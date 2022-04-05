Kim huzurla uyuyabiliyor?

Düşünüyorum da;

Art arda gelen ve arkası kesilmeyen zamlarla yaşam kavgası veren kim huzur içinde uyku uyuyabiliyor?

İşsiz insanlarımız,

asgari ücretli çalışanlarımız,

ahir vakitlerinde insanca beslenemeyen emeklilerimiz,

ağır maliyet girdileri yüzünden emeğinin karşılığını alamayan çiftçimiz, besicilerimiz,

siftahsız dükkan kapayan ya da tümden işyerini kapatan esnafımız,

hele hele sabahın köründe kalkıp yağmur, çamur, kar ve soğukta haftanın yedi günü pazarcılık yapan, sigortası bile olmayan emek ve çile insanlarımız,

üniversite bitirmiş, mesleğini yapamayan, asgari ücretle bulduğu iş için şükreden gençlerimiz,

“sağlıklı ve dengeli beslenemediği” için türlü hastalıkların pençesine düşen, hastanelerde çile çeken insanlarımız,

yakıt maliyetleri nedeniyle para kazanamayan taksi, minibüs şoförlerimiz;

huzurla uyuyabiliyorlar mı?

uyuyabilirler mi?

Öte yandan;

böyle bir toplumun kaderini ellerinde tutan kimi siyasetçiler, halkın Meclisi’nde üç otuz paraya karın doyuruyorsa,

en lüks araçlarla saltanat sürüyorsa,

siyasi iktidara “BİAT EDEREK” birkaç yerden aldıkları dolgun maaşlarla “maddi geleceklerini” garanti altına almanın keyfi içindeyse,

“özel ve pahalı beslenme” yöntemleriyle, kimi “siyasi ikbal sahipleri” yukarıdaki “İNSAN KARDEŞLERİYLE” dalga geçer gibi rahat uyku reçeteleri yazıyorlarsa,

bu ülkenin vatandaşları huzurla uyuyabilirler mi?

Ha; toplumun bir kesimi onca yoksulluğa ve sömürüye karşın yine de rahat uyuyabiliyorsa;

UYUTULDUKLARININ farkında değillerse!

yaşadıkları kirli düzen daha pek çok insanımızın uykularına kan doğrayacaktır!

Uyku, insanın bedensel ve ruhsal dinlenme ve yenilenme sürecidir.

Yaşamak için insanca emek veren her insanın huzur içinde uyuyabilmek en doğal insani hakkıdır.

Yaşamak, çilelerle, kaygılarla, acılarla, aç karnına, yarınlarından korkarak yaşamak değildir!

Ne diyor bir şarkının sözlerinde?

“Sana da benim gibi çektiren mi var?”

Kimileri, insanca yaşama hakkına tecavüz edenleri tanır, bilir, hesabını da sorar!

Kimileri ise, çektiği çilelerin farkında değildir!

“celladına aşık kurban” misali, çocuk yaşta beynine kazınan yalanlarla “sürüye katılır” ve cehennemi bu dünyada yaşar!

Ülkemizin içinde bulunduğu bu koşullarda, karşılaştığı her sıkıntıyı, acıyı “Kader” zanneden, bu temel insani sorunun faillerini göremeyen kör gözler için uyku sorunu yoktur!

Onlar her koşulda uyumaya, uyutulmaya hazırdırlar!

Olan, onuruyla yaşam mücadelesi veren günahsız insanlara olur…

Uyumak değil, UYANMAK zamanı değil mi?