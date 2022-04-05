Türk futbolu neden dipte?

Hani derler ya, gıdıklasalar da gülecek halimiz kalmadı, ülke olarak aynen bu durumdayız.

Her tarafımız tel tel dökülüyor.

Bu kafalarla aksini düşünmek zaten mümkün değil.

Bilirsiniz, fizikte “birleşik kaplar kuralı” var.

Kaplar birleşikse, kapların sıvı düzeyinde fark oluşmaz, su tüm kaplarda aynı düzeyde kalır.

Yükselir veya alçalır…

Bu fizik kuralı, aynı zamanda “toplumsal” bir kuraldır.

Bir toplumda, bir kurum, diğerlerinden farklı olamaz.

Ekonomi, politika, bürokrasi, medya, sanat, eğitim, kültür, spor, sosyal bilinç, bir toplumu toplum yapan bütün bu unsurlar aynı düzeydedir.

Kötü yönetilen, ekonomisi kötü olan bir ülkede, bugünkü konumuz olan futbolun “çok iyi seviyede” olmasını bekleyemezsiniz.

Tabii birleşik kaplardaki suyun seviyesini belirleyen de; halkın bilgisi, kültürü, algılama düzeyi ve değer yargılarıdır.

Halkın bilgisi, kültürü, algılama düzeyi ve değer yargıları ne kadar iyi olursa, birleşik kaplardaki suyun seviyesi o kadar yüksektir.

Yani o ülkenin ekonomisi iyidir, o ülkeyi yönetenlerin kalitesi iyidir, o ülkede sanat iyidir, o ülkede spor iyidir.

“Her toplum, layık olduğu şekilde yönetilir” sözü, işte fizikteki bu “birleşik kaplar kuralı”nın toplum hayatına yansımasıdır.

Gelelim konumuza

Bütün bu sıkıntılar içinde şimdi futboldan söz etmenin zamanı mı diyebilirsiniz.

Bence tam zamanı.

Çünkü bu haliyle futbolumuz, Türkiye’deki bozuk düzenin en çarpıcı kesiti.

Bakar mısınız şu halimize!

Takımlarımızı Afrikalı, Asyalı, Avrupalı ve Güney Amerikalı yabancı futbolcularla doldurduk.

Paramız olsa neyse, karnımızı doyurmak için yurt dışından zorla bulabildiğimiz borçların bir kısmını bu kıytırık futbolcuları ithal etmek için harcıyoruz.

Takımlar, ağızlarına kadar bu döküntü futbolcularla dolu.

Neymiş, “Türk futbolu”ymuş...

Bunun neresi Türk futbolu arkadaş?

Sahaya çıkanların kaçı Türk, kaçı yabancı?

Milli takım, başarısızmış...

Nasıl başarılı olsun, futbol kulüplerinde kaç Türk futbolcun var da bunlardan “milli takım” oluşturacaksın?

Bu sistem, bu bozuk düzen, Türk futbolunu değil, diğer ülkelerin futbolunu destekliyor.

Futbolcu yetiştirmiyorsun, parayı kendi çocuklarına değil yabancılara veriyorsun, eee dünya kupasına gidemedik…

Nasıl gideceksin, hangi hakla, hangi yüzle gideceksin?

Bir kişi çıksın desin ki, Türkiye futbolda çok iyi, dünya kupasına katılmak bizim hakkımızdı…

Diyebilir mi?

Havanda su dövüyoruz

Evet, aynen böyle yapıyoruz.

Yani sonuç alamayacağımızı bile bile boşuna uğraşıyoruz.

Her konuyu olduğu gibi futbolu da “ahbap-çavuş ilişkileriyle” yönetiyoruz.

Futbol Federasyonu Başkanı, önceki güne kadar kimdi?

“Beşli çete”nin bir üyesi…

“Bizde makamlar liyakate göre değil, sadakate göre dağıtılır” kuralı futbolda da işlemişti, üç yıldır Türk futbolu hatır-gönül ön planda tutularak yönetiliyordu.

Sonuç ne?

Sonuş, sıfıra sıfır elde var sıfır!

Türk futbolu, yerlerde sürünüyor.

Gelecekle ilgili hiçbir projemiz yok, günlerimizi lay lay lomla geçiriyoruz.

Arada bir başarı yakalıyoruz, yıllarca bununla avunuyoruz.

Son yıllarda bu da yok.

Sonuç olarak:

Türkiye’nin ekonomisi böyle…

Türkiye’nin yönetim kalitesi böyle…

Türkiye’nin hukuk ve adalet sistemi böyle…

Türkiye’nin eğitimi, kültürü, sanatı böyle…

Eee, futbolu ayırmak mümkün mü?

Fizikteki “birleşik kaplar kuralı”, toplumda da, devlet yönetiminde de geçerli.

İnsan kalitemizi artıramazsak, birleşik kaplardaki suyun seviyesini yükseltmemiz mümkün değil!