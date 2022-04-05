Varsın adımız, sanımız bilinmesin.

Yüreğinde her an şu yüce özlemin

Ateşten gagasını duy, hep düşün:

Onlar niçin gökyüzünde, niçin ben çukurdayım?

Gülsün neden cihan bana, ben yalnız ağlayım?

Yükselmek gökyüzünde ve gülmek ne tatlı şey!

Bir gün şu hastalıklı vatan canlanırsa, ey

Işığı ve ilerlemeyi özleyen ulusun geleceğinin

Bilinmeyen elektrikçisi, düşünce dünyasından

Yüklen, getir ne varsa biraz miskinliği giderici

Bir parça ruhu, benliği, idraki besleyen,

Vücudu canlandıran meyvelerini, boş durmasın elin

Gör daima önünde ilk çağ mitolojisinin

Gökten ateşin dehasını çalan kahramanını…

Varsın bulunmasın bilecek adını ve sanını

Tevfik Fikret/Promete

Yunan mitolojisinin yüce kahramanı Prometheus… Iapetos ve Klymene’nin oğlu, en sevdiğim Titanlardan biri olan Atlas’ın kardeşi… Olympos tanrılarının kudretine karşılık Prometheus’un kendisinde zekâ ve kurnazlık vardır. Zeus, on iki titandan biri olan babası Kronos’u tahtından indirdikten sonra isyan eden ve savaş başlatan Titanların aksine, Prometheus tarafsız kalmış ve bu isyanlara katılmamıştır. Savaş bittikten ve Zeus iki kardeşi (Poseidon ve Hades) ile evrene hükmetmeye başladıktan sonra, Zeus (Atlas dışında) tüm titanları ve Kronos’u Tartaros’a sürer. Atlas’a ise çok farklı bir ceza verecektir Zeus. Ancak bundan başka bir yazımda daha incelikli bir şekilde bahsetmemin daha doğru olacağını düşünüyorum.

Tarafsız kalmasından dolayı Zeus’un takdirini kazanan Prometheus, Olympos’ta ölümsüzlerin arasına girme hakkı kazanmıştır. Ancak Prometheus’un içinde nefret ve kinden başka bir şey yoktur bu tanrılara karşı. Dedelerinin, kardeşlerinin öcünü almak için göz yaşları ile yoğurduğu balçıktan ilk insanı yaratmıştır o. Sonra insanın acizliğine acıyarak Hephaistos’un (Demirci Tanrı) etrafa alevler saçan ocağından bir kıvılcım çalarak onu insanlığa hediye etmiştir.

Bu durumdan dolayı Zeus, Prometheus’u Kafkas Dağları’na zincirlemiştir. Tanrılarca görevlendirilen bir kartal ise her gün Prometheus’un karaciğerini (ki bu karaciğer her gün tekrardan eski haline gelecektir) didikleyecek, yiyecektir. Bu ağır cezanın süresi üç bin yıl olarak belirlenmiştir.

Prometheus’u bu cezadan Zeus’un oğlu olan yarı tanrı Herakles kurtarmıştır. Zeus bu duruma bir şey dememiş ancak Prometheus’u dağlara bağlayan zincirin bir halkasının Prometheus’un ayağında kalmasını istemiştir. Bu şekilde Prometheus sonsuza kadar cezalandırılmış olacaktır.

Ateşin çalınmasına çok öfkelenen Zeus Prometheus’a yaptıklarının yanında insanlara da bir ceza vermek istemiş ve Hephaistos’a bir emir vererek balçıktan bir kadın figürü yapmasını istemiştir. Bu şekilde Pandora yaratılmıştır. Pandora, Antik Yunan’da (İslamiyet ve Hristiyanlıkta kabul edilen Havva gibi) ilk kadın kabul edilir. Zeus, tanrıçalar kadar güzel olan Pandora’yı Prometheus’un ikizine bir kutuyla, küple göndermiştir. Pandora’yı gören Epimetheus (Prometheus’un ikizi), onun güzelliğine âşık olur ve sonraki gün onunla evlenir. Bu anda kutuyu açmasını Pandora’nın kulağına fısıldar Zeus ve Pandora’nın kutusu açılır. Bu kutunun içerisinde kötülüklerden başka hiçbir şey yoktur. Artık insanlardan intikam alma vakti gelmiştir. Kutu açıldıktan sonra insanlık arasına mutsuzluk salıverilir. Böylece kötülükler dünyaya ve insanlığa yayılmış olur.

