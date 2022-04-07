AK Parti’yi ABD iktidara getirdi

“Erdoğan’a âşık olduğunu” açıklamış olan, Siirtli Arap asıllı bir iş adamı Ethem Sancak. Sıradan biri değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tank Palet fabrikasını verdiği, kendisine Katarlıları ortak ettiği; sırdaş, emanetçi denilebilecek kadar güvendiği bir yakını. Bazen Mao’cu/ Çin’ciliği ön plana çıkan, bazen Soros ilişkileri ile dikkat çeken biri.

Üstelik AKP’nin Eski MKYK üyesi.

Ethem Sancak “Ak Parti Amerikan desteği ile iktidara geldi” açıklaması yüzünden partisinden ihraç edilmesi için işlem başlatılınca istifa etti.

Ethem Sancak, önce inkâr etse de videosu yayınlanınca görüldü ki, aynen şu sözü söylemiş: “Tayyip Erdoğan, Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanıydı. Aslında Amerika’nın desteğiyle geldik iktidara."

Bunu zaten Arslan Bulut yıllardır yazıyordu. “AKP bir ABD projesidir, hatta parti programı Amerika'dan CFR tarafından gönderilmiş bir memorandumdan aynen alınmıştır” diye. Kimse de itiraz edemiyordu. Ama bu defa itiraf içeridendi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise Cumhur İttifakının resmi olmayan en küçük ortağı. Çin devleti ile olan ilişkilerini herkesin bildiği, Çin’de bir devlet başkanı gibi itibar gören, derin ilişkileri olan bir kişi.

Doğu Perinçek eski dostu Ethem Sancak’ı, “çok güvendiğim karakterli bir insandır” diye övüyor.

“Ak Parti’nin ABD tarafından iktidara getirildiği” sözünü Perinçek de net bir şekilde doğruladı:

“O bir gerçek. 1996 yılında Rand Corporation raporu var. Orada diyorlar ki Tayyip Erdoğan Başbakan olacak. Abdullah Gül Dışişleri Bakanı olacak. Hatta biz onu o zaman yayınladık. Cumhuriyet’te büyük bir söyleşi yaptık. Orada da belirttim.

Bu bir gerçek, yani 2002 yılında Türkiye Amerika tarafından erken seçime götürüldü. Ve AK Parti hükümete getirildi.”

Oysaki bizler yani kamuoyu Türkiye’yi 2002’de erken seçime götürenin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu sanıyorduk.

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Bülent Ecevit başbakanlığındaki hükümette MHP lideri Devlet Bahçeli ve ANAP lideri Mesut Yılmaz Başbakan Yardımcısı idi.

Refah Partisi kapatılmıştı. Millî görüş hareketinden kopan Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Abdüllatif Şener’in öncülüğündeki siyasetçiler ise 2001 tarihinde AKP’yi kurmuştu.

Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli, 7 Temmuz 2002 günü, partisinin düzenlediği Kocayayla Türkmen Kurultayı'nda, 3 Kasım 2002’de erken seçim yapılması çağrısında bulundu.

Oysaki, Kemal Derviş’in yönetiminde acı ilaç içilmiş, ekonominin dengeleri oturmak üzereyken alınan bu karar iktidar partileri için intihar demekti.

Bahçeli’nin bu kararı parti organları içinde hiç görüşülmemişti. MHP yöneticileri dahil herkes için sürpriz bir karar olmuştu.

Yapılan seçimde sadece AKP ve CHP barajı aşarak mecliste temsil edildiler. AKP oyların yüzde 34,3'ünü alarak 363 milletvekilliği kazandı ve tek başına iktidar oldu. MHP baraj altında kaldı.

Doğu Perinçek 2002’de erken seçime götürenin aslında Devlet Bahçeli değil, Amerika olduğunu söyledi. Bahçeli bu iddiaya bir cevap vermedi.

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ABD’NİN ERDOĞAN’I BÜYÜK SERMAYEYE TAKDİMİ

Recep Tayyip Erdoğan daha Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı iken, dönemin ABD büyükelçisi Morton Abromowitz’le tanıştırılmıştı.

