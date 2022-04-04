AKP seçmene ne diyecek de seçim kazanacak?

Dün sabah bu yazıyı yazmak için bilgisayarın başına geçtiğimde şunu düşündüm.

Tamam, en geç 15 ay içinde seçim var.

Muhalefet partileri, çoktan sahaya indi seçim çalışmalarına başladı.

Çünkü söyleyecekleri çok şey var, söylüyorlar da.

*“Biz iktidar olunca, sorunları çözeceğiz” diyorlar.

*“Biz iktidar olunca, herkesin hakkını vereceğiz” diyorlar.

*“Biz iktidara gelince, hırsızdan, yolsuzdan, vurguncudan, soyguncudan hesap soracağız” diyorlar.

*“Biz iktidara gelince, Türkiye tekrar hukuk devleti olacak” diyorlar.

*“Biz iktidara gelince, herkesin işi aşı olacak” diyorlar.

*“Biz iktidara gelince, adaletli olacağız” diyorlar.

Özetle, bir seçimi kazanabilmek için söyleyebilecekleri her şeyi söylüyorlar.

20 yıllık AKP iktidarının yapamadığı, yapıp da bozduğu, sorun olmadığı halde sorun haline getirdiği ne varsa birer birer sıralıyorlar.

İşleri kolay, söz vermenin en azından şimdilik “bedeli” yok.

Ya AKP’nin durumu?

AKP’nin işi zor.

20 yılda halka söyleyebileceği ne varsa, hepsini söyledi.

Sermayeyi tüketti.

Kurşunları ata ata bitirdi.

Filmi başa sarıp, 20 yılda olup bitenlerin üzerine çizgi çekip, ben bu işe daha yeni başlıyorum diyebilir mi?

Diyemez…

Akla durgunluk veren organizasyonlarla iktidara geldi, akıl dışı seçim hileleriyle iktidarını sürdürdü, şimdi ne yapacak?

Ne deyip de seçmenden oy isteyecek?

2002’de işleri kolaydı.

*“Biz Müslümanız, çalıp çırpmayacağız, hırsızlığa yolsuzluğa izin vermeyeceğiz” diyorlardı.

*“Adaletli olacağız” diyorlardı.

*“Ülkemizi faizcilere ezdirmeyeceğiz” diyorlardı.

*“Ülkeye huzur, bolluk, hak, hukuk, adalet getireceğiz” diyorlardı.

*“Herkesin yaşam tarzına saygılı olacağız” diyorlardı.

*“Türkiye’nin dünyada itibarını yükselteceğiz” diyorlardı.

Daha neler neler…

Parti tüzüğünde ve ilk seçim beyannamelerinde yazılanları bir görseniz aklınız durur.

Yaptılar mı?

Sözlerinde durdular mı?

20 yılda nereden nereye?

*AKP, onlarca yıldır zaten ABD emperyalizminin kıskacında olan Türkiye’yi, emperyalizme daha fazla tutsak, adeta “sömürge” haline getirdi.

*Bağımsızlık, ulusal egemenlik, hukukun üstünlüğü ve çağdaşlık gibi evrensel değerler çürütüldü.

*Anayasa’nın 1, 2, 4 ve 24’üncü maddelerinin değiştirilmesine kalkıldı.

*Hırsıza, yolsuza, vurguncuya, soyguncuya, kara paracıya, kalpazana güvence veren “Nereden Buldun Yasası”, yürürlükten kaldırıldı.

*Yolsuzlukların kaynağı olan İhale Yasası, tam 192 kez değiştirildi.

*Toplu konut, kıyı ve turizm teşvik yasalarıyla yandaşlara çıkar sağlandı.

*Emek ve emek örgütleri dışlandı, işçiye emekçiye “ayak takımı” gözüyle bakıldı.

*Yabancı rantiyecilere “vergi muafiyeti” tanındı.

*İktidar yanlısı küçük bir azınlık “imtiyazlı ve zengin” olarak yaşatıldı.

*Aç ve yoksul vatandaşların sayısı her geçen gün arttı.

*“Üretim ekonomisi” terk edildi, “borç ekonomisine” geçildi.

*Tarım terkedildi, Türkiye gıdada da dışa bağımlı hale getirildi.

*Açılmasına ve yaygınlaşmasına izin verilen özel hastanelerle insan sağlığı “ticari meta” haline getirildi.

*Toplum, üretimden koparıldı, aşırı tüketim toplumu haline getirildi.

*Eleştiren, iktidara yol gösteren işadamları, “vergi ve mali denetim” yoluyla sindirildi.

*Devlet iç ve dış borca tutsak hale getirildi.

*Madenlere sahip çıkılmadı, yabancılara peşkeş çekildi.

*Liman, fabrika, orman, göl, su devletin elinde servet olarak ne varsa, hepsi “özelleştirme vurgununa” feda edildi.

*Ordu, Ergenekon ve Balyoz gibi operasyonlarla zayıflatıldı.

*Türk askerinin başına ABD güçlerinde çuval geçirilmesine yeterince tepki gösterilemedi, devletimizin itibarı yerle bir edildi.

*ABD’nin “özgürleştirme” ve “demokratikleştirme” yalanlarına hep kanıldı.

*“Açılım” adı altında, Türkiye’nin birliği ve beraberliği yok edilmek istendi.

*Yargı, eğitim ve sağlık gibi devletin temel hizmetleri tarikatların eline bırakıldı.

*Devletin bütün kurumları, imam hatip mezunlarına emanet edildi.

*Bilimsel eğitim terk edildi, dinsel eğitime geçildi.

*Diyanet İşleri Başkanlığı, “bütün devlet kurumlarının üstünde” bir konuma getirildi.

*Milli bayramların kutlaması sınırlandırıldı, eski coşkusundan uzaklaştırıldı.

*“Yandaş medya” oluşturuldu, halk bazı gazeteleri okumamaya, bazı televizyonları izlememeye çağırıldı, “parti medyasına” devlet kaynaklarından para yağdırıldı.

*Türk parasının değerinin düşmesiyle, yüksek enflasyonla, aşırı zamlarla, hayat çekilmez hale getirildi.

Özetle:

Yargı, yok edildi…

Hukuk, yok edildi…

Adalet, yok edildi…

Eğitim, yok edildi…

Sağlık, yok edildi…

Farklı düşünenlerin yaşama hakkı, yok edildi…

Devletin serveti, yok edildi…

Türk Lirası, yok edildi.

Devletin kurum ve kuralları, yok edildi…

Toplumun sesi gazetecilik, yok edildi…

Halkın huzuru, yok edildi…

Vatandaşın işi ve aşı, yok edildi…

Şimdi çok merak ediyorum.

Bütün bu olup bitenlerden sonra, AKP yöneticileri, önümüzdeki seçimlerde karşısına geçip seçmene ne diyecekler acaba?

Zor bir durum.

Hadi ben bulamadım, siz söyleyin, AKP seçimlerde şunu şunu söyler deyin!

AKP, ne vaat edip de oy isteyecek?

“Kaybettiğiniz ne varsa, hepsini geri vereceğim” mi diyecek?

Yoksa “Şimdiye kadar yaptıklarım yanlıştı, beni tekrar iktidara getirin bu yanlışlarımı düzelteyim” mi?

Türkiye, tarihinin en “ibretlik” seçimini yaşayacak.

Hepimiz sınava girip, sınanacağız.