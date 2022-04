Barışın onur kuralları

Barış için fedakarlık gerekir.

Barışı sever misin güvercin?

Sabahın seherinde gökyüzüne doğru yükselirken, derin bir nefes aldı. Güne, daha iyi bir şekilde uyanmış, savaş mağdurlarını görmeye gitmişti. Küçük güvercinlerin, enerjileri düzelmiş, gözlerindeki korku ifadesi gitmiş, hepsi canlanmıştı. Yetişkinler bile yaşama artık daha güvenli bakıyorlardı. Çoktan düşlerinde barış hayalleri kurmaya başlamışlardı sanki.

Şimdi, kendi yüreğini ve kendi enerjisini düzeltmeliydi. Uyku bedenini sağaltıyordu. Ama ya zihni? Aklını esnetmeli, takılı kaldığı yerden kurtarmalıydı? Bazen farkında olmak bile yetmiyordu işte. Aklı, savaş alanındaki dehşete, acılara ve çığlıklara takılıydı. Gördükleri hiç aklından çıkmıyordu. Biliyordu, yaşadığı savaş sonrası travmaydı. Biliyordu ama kendini içine düştüğü girdiği dehşet denizinden bir türlü kurtaramıyordu. Hareket etmeli, içine düştüğü bu karanlıktan kurtulmalıydı. Ama bunu nasıl yapacaktı ki?

Tam bu sırada aklına Lal geldi. Dün bitkinlikten lafını ağzına tıkamış, onu hiç konuşturmamıştı. Yine de sevgisi, neşesi ve umudu iyi gelmişti işte… Ona gitmeliydi. Lal’in gönlü alınmalı, yarım kalan sözler tamamlanmalıydı…

Selamlaşma faslından sonra, ‘hadi konuş’, dedi Güvercin. ‘Dün, savaş hakkında bana bir şeyler anlatmak istiyordun, Şimdi tam sırası Lal, aklımın bir şeylerle oyalanmaya ihtiyacı var. Onu takılı kaldığı yerden çıkarmalı, esnetmeliyim. Dün savaş sanatı diyordun. İşte şimdi onu anlatmanın tam sırası’.

Güvercine ve güvercinin enerjisine baktı Lal. İçindeki karanlık biraz açılmıştı ama durduğu yerde sakince kaynıyor, güvercini bekliyordu. İçi yanıyor olmalıydı. Gördüklerini belli etmeden konuşmaya başladı. ‘Dün, kullanılan savaş yöntemlerini hatırlatmak istemiştim. Zaten çoğunu sen de bilip zaman zaman kullanıyorsun. Bir özetleme yapabilirim, eğer istersen?’.

‘Bilginin fazlasından zarar mı olurmuş, bilgi yaşam demektir, söyle gelsin’, dedi güvercin.

Güldü Lal. Güvercinin bilgi açlığını pek severdi. ‘Avın kılavuzsuz takibi çalılarda biter güvercin. Üstelik tereddüt etmek, savaşı kaybettirir. Savaş esnasında, gerçek silah hızdır, karşı tarafın hazır olmadığı anı bekleyip, ihmal ettiği noktalardan, hiç beklemediği anda, ansızın saldırmalısın. Sana altın gibi bir yol göstermek istiyorum güvencin. Beni iyi dinle’. Lal’in aşkla konuşmasına ve Lal’e sevgiyle bakarak, gülümsedi Güvercin. Boynunu büker gibi yaptı, ‘ben aslında sohbete gelmiştim ama… Hadi söyle gelsin’.

‘Düşmana saldırırken, her zaman bir açık kapı bırakmalısın. Olabilir ki kaçmak isteyebilir. Tam kuşatma, onu olduğundan daha cesur hale getirir Güvercin. Çaresiz canlılar, ölümden korkmazlar, korkamazlar. Düşman, barışa meylederse, sen de kendini koruyarak, barışa meylet Güvercin. Geçmiş zamanın insan bilgesi Gandi; Sıkılı yumrukla barış yapılmaz, demişti. Ateşe saldırmak, sonuç getirmez, yangın başladığında, rüzgarın ardında kalmalısın. Rüzgara karşı savaşamazsın’. Bir an durdu Lal. ‘Üstelik, düşmana ateşle saldırmak, zeka işidir. Suyla da saldırılabilir ama düşmana su ile saldırmak, gerçekte bir güç gösterisidir. Su saldırısı, düşmanı tüm olanakları ile ele geçirmeye yetmez, savaşı bitiremez’. ‘Söylediklerinin yarısını bile anladığımı sanmıyorum ya’, diye mırıldandı güvercin. ‘Nasıl yapıyorsan, içimdeki karanlığı biraz da olsa hafifletiyorsun’.

