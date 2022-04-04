Yeni Seçim Kanunu, kura ile adalet, kura ile demokrasi…

Anayasamızın 2 maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.

Hukuk devletinin esası da “KAMU YARARI”nın mutlaka hayata geçirilmesidir.

Seçim kanunları dahil tüm kanunların bu nedenle kamu yararına uygun yapılması gerekir.

Anayasamızın 67. maddesinin 6. Fıkrası “Seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir. ”diyerek yönetimde istikrar ile temsilde adaleti emretmektedir.

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Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi; seçilen cumhurbaşkanının hükümet etmesi esasına göre düzenlendiğine göre istikrar için artık bir seçim barajına ihtiyaç yoktur. Bu nedenle istikrar için önceden getirilen % 10 seçim barajının artık bir anlamı yoktur, tamamen gerekir.

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Bu barajın kaldırılmayarak yeni kanunla % 7’ye indirilmesinin hükümet etmekte istikrar ile izah edilmesi artık mümkün değildir. Burada amaç iktidar gücünü kötüye kullanarak kurulan partilerin tek başına seçime girmelerini önlemek, Millet İttifakında var olan uzlaşıyı ortadan kaldırmak ve bu şekilde temsilde adaleti zedeleyerek iktidarı yeniden ele geçirmektir.

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Anayasamızın 67/2. hükmü “Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır ”demektedir. Seçim kurullarının oluşmasının nedeni bu düzenlemeye dayalı yargı denetimidir. Bu maddeye dayalı olarak ocak 2022 tarihinde kanun gereği en kıdemli hakimler seçim kurulu başkanlıklarına getirilmiştir. Şimdi yeni kanunla seçim kurulu başkanları kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde kura ile belirlenir demektedir. Bu düzenleme 20 yıllık AKP iktidarında partili hukukçuların ve mülaakat haksızlıkları ile belirlenen kişilerin hakimliğe atandığına dair ciddi tartışmaların gölgesinde kalacak, seçimde adaleti zedeleyecektir. Yani bu kanunla kura ile adalet, kura ile demokrasi kavramı ile tanışacağız.

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AKP yıllardır var olan seçim kanunu ile seçimlere girmiş ve yapılan tüm seçimlerin adil olduğunu iddia etmiştir. Şimdi seçimde adalet kavramı ile getirdiği yeni seçim kanunu ile eskisinin adil olmadığını mı kabul ediyor? Neden daha önceki seçimlerde bunu yapmazken şimdi oylarının azaldığı bir ortamda meclis çoğunluğunu kullanarak böyle bir seçim kanunu yapıyor ? Çünkü kamu oyu yoklamaları AKP-MHP Bloğunun seçimi kaybedeceğini gösteriyor. İktidar iktidar olma gücünü anayasayı da hiçe sayarak kötüye kullanıyor, demokrasiyi zedeliyor, iktidar olmak için her şey mübahtır anlayışı ile davranıyor.

Demokrasi ile alakası olmayan siyasi partiler kanununun yanına bu seçim kanunu da eklendiğinde halkın iradesinin yönetime yansıması artık imkansız hale gelecektir.

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Bu seçim kanunu Anayasanın 67/son hükmü ile amaçlanan iktidarın gücünü kullanarak seçimlerin adil olmasının engellenmesi hükmünü ortadan kaldırmış, hukuk devleti ve kamu yararını yok saymış olup objektif bir inceleme ile Anayasa mahkemesinden dönmesi muhtemel bir kanundur.

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Seçimlerin seçim kurulları ile yargı denetiminde yapılması seçimde adalet ve ülke demokrasisinin teminatıdır.

Türkiye seçimlerle ilgili bir çok abuk sabuk düzenlemeler görmüştür.

Son düzenleme ise seçimde adaleti zedelemekte kura ile adalet ve demokrasi sonucunu doğurmaktadır.

Aslında bu seçim kanunu ile iktidar topluma seçimi kaybedeceği psikolojisini de vermektedir.