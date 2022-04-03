Bize Altıparmak değil 11 parmak gelse hikâye

Kentin yapısı bu…

Dikiş tutturamıyoruz…

İstikrar yok…

Bir maç bir maça benzemiyor…

Milli aralardan sonra ise gardımız düşüyor…

Mehmet Altıparmak hoca geldi, silkinir gibi olduk…

Yenilmiyorduk ama kazanamıyorduk da…

Alttan kurtulamadık…

Dün Denizli karşısında ‘Lay lay lom’ oynayacağımız düşünüyorduk…

Musa Nizam, Mandjeck, Kerem Can, gol atmasına rağmen Pereira’nın gayretleriyle fark yedik…

Sihirli parmaklarıyla takıma yenilmemeyi öğreten Altıparmak’ın parmakları kısa kaldı…

Bu saatten sonra 11 parmak gelse zor…

Bizi boş ver Barkın, sen çok yaşa…

Dünkü o muhteşem taraftar senin için stada koştu…

Bu reziller için değil…