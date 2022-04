Dünden bugüne Kocaeli'de Mimar Sinan eserleri

İstanbul için onca yapı malzemesi gönderilen İzmit ve çevresinde, 16. yüzyılda önemli inşaatlar yapıldı.

Devlet adamlarının vakıflarına ait bu yapılar, İzmit’in Müslüman kimliğinin Mimar Sinan elinde anıtlaşmasıydı. Mimar Sinan kendi adıyla birlikte İzmit'te Kethüda Mehmet Bey’in, Defterdar Abdüsselam Efendi’nin, Pertev Mehmet Paşa'nın, Gebze'de Çoban Mustafa Paşa'nın, Sapanca ve Samanlı'da Rüstem Paşa'nın adını yaşatmaktadır.

Kasaba, kentlerin anıtsal süsleri; uygarlıkları bir diğerinden ayıran semboller mimarlık eserleridir. Kale, köprü, suyolu, çeşme, saray, kasr - köşk, han, hamam, hastane, cami, mektep - medrese, kilise, manastır ve tapınaklar gibi asırlara meydan okuyan mimari eserler; insanlığın ortak mirası ve hafızasıdır. Bulundukları yere kişilik katar, fark yaratır, önem kazandırırlar. Memleketlisinde övünç ve özlem, dünyada görme isteği uyandırırlar. Yapının sahibini ve mimarını ölümsüz kılarlar.

Beş camii, 300'e yakın ev ve tersane rıhtımının çökmesine yol açan 14 Eylül 1509 tarihli depremle, İzmit neredeyse yerle bir oldu (Türk Ansiklopedisi, 22/478). Kaptanpaşa Eyaleti'ne bağlı İzmit Sancağı'nda, ordu menzillerindeki Gebze, İzmit ve Sapanca'da halkın, yolcunun ve ordunun gereksinimlerini karşılayacak bina ve organizasyon ihtiyacı ortaya çıktı.

XVI. yüzyılda Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın Doğu Seferleri sırasında ordusu ile konakladığı menziller olarak göz önünde bulunan Gebze, İzmit ve Sapanca'da depremin izleri çabuk silindi. Osmanlı

İmparatorluğu'nun bu en parlak döneminde başkentin yanı başında; cami, mektep, kervansaray, hamam, aşevi, çeşme gibi kentin önemli mimari gereksinimleri; vezir, kethüda ve defterdar gibi devlet teşkilatının önde gelen görevlileri tarafından zamanın gözde mimarı Koca Sinan'a inşa ettirildi.

Zaman içinde yapılan onarımlarla, ağır hasarlı durumlarda yeniden inşası ile günümüze kadar gelen bu eserler bazı eksilmelerle de olsa yaklaşık 400 yıldır hizmete devam etmektedirler.

1935 yılında 9 Nisan günü Halkevlerinin girişimi ile Mimar Sinan'ın ölümünün 347. yılında Mimar Sinan Günü olarak kutlandı. Ve başta İstanbul, Edirne ve Kayseri olmak üzere tüm yurtta ihtifaller yapılarak anılmaya başlandı. Sinan eserlerinin yoğun olduğu İzmit'te de törensel anma günlerinin başlangıcı oldu.

Halkevlerinin üstlendiği kutlamalar resmi devlet törenlerine dönüştü.

"Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü" olarak mimarlık tarihimizi ve Koca Sinan günümüzden değerlendiriyor, gururlanıyoruz. Savaş, yoksulluk, kıymet bilmezlik gibi nedenlerle yitirdiğimiz eserler için de başımız eğik, üzgün olduğumuzu ifade edebiliyoruz.

