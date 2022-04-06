Elektrikte devlet milleti “enayi” yerine koyuyor

Son günlerin Türkiye gerçeği:

Millet, faturalardan çıldırıyor.

Özellikle elektrik faturalarından…

Konut ve işyerlerine gelen faturalar, aile ve işyeri bütçesini çok fena zorluyor.

Elektrik faturalarında; gözden kaçan, gizlenen, üzerinde durulmayan, milleti “enayi” yerine koyan bir bölüm var.

“Kayıp-kaçak bedeli”…

Nedir “kayıp-kaçak bedeli”?

Kayıp, enerjinin üretildiği noktadan tüketildiği noktaya kadar olan mesafedeki kaybı.

Yeterli ve doğru dürüst yatırım yapmıyorlar, bu nedenle enerji taşınırken kayba uğruyor, bunun bedelini de vatandaştan alıyorlar.

Peki, “kaçak” ne?

“Elektriği kaçak kullananların” bedeli.

Onlar ödemiyor, onlardan kullandıkları elektriğin parasını tahsil edemiyorlar, ödemelerini düzenli yapan vatandaşlara deniyor ki, elektriği kaçak kullanan vatandaşların parasını da siz ödeyeceksiniz.

Nasıl, bunu adı devletin milleti “enayi” yerine koyması değil mi?

Güneydoğu’da kaçak elektrik kullanım oranı yüzde 86

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Daha yeni Dicle Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi yetkilisi açıkladı.

Güneydoğu’daki altı ilde “kaçak elektrik kullanım oranı” yüzde 86’yı bulmuş.

Hangi iller bunlar?

Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman, Diyarbakır…

Şu orana bakar mısınız?

Bu illerimizde yaşayan vatandaşlar, kullandıkları elektriğin parasını ödemiyor veya ödeyemiyor.

Ödemesini yapan yüzde 14’lük kesim, bence “üniversite tezi” konusu.

Nasıl ödüyorlar, neden ödüyorlar?

Oldu olacak, devlet çıksın şu şu illerde elektriği bedava veriyorum desin, bari şanını yürütsün.

Abonelerin yüzde 86’sı elektrik faturasını ödemiyor da, ödeyen yüzde 14’ün günahı ne?

Böyle uygulama, böyle adalet olur mu?

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Sen kullandığı elektriğin bedelini tahsil ederken vatandaş Ahmet’e diyorsun ki, “Vatandaş Mehmet elektrik parasını ödemiyor, onu da sen ödeyeceksin!”

Böyle bir uygulama dünyanın neresinde görülmüş?

Sen devletsin, kural koyarsın, koyduğun kurallara uymayanlara “yaptırım gücünü” kullanırsın.

Kurallara uymayan vatandaşların bedelini, kurallara uyan vatandaşlara ödetemezsin!

Tabii, koyduğun kuralların da “insaflı” ve “uygulanabilir” olması gerekir.

Sen elektriğe yüzde 127 zam yaparsan, vatandaş yükselen faturaları nasıl ödeyecek?

Bugün ödeyemeyenlerin yükünü ödeyenlere bindiriyorsun, yarın gün gelecek onlar da “ödeyemeyecek hale” gelecekler, o zaman ne yapacaksın?

Dağıtım şirketlerinin elleri armut mu topluyor?

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Üzerinde durulması gereken bir nokta daha var.

Devlet, bütün Türkiye’de elektriğin perakende satışını özel şirketlere verdi.

Bu şirketlerin elleri armut mu topluyor?

Efendim, kimse saatini okutturmuyor…

Efendim, kimse fatura göndersek bile ödeme yapmıyor…

Ohh, ne güzel dünya!

Böyle bir anlayış, böyle bir uygulama; ülkemizde yasa, yönetmelik ve kuralların değil “bilek gücünün” geçerli olduğunu ortaya koyuyor.

Sen gelip benim sayacımı nasıl okuyorsan, onun sayacını da okuyacaksın!

Sen faturasını ödemeyenin elektriğini nasıl kesiyorsan, onun elektriğini de keseceksin!

Devlet, vicdanları sızlatan bu “adaletsiz kayıp-kaçak uygulamasına” artık bir son vermeli.

Elektrik fiyatlarını “herkesin ödeyebileceği ortalama bir seviyeye” getirmeli, buna rağmen faturasını ödememekte ısrar edenlere de kesinlikle “yaptırım” uygulamalı.

Günümüz Türkiye’sinde, her kişi “kendi yükünü taşımakta” dahi zorlanıyor, bir de bir başkasının yükünü bindirmeye kalkmayın!