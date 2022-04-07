Parasını verin gitsin !..

İnsan bunalırsa çareler arar…

Geçen yıl omuzlardan indirmediğimiz başkan Engin Koyun’a da, aynı eski başkanlara yaptığımız gibi saldırdık…

Kocaelispor efsanesinin yaratıcısı Sefa Sirmen’i tribünlerden küfürle gönderden…

Süper Lig’e yükselten İbrahim Karaosmanoğlu’na ‘laleli küfürlerle’ hakaretler yağdıran…

Eski başkan Bahri Yavuz için İzmit merkezindeki sokak duvarlarına “Orgeneral” yazıp, bir yıl sonra yazının üzerini çizerek “Hepiniz gidin, Burak kalsın” diye yazan, Burak Süleyman Sakarya’ya gidince de Muhteşem’in formasını yakanlar, şimdi de Denizli’den 5 gol yiyerek Kocaeli Stadyumu’nda unutulmaz bir utanç yaşatan Kocaelispor’un son başkanı Engin Koyun’un aracına maçtan sonra saldırdı… Üç aydır kulislerle Bahri Yavuz yeniden başkan olsun dedikoduları dolaşıyordu…

Tahir öğretmen talebesini göreve getirir mi ?.. Neden olmasın… Paralı biri lazım… KEV bağlantısı da ortada…

Önce ‘Paramı verin gideyim’ deyip, sonra özür dileyen Engin Koyun bunaldı…

Bence gitsin…

Ama arkasına teneke bağlayıp kovduğunuz adamları artık lütfen geri getirmeyin…