İZMİT'TE MİMAR SİNAN ESERLERİ

Defterdar Abdüsselâm Efendi Câmii (İmaret Câmii)

İzmitli Mehmed Bey Câmii (Fevziye Camii)

Kervansaray (Ortahan), Mehmed Bey Hamamı (Orta Hamam)

Pertev Paşa Külliyesi (Yeni Cuma Camii, mektep, kütüphane, çeşme, hamam, kervansaray, imaret)

GEBZE'DE MİMAR SİNAN ESERLERİ

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi (Cami, medrese, paşa odaları, imaret, hânkâh, tabhane, kütüphane, kervansaray, türbe)

SAPANCA'DA MİMAR SİNAN ESERLERİ

Rüstem Paşa vakıflarına ait cami, mektep, imaret, zaviye, kervansaray, hamam

SAMANLI'DA MİMAR SİNAN ESERLERİ

Rüstem Paşa vakıflarına ait cami, kervansaray

Defterdar Abdüsselâm Efendi Camii Şerîfi (İmaret Camii)

Defterdar Abdüsselâm Efendi 1525 tarihli vakfiyesinde “İznikmid (İzmit) kasabasında bir mescidi şerîfi ve tâb-hâne nâmındaki dört oda ve bir sofa ve bir gölgeliği ve bir matbahı ve bir kilârı ve bir ahuru ve bir halâyi hâvî ve bina ve tertibde evvelki iki zâviyeye benzeyen bir zâviye bina eyledi. Bunların cümlesi tahdid ve tarif ve tebyîn ve tavsîfden müstağnidir. Ve bu zâviyenin yanında ve avlusl haricinde ibadet edenler orada toplanıp bayram namazlarını kılmalarına mahsus bir mevzii şerîf bina ve orada güzel bir mihrab ve minber tertib etti”

Kanuni Sultan Süleyman zamanında Defterdar Abdüsselam Efendi tarafından yaptırılan cami, vakıf kayıtlarına göre 1524'te Mimar Sinan tarafından genişletilerek yenilendi. Dikdörtgen planlı, yarı kargir, duvarları moloz taştan, çatısı ahşap örtülü bina yapıldığından bu yana hayli deprem ve onarım geçirdi. İlk yapıldığındaki kubbe 1776 depreminde yıkıldığından, ahşap çatı ile örtüldü.

Camiye duvarındaki talik kitabeye göre 1872 yılından önce Altıncıoğlu Hatice Firdevs Hanım tarafından onarıldı. 1939 ve 1999 depremlerinde zarar gören minare ve çatısı bu tarihlerden sonra yenilendi. Çevre duvarları Mimar Sinan döneminin özelliklerini yansıtmaktadır.

Pertev Paşa Külliyesi ve Camii

Pertev Paşa Külliyesi, Kanuni Sultan Süleyman ve II. Selim dönemi vezirlerinden Pertev Mehmet Paşa adına ölümünden sonra vasiyeti üzerine kethüdası Sinan Ağa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. "Cami-i şerif Pertev Mehmed Paşa, yıl 987" yazılı cami kitabesine göre 1579 yılında tamamlanmıştır. Cami, imaret, kervansaray, hamam ve sıbyan mektebinden oluşan külliyeden bugün cami, çeşme ve sıbyan mektebi kalmıştır. Kervansaray ve imaret tamamen ortadan kalkmış, hamamın bir kısım harabesi kalmıştır. Sıbyan mektebi ise özgün şeklini kaybetmiştir.

İnşa edildiğinde tarihi Bağdat yolu üzerinde sahilde İzmit'in en doğu ucundaydı. Pertev Mehmet Paşa Camii, Evliya Çelebi’de Mahkeme Camii, günümüzde Yeni Cuma Cami adı ile anılır.

Kesme taş örgülü, dikdörtgen planlı, tek kubbeli ve tek minarelidir. Caminin beş kubbeli son cemaat yeri, üç taraftan çevreleyen dış revakla bir genişleme gösterir. Caminin içi girişte, geniş kemerle örtülü iki plastırla kubbe örtülü merkezi mekandan oluşmaktadır. Zemin katta camiye giriş kapısının sağ tarafındaki kapıdan, merdivenlerle mahfile çıkılır. Mahfilin altında ve üstünde geçiş, plastırlar içinde açılan üzeri yuvarlak kemerli geçitlerle sağlanmıştır.

Camii mermer minber ve mihrabın işçiliği ile pencerelerin etrafındaki motifler, son cemaat yerini örten kubbenin hatai ve Rumi üslupta göbek nakışları dikkat çekmektedir.

