Makale Yazısı-05 Nis 2022 - 20:00

Kısa yoldan! 
Raif Kandemir

Raif Kandemir

·  Osmanlının ilk zamanlarından  bu yana  sanayileşerek  kalkınmaya  çalışıyoruz.  

·  Osmanlının son dönemlerinde  bu   çalışmaların  devleti  zaafa  uğratacak  düzeyde  yavaşladığını ve  giderek  dışa  bağımlı hale  geldiğini görüyoruz.  Sonuçta  Kapitülasyonlara kadar  varıyoruz. 

·  Sanayileşmek yolunda  Ülkemizin  önündeki engeller  Cumhuriyet  döneminde, yokluklara ve  zorluklara rağmen önemli ölçüde  kırılmıştı. O günkü imkanlarla akılları zorlayacak sınai  yatırımlar olmuştu.  Bu günlere geldiğimizde  bakıyoruz ki, çoğunu satıp yedik.  

·  Sanayileşmenin önündeki engellerin neler olduğunu  çözmek, ortadan kaldırmak  yolunda  yeterli ve  gerekli  çabayı   göstermedik. 

·  Niyetimiz iyi de,  sonuç  iyi değil.  Kim sorarsa  sanayide kalkınmak için  çabalıyoruz.  Ama  ortaya çıkan sonuçlar   hiç de öyle  göstermiyor. 

·  Bizden önce   sanayileşme yoluna   çıkan  dış devletlere   yetişmekte  zorlanıyoruz. 

·  Üretimde yeterli olamadığımız  için onun  yerine  ithal etme  kolaycılığını  seçiyoruz. Geçmiş zamanlarda  kendimize yeten alanlarda  dahi yetersiz  hale gelmemizin çarelerini Yurt içinde değil Yurt dışında  arıyoruz. 

·  Yurt  içinde,  ithalat yolu ile kazanç sağlayanlarla, onların yüzünden  gelişmeyen veya  yok olmakla karşı karşıya  kalan  yerli sanayicilerin, yatırımcıların  kavgası var.  Bu kavgada  yerli  yatırımcının, yerli sanayicinin yanında olamıyoruz… 

·  Bizden  daha  önce sanayileşen  ülkelerin, kendilerine bağımlılığımızı  sürdürmek için  bizim   ülkemizde   sanayileşmeyi  engelleyici oyunları var. 

·  Türkiye’nin bulunduğu bölgenin stratejisini  kullanarak  çeşitli  olaylarla  bizi oyalayan  dış devletlerin,  işimize  gücümüze bakmamızı engelleyen  organizasyonları var. 

·  Osmanlı  döneminden bu yana  bir türlü bitmek bilmeyen   dış destekli isyanlar, terör olayları  var. Bunların yarattığı can kayıpları ve   yatırıma  dönüştürebileceğimiz ekonomik kayıplar var. 

·  Bir türlü istikrara  kavuşmayan ve her gelenin  değiştirdiği,  Milli  olma  özelliği her  gelen yönetimin kendi  anlayışına   göre düzenlediği Eğitim sisteminin bozukluğu var.  Son dönemde  Eğitimde, dini eğitimin  bilimsel eğitimin önüne  geçerek  Ekonomik  kalkınmayı engelleyişi var. 

·  Hukukun   üstünlüğünün  sağlanmasında  ve  hukuka  bağlılıkta, halkımızın güvenini olumsuz  etkileyen sıkıntılar var.   Mülkiyet hakkının gelişmemesinde ve  teminat altına  alınmasında  güven sorunu  var. 

·   Yenisini yerine  koymakta  çok durağan bir dönemdeyiz. Bütün bunların üzerine  özelleştirme   adı  altında  Cumhuriyet dönemi   yatırımlarının ve kazanımlarının  elden çıkışı ve birçoğunun  atıl hale  gelişi  var. 

·  Tüketen toplum olmaktan kurtulup üreten bir toplum olmak  yolunda, bir türlü silkinerek kendimize gelemiyoruz. Son zamanlarda  üretmekten  vaz geçtik/ vaz geçmek zorunda kaldık.  Bir taraftan  artan pahalılıklarla  boğuşmak zorunda kalan, Tüketici   toplum olduk. 

·  Ekonominin kurallarını nasıl anladıysak, Sanayi sektörüne, tarıma,  her alanda üretime yatırım yapacak  yerde,  var olan veya  elde edilen, dış ve iç kaynakları inşaat, konut ve  AVM’ler gibi  atıl yatırımlara   harcıyoruz.  Bir takım  hizmet unsurlarının  çok yüklü ve  ağır  maliyetleri var. 

·  Bütün bu   olumsuzluklardan doğan  kısır döngüden süratle  kurtulmak zorundayız. 

·  Kısırdöngünün  yarattığı  olumsuzluklardan  kurtulup  koşulları olumluya    döndürebilmemizin  bir tek  yolu vardır.  O da, şeffaf bir şekilde, planlı bir ekonomik yapı  oluşturmak, yeni ve rasyonel  bir “ kalkınma  programı” ile   sanayileşmeye, tarıma  ve  her alanda  artan  üretimle  kalkınmaya  yönelmektir. 

·  Asıl ihtiyacımız,  emaneti teslim edebileceğimiz  yetkin yöneticilere… 

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