1996’da Abromowitz Erdoğan’a “Türkiye’nin geleceği sizsiniz” demişti.

Daha önce de yazdım. Erol Mütercimler’in naklettiği önemli bir hatırası var:

“1999 yılında bir yayın grubu sahibi olan Av. Münci İnci’nin evinde özel bir toplantı yapıldı.” Bu toplantıda kimler yoktu ki?

“Fehmi Koru, Nazlı Ilıcak, Güler Kömürcü gibi siyasi görüşü farklı gazetelerde yazan gazeteciler… Emin Şirin (Nazlı Ilıcak’ın eski eşi), Bülent Akarcalı (ANAP dönemi Sağlık ve Turizm Bakanı, Türkiye Demokrasi Vakfı ve Bilgi Üniversitesi kurucusu), Fehmi Gültekin (Vakıflar Bankası E. Genel Müdürü), Tezcan Yaramancı (Kamu Ortaklığı İdaresi E. Başkanı, Türk Amerikan İşadamları Derneği, İstanbul Rotary Kulübü üyesi) vardı.”

Durun hele sadece bunlar değil.

“Ardından Tayyip Erdoğan geldi. Onun peşinden ise dönemin ABD İstanbul Konsolos Yardımcısı (Kate Schertz) hanımefendiyle Tuğrul Türkeş el ele birlikte içeri girdiler. Aynı otomobille geldiler.”

Erol Mütercimler, Tayyip Erdoğan için “muhtar bile olamaz” denildiği bir dönemde yapılan bu tanıtım toplantısı sırasında Münci İnci'nin kendisine, “Tayyip Bey bu ülkeye Başbakan olacak” dediğini anlatıyor.

Tuğrul Türkeş’in orada olması ve ABD’li kadın diplomatla samimi bir şekilde aynı araçla gelip, birlikte dönmesi ilginç. (Bu olayı önceden bilenler, Tuğrul Türkeş’in 2015’de AKP’ye geçmesine şaşırmamıştır sanıyorum.)

Siyasi yasaklı birinin Başbakan olması için düzenlenen toplantıda ABD’li diplomatın ne işi olabilirdi?

Bu toplantıdan iki gün sonra, 26 Ekim 1999’da Bülent Eczacıbaşı’nın evindeki benzer maksatlı yemekte de çoğunluğu iş dünyasından olan önemli isimler bir araya gelmişti: Feyyaz Berker, Tuncay Özilhan, Korkmaz İlkorur, Erdoğan Gönül, Can Paker ve Cüneyt Zapsu.

Erdoğan’a TÜSİAD kapılarının açıldığı bu toplantı için, ABD diplomatlarının bir katkısı oldu mu bilemiyorum.

AKP ve MHP kanadı bütün bu ilişkileri biliyor. Bu yüzden şimdilerde ABD ve İngiltere Büyükelçilerinin muhalefet liderleri ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmelerinden tedirgin oluyorlar.

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ABD BU KADAR ETKİLİ İSE

ABD Türkiye’de iktidarı belirlemede bu kadar etkili ise gittikçe yıpranan iktidarın seçimde gidip gitmeyeceğini hesap ederken bu parametreyi de göz ardı etmemek gerekir.

Seçimlerden önce alacakları tavizler karşılığı, dışarıdan kredi muslukları açılabilir mi? Ekonomide geçici de olsa bir rahatlama sağlanırsa ve Erdoğan Rusya- Ukrayna Savaşını bitiren güçlü lider imajı ile parlatılırsa Cumhur İttifakı seçimi kazanabilir mi?

Zor ama imkânsız değil.

Bizim “lider” sandığımız kişilerin gerçek rolü ve ilişkileri hakkında yeterli bilgimiz yok. “Lider görünümlü bazılarının birer görevli olduğu” iddialarını kabul etmek istemem.

Ama tarih bize tedbirli olmayı telkin ediyor.