Ön avluda on ikigen planlı, üzeri saçaklı şadırvanda, Marmara mermeri ve kırmızı pudig taşından yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanan sütunlar bulunmaktadır.

Çeşme

Arka avlunun köşesindeki duvarının dış yüzünde, kesme taş örgülü sivri kemerli çeşmenin yalağın biri insanların diğer ikisi hayvanların kullanımı için üç bölümlü olarak yapılmıştır. Çeşme aynasındaki kitabesinde; Çeşme-i latif Pertev Mehmet Paşa, sene 987 (l579) yazılıdır.

Kervansaray

Her biri ocaklı yirmi beş odası, üç sıra halinde altışardan on sekiz direğe dayanan ahşap çatılı, güney duvarına bitişik tonoz örtülü on kagir dükkanı olan kervansaraydan bir iz kalmamıştır.

Sıbyan Mektebi

Sıbyan mektebi basit bir salonla cümle kapısı üstünde bir muallim odası ile üstü kapalı bir veranda idi (Ülgen; s. 242). Bugün bir dış sofa ve salondan ibarettir. Muallim odası ve cümle kapısı yıkılmıştır.

Hamam

Ahşap çatılı çifte hamamın camekan ve ılıklık kısımları ile altı küçük ve bir geniş yıkanma hücresi olan sıcaklık (halvet) kısmı vardı. Vakıflar İdaresi tarafından satılan hamam, son sahibi bir Ermeni tarafından işletilmekte iken zaferden sonra 1922 yılında İzmit’e I. Ordu Kumandanı olarak gelen Nurettin Paşa tarafından “Ermeni Malı” diye yıktırılır (Süheyl Ünver Dosyası).

Aşevi (imaret)

Hamamın batısında moloz taş ile örülü küçük bir bina idi. Ahşap çatı ile örtülü, aş kazanlarının konduğu kısımda bir duman bacası ile aydınlık feneri, Kuzey duvarında da bir ocak vardı.

Mehmet Bey Camii ve Hamamı

Mehmed Bey Camii; XVI. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman zamanında İzmitli Mehmed Bey tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Tezkiretülebniye’de Sinan yapıları arasında yer alır. İzniğmid de merhum Mehmed Bey Camii (Meriç, s.80), Evliya Çelebi de Mehmet Bey Camii’nden Mimar Sinan yapısı olarak söz eder. Onarımlar gördü ise de günümüze kadar ilk yapısı ve ilk adı ile ulaşamadı. Orta Camii olarak da anılır. Mehmet Hamamı Orta Hamam, Mehmet Bey Kervansarayı da Orta Han olarak isimlendirildi. Cami harap olduğundan II. Mahmut devrinde Ahmet Fevzi Paşa tarafından yeniden yaptırılmıştır. 1894 ve 1999 depremlerinde ağır hasar aldığından günümüzdeki yapı, dördüncü kez yeniden yaptırılmış halidir.

Dilderesi Köprüsü

Eski Bağdad Caddesi’nin geçtiği Dil Deresi üzerindeki köprü XVI yüzyıl yapısıdır. Uzunluğu 65.00 m., genişliği 6.05 m., büyük kemer açıklığı 9.70 m., küçük kemer açıklıkları 6 m.’dir. Kemeri çevreleyen taşın kalınlığı 0.40 m.’dir. Kemer’in iç yüzeyi de muntazam taş örgülüdür. Kullanılan taş çevredeki taş ocaklarından sağlanan kalker türüdür. Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü olarak da tanınan yapı hafifletme gözleri dışında üç gözlüdür. Ayakları üç kademe üzerine oturtulmuş, batak zeminde dayanıklı bir temel sağlanmıştır. Tuhfetü’l Mimarin’de; Mimar Sinan yapısı olarak “Ve Geğbüze yolunda Sultan Süleyman Köprüleridir.” diye adı geçmektedir. Cevdet Çulpan; Türk Taş Köprüleri, TTK. Ankara, 1975, s.134.

