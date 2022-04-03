Sayın Cumhurbaşkanı konuşmazsa gazeteciler köşelerine yazı yazmak için malzemeyi nereden bulacaklar acaba? Allah’tan günün on iki saatini konuşarak geçiriyor da gazetecilere bol malzeme çıkıyor.

Türk Tabipler Birliği kendi sorunlarına dikkat çekmek için son iki yılda 7500 doktorun istifa ettiğini ve 1500 doktorun da yurt dışına gittiğini açıklayınca;

14 Mart tıp Bayramı dolayısıyla bir yazı kaleme almıştım. Ancak Sayın Cumhurbaşkanının bir konuşması beni ikinci kez böyle bir yazı yazmaya zorunlu kıldı. Gerçekten öyle bir laf etti ki, unutmak olası değil. Sayın Cumhurbaşkanı yurt dışına gitmek isteyen doktorlar için “Giderlerse gitsinler, varsın gitsinler. Biz de tıp fakültelerinin son sınıfındaki öğrencileri onların yerine koruz. Kimse korkmasın onların yeri boş kalmaz.”

Sayın Cumhurbaşkanının bu sözleri tıp dünyasında doktorlar arasında infial yarattı. Doktorlar kendilerini ve mesleklerini savunma durumuna geçtiler.

Hemen Sayın Cumhurbaşkanına şu öneride bulunuyorum. Saraydaki doktorları devlet hastanelerine ver, saraya da tıp fakültesinde okuyan son sınıf öğrencilerini al. Olmaz mı?

Ha” Başka bir çözüm daha var. Olmadı her kliniğe üfürüğü kuvvetli bir hoca konur iki üflemeyle hastanın ne ağrısı kalır ne de sızısı.

Daha bitmedi. Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasının devamında şöyle diyor. “Sordum bunlar ne maaş alıyor. Denilenlere gere 8 bin, 9 bin lira alıyorlarmış.” Bir zamanlar sizin özel kalem müdürünüz olan Turan Çömez bugün İngiltere’de bir sağlık kuruluşunda çalışıyor. Geçenlerde bir televizyon kanalına çıkarak aldığı ücreti anlattı. Bizim doktorlarımızın aldığı bir aylık maaş, onun bir günlük maaşına denk geliyor. Bir de bu mesleğin oralarda bir saygınlığı var. Bugün siz doktorları böyle küçümserseniz, yarın hastalar veya yakınları doktorlarımıza nasıl saygı gösterecekler?

Neyse ki Sayın Cumhurbaşkanı Tıp Bayramı dolayısıyla Külliyede topladığı sağlık çalışanlarına yaptığı konuşmada “Allah doktorları başımızda eksik etmesin.” diyebildi.

Sayın Cumhurbaşkanı doktorların gönlünü almaya ne kadar çalışırsa çalışsın, onların kalbi çok kırıldı. Kırılan kalbin onarılması çok zordur. Bu nedenle siyasiler konuşmalarına çok dikkat etmelidirler. İşte Sayın Cumhurbaşkanı prontırdan çıkarsa onarılması güç sözler söyleyebiliyor.

Sayın Cumhurbaşkanı 30 yıl dirsek çürüten bir doktorun aldığı bu para çok mu? Bugün yeni işe giren bir işçinin maaşı 4.250 lira. Sen on beş, yirmi yıllık bir doktora kalkmış 8 - 9 bin lira maaş ödüyorsun. Bu yetmezmiş gibi bu doktorlar ve sağlık çalışanları her gün şiddete maruz kalıyorlar. Bunu bile önleyemediniz. Gerekli yasaları çıkaramadınız.

Hani pandeminin ilk günlerinde onları alkışladınız, hakları ödenmez dediniz. Bu dönemde 500’ e yakın doktor ve sağlıkçı öldü. Günlerce evine, gidemeyen doktorlarımız oldu. Sırtlarında su gibi ter aktı. O zamanlar baş tacımızdı. Şimdi birdenbire ne oldu da bu insanlara cephe aldınız.

Sayın Cumhurbaşkanım bir doktor kolay yetişmiyor. Ne olur onları baş tacı yapalım. Onların insanca yaşaması için ne gerekiyorsa yapınız.

Doktorların örgütü olan Türk Tabipler Birliği’nin sesine kulak verin. Bakalım onlar ne istiyorlar? Onların yöneticileri ile bir araya gelseniz, dertlerini dinleseniz fena mı olur? Sağlık Bakanından randevu istemelerine rağmen sayın bakan randevu vermiyor.

İnsanlar derdini kime ve nasıl anlatacaklar? Ben, siz, o varsa devlet vardır. Devlet hepimiziz. Birbirimizi dinleyelim. Sorunlarımızı tartışarak çözebiliriz. Doktorları küstürmeyelim. Bakın! Dışarıya giden doktorlarımız çalıştıkları üniversitelerde ödül, üstüne ödül alıyorlar.

Unutmayın ki Covid 19 aşısını bulanlar iki Türk doktor. Daha nice başarılı doktorlarımız var başka ülkelerde.

Mustafa Kemal Atatürk “Beni Türk doktorlarına emanet ediniz.” derken Sayın Cumhurbaşkanı, kendi ülkesindeki doktorları dışarı göndermek isterken, onların yerine yabancı doktorları getirmek istiyor. Ne diyeyim. Anlayış meselesi.

Her zaman söylüyorum ve yazıyorum. Doktorlara belli bir maaş değil, açık çek verelim. Bir doktorun ne kadar paraya ihtiyacı varsa, elindeki çeki doldurup, ilgili yere versin ve parasını alsın. Onlara kim ki şiddet uyguluyor en ağır cezalar verilsin.

Doktorların hakkı ödenmez. Onlara saygı duyuyorum.