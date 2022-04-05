Makale Yazısı-05 Nis 2022 - 20:00

Sosyal medyada İzmit birinci, Karamürsel ise sonuncu oldu!
Mesut Akbulut

Mesut Akbulut

Dijital gözlemcilik faaliyetleri yürüten Teleskop'un mart ayı içerisinde sosyal medyada aldıkları etkileşim üzerine Kocaeli'de bulunan 12 ilçe belediye başkanı arasında yaptığı araştırmada, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet açık ara birinci oldu.

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Yapılan araştırmaya göre; ilgili sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlardan Twitter'da 20.775, Instagram'da 350.360 ve Facebook'ta 123.292 etkileşim sayısına ulaşan Başkan Hürriyet, toplamda 494.627 etkileşim sayısıyla zirveyi kimseye bırakmadı.

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Etkileşim sayısında en yakın rakibini ikiye katlayan Hürriyet, önceki aylarda olduğu gibi Kocaeli'de en çok ilgi gören ve takip edilen belediye başkanı olmaya devam etti. Hürriyet’i 256.985 etkileşim ile Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 187.841 etkileşim ile Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz izledi…

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sosyal medyada birinci olurken, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ise Twitter'da 237, Instagram'da 15.562 ve Facebook'ta 4.061 ve toplamda 19.860 etkileşim sayısı ile ilçe belediye başkanları arasında sonuncu oldu.

BELEDİYE BAŞKANLARININ SOSYAL MEDYA PERFORMANSI

 

BAŞKAN                              BELEDİYE          TWİTTER            INSTAGRAM      FACEBOOK        TOPLAM

1-Fatma Kaplan Hürriyet                  İzmit         20.775                   350.560                123.292                494.627

2-Muzaffer Bıyık                              Darıca       39.775                   159.397                58.067                   256.985

3-Zinnur Büyükgöz            Gebze                    95,924                   43.743                   48.174                   187.841

4-Şener Söğüt                      Körfez                   5.090                     76.904                   44.049                   115.043

5-Ali Yıldırım Sezer           Gölcük                  4.054                     59.164                   41.309                   104.527

6- Mustafa Kocaman         Kartepe                 3.382                     71.924                   20.323                   95.629

7-Bünyamin Çiftçi             Çayırova              6.486                     55.559                   25.406                   87.451

8-Hamza Şayir                   Dilovası                3.283                     44.826                   29.789                   77.898

9-Yasin Özlü                        Başiskele              4.109                     59.507                   12.812                   76.428

10.Adnan Turan                Kandıra                    3.127                     18.863                   34.162                   56.152

11.Zeki Aygün                    Derince                  4.623                     25.283                   9.559                     39.465

12.İsmail Yıldırım              Karamürsel          237                        15.562                   4.061                     19.860

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Memurlar, yüzde 15,3’ü garantiledi

TÜİK, önceki gün enflasyon oranını yüzde 61.14 olarak açıkladı… Böylece memurların ve memur emeklilerin alacağı enflasyon farkı arttı. Mart'ta yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 61,14'e yükselmesi nedeniyle şimdiden 15,3 enflasyon farkı oluştu. Enflasyon farkı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak olan rakamların ardından kesinleşecek. Enflasyon artıkça, memura verilecek enflasyon farkı da artacak…

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Mart ayının zirvesinde motorin var! 

TÜİK’e göre yıllık resmi tüketici enflasyonu yüzde 61,14 ile 20 yılın zirvesine ulaştı. Mart ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 32,67 ile motorin olurken, motorinden sonra en fazla pahalanan ürünleri yüzde 24,41 ile benzin, yüzde 23,47 ile kömür ücreti, yüzde 20,56 ile kuru soğan, yüzde 20,01 ile de şehirlerarası otobüs ücreti takip etti. Akaryakıt fiyatları öyle bir arttı ki, evlerin önünde park araçların sayısı her geçen gün artıyor.

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Yazar Mesut Akbulut - Mesaj Gönder

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