Sosyal medyada İzmit birinci, Karamürsel ise sonuncu oldu!

Dijital gözlemcilik faaliyetleri yürüten Teleskop'un mart ayı içerisinde sosyal medyada aldıkları etkileşim üzerine Kocaeli'de bulunan 12 ilçe belediye başkanı arasında yaptığı araştırmada, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet açık ara birinci oldu.

**

Yapılan araştırmaya göre; ilgili sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlardan Twitter'da 20.775, Instagram'da 350.360 ve Facebook'ta 123.292 etkileşim sayısına ulaşan Başkan Hürriyet, toplamda 494.627 etkileşim sayısıyla zirveyi kimseye bırakmadı.

**

Etkileşim sayısında en yakın rakibini ikiye katlayan Hürriyet, önceki aylarda olduğu gibi Kocaeli'de en çok ilgi gören ve takip edilen belediye başkanı olmaya devam etti. Hürriyet’i 256.985 etkileşim ile Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 187.841 etkileşim ile Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz izledi…

**

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sosyal medyada birinci olurken, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ise Twitter'da 237, Instagram'da 15.562 ve Facebook'ta 4.061 ve toplamda 19.860 etkileşim sayısı ile ilçe belediye başkanları arasında sonuncu oldu.

BELEDİYE BAŞKANLARININ SOSYAL MEDYA PERFORMANSI

BAŞKAN BELEDİYE TWİTTER INSTAGRAM FACEBOOK TOPLAM

1-Fatma Kaplan Hürriyet İzmit 20.775 350.560 123.292 494.627

2-Muzaffer Bıyık Darıca 39.775 159.397 58.067 256.985

3-Zinnur Büyükgöz Gebze 95,924 43.743 48.174 187.841

4-Şener Söğüt Körfez 5.090 76.904 44.049 115.043

5-Ali Yıldırım Sezer Gölcük 4.054 59.164 41.309 104.527

6- Mustafa Kocaman Kartepe 3.382 71.924 20.323 95.629

7-Bünyamin Çiftçi Çayırova 6.486 55.559 25.406 87.451

8-Hamza Şayir Dilovası 3.283 44.826 29.789 77.898

9-Yasin Özlü Başiskele 4.109 59.507 12.812 76.428

10.Adnan Turan Kandıra 3.127 18.863 34.162 56.152

11.Zeki Aygün Derince 4.623 25.283 9.559 39.465

12.İsmail Yıldırım Karamürsel 237 15.562 4.061 19.860

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Memurlar, yüzde 15,3’ü garantiledi

TÜİK, önceki gün enflasyon oranını yüzde 61.14 olarak açıkladı… Böylece memurların ve memur emeklilerin alacağı enflasyon farkı arttı. Mart'ta yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 61,14'e yükselmesi nedeniyle şimdiden 15,3 enflasyon farkı oluştu. Enflasyon farkı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak olan rakamların ardından kesinleşecek. Enflasyon artıkça, memura verilecek enflasyon farkı da artacak…

Xxxxxxxxxxxxx

Mart ayının zirvesinde motorin var!

TÜİK’e göre yıllık resmi tüketici enflasyonu yüzde 61,14 ile 20 yılın zirvesine ulaştı. Mart ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 32,67 ile motorin olurken, motorinden sonra en fazla pahalanan ürünleri yüzde 24,41 ile benzin, yüzde 23,47 ile kömür ücreti, yüzde 20,56 ile kuru soğan, yüzde 20,01 ile de şehirlerarası otobüs ücreti takip etti. Akaryakıt fiyatları öyle bir arttı ki, evlerin önünde park araçların sayısı her geçen gün artıyor.