‘Sevginin gücüyle konuşuyorum Güvercin, Aklınla konuşuyor olabilirim ama üçüncü dille konuşuyorum… Bu yüzden sadece sesim bile sana iyi geliyordur’. ‘ Savaş alanında yaşadıklarım, ruhuma acı veriyordu. Sen konuşurken, içimde, bu yaşananların, olağan şeyler olduğu duygusu ortaya çıkıyor Lal’. ‘Savaşlar genelde her şey, çok kirlendiği zamanda ortaya çıkıyor. Dünya her zaman, gözünü kan ve para hırsı bürüyenlerin, oyuncağı olmuştur. Savaşların tarihini, hep güçlüler yazar. Haklılar ve zayıflar sadece istemedikleri halde savaşa katılanlar ve savaşa katlananlardır. İşin en kötüsü, her şeyi kirleten ve yok eden de dünyanın bu düzenidir. Elinde doksan dokuz koyunu olan, komşunun bir tanecik koyununa göz diker’. ‘O zaman, eşitlik, adalet, sevgi merhamet ve şefkat nerededir? Bu savaşın neresinde yer alır’, diye sordu yorgunca güvercin. ‘Bu söylediğin değerler, savaşlarda rafa kalkar. Savaş demek, cinayet ve özyıkım demektir zaten’.

‘Tamam’, dedi güvercin. ‘Burada kal artık Lal. Daha fazlasını ruhum kaldıramayacak gibi… yüreğimdeki karanlığı yoksa aklıma da mı sokmaya çalışıyorsun’? ‘Aşk olsun güvercin. Niye böyle bir şey yapayım?’. ‘Orasını bilemem ama bildiğim bir şey var. Çok acı zor bir olayı yaşarken, daha kolay katlanıyorsun, sonrasında ise; bunu atlattıktan sonra hatırlayıp, yeniden yaşadığın ve düşündüğünde, korku ve paniği asıl o zaman yaşıyorsun. Oysa geçen zaman geri gelmiyor, asla hiç bir şekilde, bir daha, önceki zamana geri dönülemiyor. Neyse…’ diye derin bir nefes alarak, soluklanmaya çalıştı Güvercin. ‘Aklın oyunları işte’ diye mırıldandı . ‘En iyisi biz, savaş yerine barıştan söz edelim’ dedi. ‘ Barışa hazırlanırken, sıkılı yumrukla barış yapılamaz. Barış için fedakarlık gerekir. Barışa meyledersen bir şeyleri gözden çıkarmaya, kaybetme ihtimaline hazır olmalısın Güvercin’. Lal, biraz durdu. ‘Kaybetmeyi bilmeyen, hiç bir zaman kazanamaz’, dedi.

‘Barışın onur kuralları olmalı değil mi Lal?’. ‘Onurlu bir barış istiyor, ondan mı söz ediyorsun Güvercin? Onur için yapılan barış, sevgi ve insanlık için yapılmalıdır. Zayıfın korkudan ele geçirildikten sonra, teslim olması ve barışa razı olması eksikli bir barıştır. Korkudan barışa razı olmasının neresinde onurdan söz edilebilir ki… Onurlu barış, güçlüyken yapılan barıştır. Güçlüyken, sevgiyle, merhametle ve kendinden yaptığın fedakarlıkla, onurlu barışa ulaşılabilir ancak… Kendinden ne kadar fedakarlık yapabilir, vazgeçebilirsin ki güvercin ? Derin bir nefes alarak soluklanmaya çalıştı güvercin. ‘Söylediklerinden ne kadarını anladığımdan hiç emin değilim Lal. Hiç bir şeyi aklıma takmadan, yüreğimdeki acıyı dindirmeye ihtiyacım var’, dedi. ’Gökyüzü beni çağırıyor.’.