Kısa yoldan! 

· Osmanlının ilk zamanlarından bu yana sanayileşerek kalkınmaya çalışıyoruz.

· Osmanlının son dönemlerinde bu çalışmaların devleti zaafa uğratacak düzeyde yavaşladığını ve giderek dışa bağımlı hale geldiğini görüyoruz. Sonuçta Kapitülasyonlara kadar varıyoruz.

· Sanayileşmek yolunda Ülkemizin önündeki engeller Cumhuriyet döneminde, yokluklara ve zorluklara rağmen önemli ölçüde kırılmıştı. O günkü imkanlarla akılları zorlayacak sınai yatırımlar olmuştu. Bu günlere geldiğimizde bakıyoruz ki, çoğunu satıp yedik.

· Sanayileşmenin önündeki engellerin neler olduğunu çözmek, ortadan kaldırmak yolunda yeterli ve gerekli çabayı göstermedik.

· Niyetimiz iyi de, sonuç iyi değil. Kim sorarsa sanayide kalkınmak için çabalıyoruz. Ama ortaya çıkan sonuçlar hiç de öyle göstermiyor.

· Bizden önce sanayileşme yoluna çıkan dış devletlere yetişmekte zorlanıyoruz.

· Üretimde yeterli olamadığımız için onun yerine ithal etme kolaycılığını seçiyoruz. Geçmiş zamanlarda kendimize yeten alanlarda dahi yetersiz hale gelmemizin çarelerini Yurt içinde değil Yurt dışında arıyoruz.

· Yurt içinde, ithalat yolu ile kazanç sağlayanlarla, onların yüzünden gelişmeyen veya yok olmakla karşı karşıya kalan yerli sanayicilerin, yatırımcıların kavgası var. Bu kavgada yerli yatırımcının, yerli sanayicinin yanında olamıyoruz…

· Bizden daha önce sanayileşen ülkelerin, kendilerine bağımlılığımızı sürdürmek için bizim ülkemizde sanayileşmeyi engelleyici oyunları var.

· Türkiye’nin bulunduğu bölgenin stratejisini kullanarak çeşitli olaylarla bizi oyalayan dış devletlerin, işimize gücümüze bakmamızı engelleyen organizasyonları var.

· Osmanlı döneminden bu yana bir türlü bitmek bilmeyen dış destekli isyanlar, terör olayları var. Bunların yarattığı can kayıpları ve yatırıma dönüştürebileceğimiz ekonomik kayıplar var.

· Bir türlü istikrara kavuşmayan ve her gelenin değiştirdiği, Milli olma özelliği her gelen yönetimin kendi anlayışına göre düzenlediği Eğitim sisteminin bozukluğu var. Son dönemde Eğitimde, dini eğitimin bilimsel eğitimin önüne geçerek Ekonomik kalkınmayı engelleyişi var.

· Hukukun üstünlüğünün sağlanmasında ve hukuka bağlılıkta, halkımızın güvenini olumsuz etkileyen sıkıntılar var. Mülkiyet hakkının gelişmemesinde ve teminat altına alınmasında güven sorunu var.

· Yenisini yerine koymakta çok durağan bir dönemdeyiz. Bütün bunların üzerine özelleştirme adı altında Cumhuriyet dönemi yatırımlarının ve kazanımlarının elden çıkışı ve birçoğunun atıl hale gelişi var.

· Tüketen toplum olmaktan kurtulup üreten bir toplum olmak yolunda, bir türlü silkinerek kendimize gelemiyoruz. Son zamanlarda üretmekten vaz geçtik/ vaz geçmek zorunda kaldık. Bir taraftan artan pahalılıklarla boğuşmak zorunda kalan, Tüketici toplum olduk.

· Ekonominin kurallarını nasıl anladıysak, Sanayi sektörüne, tarıma, her alanda üretime yatırım yapacak yerde, var olan veya elde edilen, dış ve iç kaynakları inşaat, konut ve AVM’ler gibi atıl yatırımlara harcıyoruz. Bir takım hizmet unsurlarının çok yüklü ve ağır maliyetleri var.

· Bütün bu olumsuzluklardan doğan kısır döngüden süratle kurtulmak zorundayız.

· Kısırdöngünün yarattığı olumsuzluklardan kurtulup koşulları olumluya döndürebilmemizin bir tek yolu vardır. O da, şeffaf bir şekilde, planlı bir ekonomik yapı oluşturmak, yeni ve rasyonel bir “ kalkınma programı” ile sanayileşmeye, tarıma ve her alanda artan üretimle kalkınmaya yönelmektir.

· Asıl ihtiyacımız, emaneti teslim edebileceğimiz yetkin yöneticilere…