Coin bir günde yüzde -4,46 düşünce…

Bitcoin günümüzde en başta bilinen kripto para birimleri arasında yer alıyor. Kripto para borsası içerisinde en yüksek işlem hacmine sahip olan Bitcoin son günlerde sert bir düşüş yaşıyor.

Diğer alt coinler de genelde Bitcoin ile paralel şekil aldığı için kripto para piyasası döneminin en düşük seviyelerini yaşıyor.

Coin yatırımcılarının aylardır yüzü gülmüyor.

Hep hikayelerini duyduğumuz şehir efsanesi haline gelen “Bir gecede milyoner oldu” haberleri bile artık duyulmaz oldu.

Kripto yatırımcıları bir ümit ile yatırdıkları parayı kurtarmanın peşinde. Zengin olma hayalini erteleyen yatırımcılar, sürekli bir düşüş yaşıyor.

Geleceğin para birimi denilse de bugünkü bilgimizle bu duruma inanmak çok kolay değil.

Hele bir de pazar alışverişi yaparken al coini ve kuzuyu diyebilecek miyiz, bilemiyorum?

Kredi kartına bile alışamayan bir toplumda yaşıyoruz. Aslında hepimiz aynıyız. Cebimizdeki parayı harcamaya kıyamazken kredi kartıyla harcamada sınır tanımıyoruz.

On yıllar sonra dijital paraya geçtiğimizde nasıl bir uyum sağlayacağımızı, kredi kartı örneğinden az çok tahmin edebiliyoruz.

Günümüze baktığımızda ise kripto parayla yatırımını 10’a, 20’ye 50’ye katlayanlara artık rastlayamıyoruz. Bu uğurda araba satan, ev satan, kredi çeken arkadaşlarımız var. Birçoğu bugün bu yaptıklarına pişman şekilde zararlarını kapatacakları yükselişi bekliyor. Ama o yükseliş halen gelmedi.

Zaten tecrübeyle sabit bir olgu vardır, “Kısa yoldan zengin olmaya çalışmak, genelde kısa yoldan batmakla sonuçlanır.”

Siz siz olun yatırımlarınızı, uzman görüşlerinden sonra yapın…

Kamil Çöpür’den imza günü

Gazetemiz yazarlarından Eğitimci Yazar Kamil Çöpür, gerçek yaşamdan esinlenerek kaleme aldığı “BİR YÜREKTE İKİ SEVDA” isimli son romanı için yarın imza günü düzenleyecek. Soydan İş Merkezi zemin katta bulunan Kitap Keyfim’de düzenlenecek imza gününün başlama saati ise 14.00 olarak belirlendi. Çöpür’ün imza günü etkinliği 16.00’ya kadar devam edecek.

KAMİL ÇÖPÜR KİMDİR?

1949 yılında Malatya’nın Akçadağ ilçesinin Büyük Çimiş köyünde doğan Kamil Çöpür, ilk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da, yükseköğrenimini Ankara’da yaptı.

İzmit Ticaret Lisesi’nde Meslek Dersi öğretmeni olarak 25 yıl görev yaptı. On yıl KOSGEB’in düzenlemiş olduğu Girişimcilik eğitimlerinde görev alan yazarın, gazetelerde birçok makalesi yayınlanmıştır.

Çöpür’ün “Bir Yürekte İki Sevda” isimli son romanından önce Kamil Çöpür’ün; “Esey ile Haydar Çavuş”, “Serpil”, “Suçum Kadın Olmak”, “Aydınlık Pınarı Köy Enstitüleri” adlı romanları mevcuttur.

Mevlüt Soysal’dan yeni kitap çıkıyor

Gazeteci Yazar Mevlüt Soysal’ın “Benim İçin Bir Şeyler Hatırla” adlı kitabı, Kanes Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alıyor. “Tırnak İçinde”, “Tek Tanığım Gökyüzü”, “Dünün Birinde”, “Temmuz”, “Kuzey’in Maceraları” ve “Babamla Ben” adlı kitapların yazarı Mevlüt Soysal’ın yeni kitabı “Benim İçin Bir Şeyler Hatırla” çıkıyor. Kanes Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alacak olan 272 sayfalık kitap, Soysal’ın pandeminin ilk ve en zorlu döneminde kaleme aldığı birbiriyle bağlantılı öykü ve denemeleri içeriyor.

KBT’nin yeni oyunu haziran sonuna kadar gösterimde

Kocaeli Bölge Tiyatrosu’nda “Oyunlar Ülkesinin Oyuncakları” adlı çocuk oyunu büyük ilgi görüyor. Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin’in yazıp sahneye koyduğu oyun haziran sonuna kadar izlenebilecek. KBT sahnesinde oynanan oyun Ramazan süresince her pazar 16.00’da sahnelenecek.