Yazımın başında okuduğunuz şiir, Tevfik Fikret tarafından Prometheus’un kahramanlığından esinlenilerek yazılmıştır. Öyle bir şiir ki Promete, ne zaman okusam bana bir şeyler yapmam, harekete geçmem için bir işaret verir. Bundan dolayı size hem bu şiirin dizelerinde saklı kelimeleri anlatmak, hem de sizleri Prometheus ile tanıştırmak istedim.

Çok kötü bir dönemde şairlik yapıyor Tevfik Fikret. İkinci Abdülhamid’in başlatmış olduğu istibdat dönemi, tüm kalemlere zincir vurmuş, dahası yapılan sansürler sadece konuları değil, kelimeleri bile yasaklamıştır. Burun kelimesini kullanmak yasaktır mesela, çünkü İkinci Abdülhamid’in burnu çok büyüktür ve kendisi burnuyla dalga geçilmesinden hiç hoşlanmaz. Başka bir yasaklı kelime, bir isim, Murat. Kendisini tahttan indirebilecek olan kardeşinin ismidir Murat. Bundan dolayı o dönemde doğan hiçbir çocuğa Murat isminin verilmesine izin verilmemiştir. Tahta kurusu kelimesi bile yasaktır. Çünkü yanlışlıkla “tahtı kurusun” şeklinde okunabilir bu iki kelime. Bunlardan dolayı Servet-i Fünun sanatçıları, uzun yıllar yalnızca bireysel konulardan bahsedebilmiştir.

İşte bu yüzden Osmanlı’daki demokratikleşme adımlarından biri olan İkinci Meşrutiyet Tevfik Fikret’i çok heyecanlandırmıştır. Ancak İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yaptığı politikalar sebebiyle tekrardan hayal kırıklığına uğrayan Fikret, kurtuluşun yalnızca gençlerde olduğunu düşünmüştür. Bundan dolayı gençlere güç ve fikir vermesi için Promete şiirini yazmıştır. Beklentilerini; iradenin, aklın ve özgürlüğün sembolü olan Prometheus üzerinden anlatmıştır.

“Onlar niçin gökyüzünde, niçin ben çukurdayım? / Gülsün neden cihan bana, ben yalnız ağlayım?” dizelerinde Avrupa’nın, gelişmişliği sayesinde, yükseklerde ve mutlu olduğunu belirten Fikret, gelişmenin ve ‘yükselmenin’ güzelliğinden bahsetmektedir. Ona göre bu yükselmeyi ancak ‘ulusun geleceğinin bilinmeyen elektrikçileri’ sağlayabilir ve bu elektrikçiler tabii ki gençlerdir. Ulusu aydınlatacak olanlar elbette gençlerdir.

Bu dönemde Osmanlı, düşünce dünyasına yani Avrupa’ya öğrenciler göndermekteydi. Fikret’in ise bu öğrencilerden beklentileri açıkça belli. Miskinliği giderici, bir parça ruhu besleyen, vücudu canlandıran meyveleri, yani pozitif bilimi vatana getirmeleridir bu beklenti. Bilinçtir, bilimin gösterdiği yönde ilerlemek, geçmişten ders almak ve toplumu daha ileriye, güzele taşımalarıdır bu beklenti.

Son olarak Prometheus’u örnek almamızı ister Fikret. Onun zekasını, cesaretini örnek almamızı ve ülkeyi, vatanı kurtarmamızı ister.

Bu sözlerim belki sizlere şu an içerisinde yaşadığımız dönem ile ilgili de birtakım fikirler vermiştir. Unutulmamalıdır ki tarih tekerrürden ibarettir. Biz her zaman Prometheus’u örnek alacağız.

Varsın adımız, sanımız bilinmesin.