ve hiç değilse hayatınız boyunca bir iki kez de olsa sokak hayvanına karnını doyurmak için bir şeyler vermişseniz, müsterih olun!

Sokak hayvanları denince akla öncelikle köpekler geliyor. Sonra da kediler.

Kimi insanlarda hayvan sevgisi gelişmiştir. Çünkü, o sevgiyi küçük yaşta öğrenmiştir. Ailesi de hayvan sevgisi duymaktadır.

Sokakta bir hayvanı tekmeleyen, eziyet eden bir çocuk ya da yetişkini gördüğümde, o hayvandan önce o “insancık” ve yakınları için kaygılanırım. O sevgisiz hoyrat ruhta insan sevgisi de güdüktür!

Unutamadığım bir anım var;

Yıllar önce, küçük bir tatil beldesinde aksakallı bir insanla tanıştım. İlerleyen yaşına rağmen okumaktan, araştırmaktan, bir işe yarama çabasından kaçmayan bir insandı.

Bir gün dedi ki;

Evlat, bu köyün insanları iyi değil!

Neden?

Bak, bu köyde bir kediye “gel pisi pisi” de, “tıss” diye ses çıkarır, kaçar. Çünkü, bu köyün insanları hayvan sevmezler. Hayvan sevmeyen insanın insan sevgisi de zayıftır!

Ya köpekler?

İnanılmaz varlıklar.

İşte birkaç örnek;

Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğunu evde besledikleri “Pamuk” adlı köpek kurtardı. (18.12.2005/Bursa)

Bir aracın çarpmasıyla ölen arkadaşını saatlerce bekleyerek korumaya çalışan Seter cinsi köpek vefa ve dostluğun ne olduğunu hatırlattı. ( 17.10.2010)

“Kento” adlı köpek, yola atılmış pet şişeleri topluyor. Sahibi de o şişeleri ve kapaklarını Sakatlar Derneği’ne veriyor, engelliler için tekerlekli sandalye alınıyor. ( 18.8.2011/ Denizli)

İngiliz çifti fırtınadan Jack adlı köpekleri kurtardı. Jack, fırtınada tekneyi kıyıya bağladı. ( 8.12.212 /Bodrum)

10 Katlı apartmanın altındaki markette yangın çıktı, apartman sakinlerini Efe isimli köpek kurtardı. ( 13.5.2013 / Ümraniye)

Paşa isimli köpek, ambulans gelene kadar kaza geçiren sahibinin başından ayrılmadı. ( 28.6.2013/Ankara)

Bilimsel olarak kanıtlandı; köpekler, kanser teşhisinde özel bir yeteneğe sahip. (Prof.Dr.Murat Tuzcu/14.7.2014)

Elektrik dağıtım şirketinde, Dedektör köpekler 2 dakikada elektrik arızasını buluyor. ( 23.2.2020/İstanbul)

Otobüsteki 87 kilo eroini “Alfa” isimli köpek buldu. (1.12.2020)

Ormana kaçırdıkları kadına tecavüze kalkışan zanlı “Karlos” adlı köpeğin ısırmasıyla yakalandı. ( 8.4.2021/Bursa)

Henüz 12 yaşındayken “Şizofreni” teşhisi konan İrem, pedagog tavsiyesiyle sahiplendiği köpeği sayesinde şizofreniyi yendi. (2.11.2021/İstanbul)

“KÖPEKLER” başlıklı gazete arşivimde daha pek çok örnek var. Arif olana bu kadarı yeter.

Ancak, kimileri diyor ki; “Köpek giren eve melek girmez!”

Gerçek bir din adamı Prof. Dr. Süleyman Ateş hoca ise, bu görüşün yanlış olduğunu söylüyor. ( 4.1.2006 tarihli makalesi)

Bir ülkenin İNSANİ GELİŞMİŞLİK düzeyi, özellikle sokak hayvanlarına yönelik insanca yaklaşımları ile ölçülür.

Ne yazık ki, “Hayvanlara yönelik kötü muameleleri önleyecek, ciddi bir yasa” henüz çıkmadı!

İnsan Hakları’na yönelik olumsuzlukların yaşandığı, altına Devlet olarak imza attığımız, Yargıç verdiğimiz, aldığı kararlar bağlayıcı olan AİHM-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını bile hiçe sayan bir anlayışın egemen olduğu bir ülkede hayvan haklarına saygı olur mu?