Ekolojik sistemin bozulması arı ölümleri ve yeni pandemi!

İzmit Yenidoğan’da ikamet eden Necati Konakçı, zaman zaman belli konularda bana mail atar. Görüşlerini belirtir, önerilerde bulunur. Konakçı önceki gün “Arı ölümleri ve yeni pandemi” başlığıyla bir yazı gönderdi. Birlikte okuyalım;

“Bilindiği üzere son yıllarda birçok yerde arı ölümleri gerçekleşmektedir Bunların nedenlerinden bazıları; kimyasal gübreler, arı hastalıkları ve iklim değişiklikleri gösterilebilir.

Bu nedenlerin, arı ölümlerinin sebebi olduğu kesin. Ekolojik sistemin dengesinin bozulması ile ilgili bir konu.

Ancak benim esas anlatmak istediğim ve dikkatinizi çekecek bir yön olabilir mi? Mesela; toplu arı ölümlerinde kasıtlı bir müdahale var mı? Soru bu.

Ülkemizde arıcılığın tarihi oldukça eskidir. Osmanlı zamanında arıcılığa çok önem verilirdi. II Abdülhamid devrinde yaşanan arı hastalıklarının nedeni araştırıldığında, altından yabancıların çıktığı belgelerle sabittir.

Devletimiz arıcılığın gelişmesine her zaman katkı vermiş ve teşvik etmiştir.

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Arıcılık sadece bol üretimiyle değil, bulunduğu bölgede tarım ve doğal ekolojiye de çok büyük fayda sağlamaktadır. Arı kovalarının genellikle meyve bahçelerinin yakınlarına konması neticesinde, tozlaşmayı ve çiçeklerde döllenmeyi sağlayarak polen geçişleriyle gübreleme görevini de sağlamış olurlar.

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Şimdi gelelim asıl meseleye: Arılar belli frekanslardaki seslerden ne kadar etkilenirler? Bilim adamlarının yaptıkları araştırmalarda cep telefonu vericilerinin dahi arıların ölümlerine yol açtıklarını tespit etmişlerdir.

Yunusların deniz altında, belli frekanslardaki seslere tepki verdiği gözlenmiş, bu frekanslarla yunusları yönlendirmek mümkün olmuştur. Peki aynı şey arılar içinde yapılabilir mi?

Cep telefonu vericilerinin arıları etkilemesi yerel düzeyde kalması etki alanını kısıtlamaktadır. Esas tehlike ise daha büyük ve daha güçlü bir vericinin kontrollü olarak bunu yapması ne gibi sonuçlar doğurur? Bunu yapan güç radarlar ve radar üsleri olmasın?

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1952-1992 yılları arasında Sinop’ta binlerce arının yokluğunu, Sinop'ta tarımı yok edecek hale getirildiğini biliyor musunuz? Bu sadece ülkemiz için değil, dünyanın her yerindeki radarlar arı ölümlerine ve tarımın yok olmasına neden olmuştur.

Dünya'nın diğer ülkelerinde böyle radarlar tarım alanı dışına kurulduğu halde, arıcılığın ve tarımın en verimli yapıldığı Sinop’a radarlar neden kuruldu? 1952-1992 yıllarında Sinop'ta tarım raporları incelenirse durum daha net anlaşılacaktır.

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1989 yıllarında Sinop'ta ABD'li bir asker özel bir arazide, kovanlardaki arıları çalarken yakalanır. Üstelik kovanların yakınlarına koyup gizlediği bir tür vericilerle yakalanır. İncelendiğinde ise bir tür deney yapıldığı anlaşılır... Bu vericiye ABD radar üssünden gönderilen sinyaller, bölgedeki bütün arıların yok olmasına, bölgeyi terk etmesine neden olur.

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1992 yılında Sinop'un Gerze açıklarında beyaz bir balina görülmüştü. Gerze halkı da Aydın ismini vermişti. Bu beyaz balinanın burada görülmesi tesadüf müydü? Yoksa bir amaç için kullanılıyor muydu? Hatta bir ismi var mıydı? 07 Şubat 2022 tarihinde Meksika’da yüzlerce, binlerce Sarı Başlı Karatavuk cinsi kuşlar yağmur gibi düşüp öldüler, neden?

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Yine geçtiğimiz aylarda balinalar intihar için sahillere hücum etmişlerdir. Neden?

Yine ülkemizin olsun, dünyanın birçok yerinde çevresel kirlilik haricinde nedensiz olarak Yunuslar ve balıklar sahillere vurup ölmüşlerdir. Neden?

Bütün bunlar radarlar ve başka yollarla elektromanyetik dalgalar olmasın?

İki senedir CORONA VİRÜS pandemisi ile Dünya mücadele etmekte. Üstelik binlerce kişinin ölümüne sebep olmakta.

Önümüzdeki senelerde yeni pandemi elektromanyetik pandemi olmasın?”

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Necati Konakçı’nın tespitlerini yukarıda sizinle paylaştım.

İlginç örneklemeler var, dikkate değer.

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Kuyruklara ucuz pide kuyruğu da eklendi!

Akaryakıt kuyruğu… Yağ kuyruğu… Et kuyruğu… Ekmek kuyruğu… Derken Ramazan ayı uzun pide kuyruklarıyla başladı. Kartal Meydanı’nda ucuza pide alabilmek için Halk Ekmek büfesinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar zamlara ve hayat pahalılığına isyan etti. Uzun kuyrukların sebebi ise Halk Ekmek büfelerindeki pidenin, fırınlardan 3 TL daha ucuz olması. Böylece, kuyruklara, pide kuyruğu da eklendi…

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Enerji zamları kader değildir

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Ali Uğurlu, ‘enerji zamları kader değildir” diyerek AKP iktidarını eleştirdi. Uğurlu’nun açıklamasının bir bölümü şöyle; “Nisan ayı itibari ile önce doğalgaza ve arkasından da elektrik tarifelerine ciddi oranda bir zam yapılmıştır. Zamları gölgelemek için havaların ısındığı; doğalgaz ve elektriğin nispeten daha az kullanıldığı yazın başlangıcı bahar ayları seçilmiştir.

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Bu zamların sonucunda yediğimiz ekmekten içtiğimiz suya kadar her şeyin ama her şeyin zincirleme fiyatı artacaktır. Halkın ekonomik sıkıntılar altında inim inim inlediği bir zamanda yapılan zamlar insanlarımızı canından bezdirmiştir.”…

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Uğurlu haklı, enerjiye zam demek, her şeye zam demek. Akaryakıta zam demek, her şeye zam demek… AKP hükümeti, hem enerjiye, hem de akaryakıta sürekli zam yapıyor.. Bu zamlar sonucunda geldiğimiz nokta ortada…

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Whatsapp birinci sıradan düşmüyor

Ajans Press’in, Statistaverilerinden elde ettiği bilgilere göre, en popüler mesajlaşma uygulamaları belli oldu. Böylelikle dünya genelindeki en popüler mobil mesajlaşma uygulamasının WhatsApp olduğu görülürken, 2 milyar kullanıcısının olduğu kaydedildi. İkinci sıraya yerleşen uygulama ise 1 milyar 263 milyon kullanıcı ile Wechat olurken, üçüncü sıraya 988 milyon kullanıcı ile Facebook Messenger, dördüncü sıraya 574 milyon kullanıcı ile QQ, beşinci sıraya ise 557 milyon kullanıcı ile de Snapchat uygulamasının yerleştiği görüldü. Veriler 2022 yılını yansıtırken, WhatsApp’ın her yıl ara en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olduğu gözlendi.