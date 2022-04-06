Ulusal çalıştaylara ihtiyacımız var…

Ülkemizin içinde bulunduğu koşullar ortada;

“duyarlı ve bilinçli vatandaşlar” her şeyin farkında…

Ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel alanlarda çok büyük sorunlarımız var.

Bu sorunlara “iktidar-muhalefet çatışması” ile bakamayız!

Hep dillendirdiğimiz ama bir türlü gerçekleştiremediğimiz, hatta kimilerinin hiç anlayamadığı “ORTAK AKLI” öne çıkarmalıyız.

Özetle, bir durum değerlendirmesi yapalım;

Dış borçlarımız hızla artıyor! Üstelik yüksek faizle borçlanıyoruz!

Tarımdan sanayiye ÜRETİM yetersiz. Tarımda bile kendimize yetemiyoruz!

Enerjide, teknolojide dışa bağımlıyız!

İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI yapamıyoruz! Bu yüzden üniversite mezunlarımıza bile iş bulamıyoruz!

Dar ve orta gelirli vatandaşlar hayat pahalılığı (ENFLASYON) altında eziliyor, “sağlıklı ve dengeli, beslenemiyor, daha çok yoksullaşıyor!

Yoksullaşan toplumda KÜLTÜREL GELİŞME de olamaz!

Toplum, siyasal aktörlerin kirli dilleri ile kutuplaşıyor, KİN ve ÖFKE egemen oluyor!

Dış politikada doğrultumuz belli değil! Dün kavga-küfür ettiğimizle bugün sarmaş dolaş oluveriyoruz! Komşularımızla geçinemiyoruz!

Bu sorunlara daha başkaları da eklenebilir.

Ama “Arif” olana bu kadarı da yeter!

Peki NE YAPMALI?

Öncelikle şu gerçeği kabul edelim; ırksal, dinsel, mezhepsel farklılıklarımız da olsa, hepimiz atalarımızdan bu yana bu topraklarda yaşıyoruz ve yaşayacağız.

Öncelikle ULUS olmayı bilmeliyiz.

Ulus olmak için, temel sorunlarımıza “elbirliği, güç ve akıl birliği” ile ULUSAL ÇÖZÜMLER üretmeli ve hayata geçirmeliyiz.

Örneğin;

Ulusal Tarım Çalıştayı ile başlayabiliriz. Bu çalıştayda öncelikle konunun uzmanlarını dinlemeliyiz.

Sonra;

Sanayi, Maliye, ekonomi, Enerji, iç ve dış ticaret, eğitim, Üniversite, ulaşım, turizm, hukuk ve Yargı, Üretim ve işgücü planlaması, kültür, madencilik, güvenlik, spor ve ülkemizin geleceğine yönelik her konuda ciddi ve tutarlı, siyasal iktidarların keyfine göre zırt pırt değişmeyecek ULUSAL POLİTİKALAR üretmeli ve hep birlikte sahip çıkmalıyız.

Yoksa,

Dünyanın gelişme sürecinin arkasında kalırsak, ne ULUSAL DIŞ POLİTİKAMIZ ne de ULUSAL EKONOMİK ve KÜLTÜREL kimliğimiz, kişiliğimiz kalmayacak!

Herkes aklını başına toplasın!

Bu çağın gerçeklerine sırt çevirerek, yüzyıllar öncesinin hayalleriyle, kin ve öfkesiyle bugünkü kuşakları mutlu edemeyiz!

Ulusça birleşmenin, ortak akıl ve emeğimizle, ulusal onurumuzla yaşayabilmenin umut ve dileğiyle…