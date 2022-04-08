Bunun adı “yargı egemenliğinin Suudi Arabistan’a devri” değil de nedir?

Sevgili okurlarım, Türkiye’de çok garip şeyler oluyor.

Devleti devlet yapan unsurlar, elimizden bir bir kayıp gidiyor.

Şu “Cemal Kaşıkçı cinayeti dosyasının Suudi Arabistan’a devri” konusu…

Tam bir “yargı kapitülasyonu”!

Bize ait olan bir egemenliğin, başka bir devlete devri.

“Kapitülasyon verme” ve “egemenlik devri”, Osmanlı döneminde yaygın olan bir hastalıktı.

Osmanlı, her mali krize girdiğinde, bir egemenliğini “para karşılığı” başka bir devlete devrederdi.

Bunlar arasında “yargı” da vardı.

Güçlü devletler, Osmanlı ile “yargı kapitülasyon antlaşması” yaparlar, konsolosluk veya büyükelçiliklerinde kendi yasalarına göre kendi mahkemelerini kurarlar, suç işleyen vatandaşlarını bu mahkemelerde yargılarlardı.

Yani, Osmanlı mahkemeleri, yabancıları yargılayamazdı.

Şimdi görüyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti de benzer bir “hastalık” içinde.

Suudi Arabistan’a “yargı egemenliğimizi” devretmiş durumdayız.

Erdoğan’ın o sözlerini şimdi nereye koyacağız?

********

O günleri hatırlayalım.

Tarih, 2 Ekim 2018…

Yer, Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu…

Rejime karşı olan ve 2017’de ABD’ye göçen gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik belgelerini almak için İstanbul’da konsolosluğa girmiş, bir daha da çıkamamıştı.

Kaşıkçı, Suudi Arabistan’dan gelen bir cinayet ekibi tarafından öldürülmüş, vücudu kimyasallarla yok edilmişti.

Türk makamları, kanunlarımız gereği işlem başlatmış, olaydan sonra Suudi Arabistan’a tüyen 26 sanık hakkında dava açmıştı.

Şimdi bu dosya, Adalet Bakanlığı’nın görüşü alınarak Suudi Arabistan’a devredildi.

Yani bir “egemenlik hakkı” olan yargılamayı, Suudi Arabistan’a teslim etmiş olduk.

Oysa yargılamanın başladığı günlerde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’a sert sözlerle yüklenmişti.

Erdoğan, Cemal Kaşıkçı davasına ilişkin İstanbul’da gerçekleştirilen “Parlamentolararası Kudüs Platformu İkinci Konferansı”nda özetle şunları söylemişti:

“Cemal Kaşıkçı, konsoloslukta alçakça şehit edildi. Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan bizden belgeleri almak istedi. Belgeleri dinletiriz ama vermeyiz, bir de bunları yok mu edeceksiniz. Ses kaydında üst düzey asker açıkça ‘Ben kesmeyi iyi bilirim’ diyor. Bunlar dünyayı enayi zannediyor, insanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir. Yargılayamıyorsanız, suçun işlendiği yer İstanbul olduğu için bunu İstanbul mahkemelerinin uluslararası hukuka göre yargılaması gerekir.”

Evet, bütün dünyanın bildiği ve takip ettiği bu cinayetle ilgili mahkeme dosyasını Suudi Arabistan’a tıpış tıpış teslim ettik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri de ortada duruyor.

Yargı yetkisi, devredilemez

*******

“Yargı”, “yasama” ve “yürütme” ile birlikte milli egemenliğimizin üç temel unsurundan biridir.

1982 Anayasası’nın 6.maddesine göre de, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir”.

Türk milleti, egemenliğini, anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır.

Dikkat ederseniz, yargı kararları “Türk milleti adına” diye başlar.

Yani, yargı, kararlarını daima “egemenliğin sahipleri adına” verir.

Bu nedenle, sebebi ne olursa olsun, yargılama yetkisinin başka bir ülkeye devri, egemenlik hakkının ihlalidir.

İktidar, bu işin sonu nereye varır bakmadan, bu egemenlik hakkımızı dış siyasette pazarlık unsuru haline getirmiştir.

Bu, kabul edilemez bir durumdur.

Bugüne kadar; Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları tanınmadı, bazı tutuklular dış güçlerin telkiniyle serbest bırakıldı, şimdi de “Cemal Kaşıkçı cinayeti dava dosyası” ile ilgili “yargı egemenliği Suudi Arabistan’a devredildi.

Vahim bir durum!

Yargı yetkisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin “egemenlik ve hükümranlık hakkı”dır, asla bir başka devlete devredilemez.

Nasıl devredersin?

Hangi hakla ve hangi yetkiyle?

Bu kararı vermeye, hiç kimsenin ve hiçbir organın hak ve yetkisi yoktur.

Ben yaptım oldu, denilebilecek bir yetki değildir bu.

Bu, tipik bir “vatana ihanet” kararıdır.

Aymazlıktır.

Yargı yetkisi kötü kullanılmıştır, gerekli tepki verilmelidir

********

Bir daha tekrar edelim.

Anayasaya göre, yargı yetkisi, egemenlik hakkının gerçek sahibi Türk milletine aittir.

Temsili demokrasilerde, bu yetkiyi Türk milleti adına “yargı organları” kullanır.

Ancak bu son kararda görülüyor ki, yargı organı, kendisine emanet edilen bu yargı yetkisini kötüye kullanmış ve bir başka ülkeye devretmiştir.

Yargı yetkisinin asıl sahibi Türk milleti; barolarıyla, hukuk fakülteleriyle, sivil toplum örgütleriyle bu karara karşı çıkmalıdır.

Karşı çıkmak zorundadır…

Sesimizi yükseltmezsek, karşı çıkmazsak, ne olur biliyor musunuz?

“Diğer bütün egemenlik haklarımızın başka ülkelere devrinin” kapısı açılmış olur.

“Yargı egemenlik hakkının devri” yol olur, diğerleri de arkadan gelir.

Egemenlik haklarımızın devri, olağanlaşır…

Esas sorumlu, doğal olarak siyasal iktidar

******

Biz “yargı” dedik de, tabii esas sorumlu siyasal iktidardır.

Siyasal iktidar; seçimle ülkeyi yönetme hakkını elde etti, millete ait olan “yasama”, “yürütme” ve “yargı” yetkisini kontrolü altına aldı, anayasaya göre “devletimizin egemenlik haklarını” korumak zorunda.

Kendisine emanet edilen bu “egemenlik haklarını”, siyasi çıkarı için kullanamaz.

Kim ne derse desin, “Cemal Kaşıkçı dosyası” kararı bir yargı kararı değil, siyasal bir karardır.

İktidarın, koltukta kalabilmek endişesiyle “finans olanakları sağlayabilmek” için aldığı bir karardır.

Bu topraklardaki egemenlik haklarımızı ve bağımsızlığımızı ayaklar altına alan bir karardır.

Hukuk ve ahlak dışıdır.

Elle tutulur bir tarafı yoktur.

Anayasamıza, iç hukuk hükümlerimize, evrensel yargılama ilkelerine de aykırıdır.

Devletimiz ve milletimiz, bu kararla aşağılanmış, itibarsızlaştırılmış ve “sömürge devlet” konumuna getirilmiştir.

Bu hatadan dönülmeli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yok edilen itibarı ve egemenliği iade edilmelidir.

Şu iyi bilinmeli.

Bu olay, bu kararı verenler ve verdirenler, hiçbir zaman unutulmayacaktır.

.