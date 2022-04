Çok ilginç bir konu: İçgüdü

Gel de merak etme!.. İstanbul’da yapılan yeni hava limanı için bilim insanları bu alanın kuşların göç yolu üzerinde olduğunu belirtip itiraz ettiler. Yolcu uçakları çok komplike teknolojik araçlarla rotalarını belirleyip fır hatlarını kullanırken, kuşlar bir kıtadan diğerine, geliş ve dönüş için değişmeyen rotaları nasıl tespit ediyorlar?

Bazı hayvan türlerinin (örneğin aslanlar) yetişkin erkekleri, bazen kendi türlerinin yavrularını öldürürler. Bunun, kendi genetik soyunu hakim kılmak için yapıldığı ileri sürülmektedir. Ancak, örneğin esaret koşullarında yavrularını öldürebilen ve hatta yiyebilen anneler de var. Örneğin popüler, küçük evcil hayvanlar olarak bilinen hamsterler böyledir. Bunu, yavrularını belirsiz bir kaderden 'kurtarmak' için yaptıkları ileri sürülmektedir. (1)

Bazı hayvan türlerinde (örneğin kurtlar) grubun en yaşlı erkeği, yaşam yerlerinde belli bir alanı kendi kokusuyla - belirli salgılarla – işaretler. Böylece diğer akraba hayvanlara bu alanın kendisine ait olduğunu ve işgal veya ihlal edilmemesi gerektiğini işaret eder. Bunlardan biri ihlal ederse kavga başlar, mücadele gerekli olur. (1)

Hayvanlar, çeşitli biçimde, kendisini ya da yavrularını savunma amacıyla saldırırlar,

Kuşlar kuluçkaya yatarlar,

Yumurtadan çıkan yavru deniz kaplumbağaları doğrudan suya yönelirler, (1)

Aynı türden hayvanlar - örneğin kurtlar - arasındaki kavgalarda, zayıf olanın teslimiyet sinyali vermesi durumunda (boğazını gösterir), diğeri adeta bloke olup öldürme işlevinden vazgeçer, (1)

Mühendismiş gibi yorulmadan mükemmel bentler inşa eden kunduzların olağanüstü yeteneğine ne demeli?

İnanılır gibi değil!

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Görülüyor ki hayvanlar, kalıtsal davranışlarıyla olağanüstü işlevleri büyük kolaylıkla ve kendiliğinden gerçekleştirebiliyorlar.

Bilimsel yayınlar bu kalıtsal davranışları içgüdü olarak tanımlıyor.

İçgüdü, benim için çok ilginç, ama yazıya dökmem için o kadar da yabancı bir konu. Arkadaşlarım arasında bu konuyu en iyi kim bilir? Felsefe tahsili yapmış arkadaşım Muhittin Bakan. Yanlışlardan kaçınmak için bilimsel yazılardan yaptığım çevirileri onunla beraber irdeledim.

İçgüdü nedir sorusu ile başlayalım;

Bu sorunun karşılığını, herkesin kabul edeceği şekilde vermek çok zor. Çünkü çok karmaşık. İçeriğini oluşturan unsurların birbirine etkisi zaman ve zemine göre değişiyor. Bunun sonucu olarak ortak dilde içgüdü bilimsel olanından çok farklı şekilde, düşünmeden hareket etmekten, belirli yiyecek zevklerine veya doğal yatkınlıklara sahip olmaya kadar çok değişik durumları ifade etmek için kullanılmaktadır. (1)

Etimolojik açıdan içgüdü terimi (Latince “instinctus” ), bir hayvan tarafından organizmada bir iç kuvvet nedeniyle farkında olmadan otomatik olarak gerçekleştirilen bir eylemi veya davranışı belirtmek için kullanılır. (2)

Bir başka tarife göre bir organizmanın, doğuştan gelen belirli bir davranışı gerçekleştirme veya canlandırma konusundaki doğal eğilimidir. Yani, bir hayvanın önceki deneyimlerinden bağımsız biçimde verdiği tepkiler içgüdü kapsamındadır.

İçgüdüler, kalıtım yoluyla aktarılan değişmez davranışlardır. Hayvan türlerinin oldukça karakteristik özelliğidir. Aynı türden bir bireyden diğerine çok az değişiklik gösterir ve tek bir bireyin veya türün hayatta kalmasını destekleme amacına yöneliktir. (1)

İçgüdü tüm hayvan türlerinde vardır. Her hayvan kalıtsal yapısına bağlı olan ve otomatik olarak performans göstermeye yönlendirilen bir dizi davranışla doğar. Yani birey, özel durumlar karşısında saldırı veya kaçma gibi şematik/model eylemleri aralarından seçim yapmadan veya seçmesine gerek kalmadan gerçekleştirir. İçgüdüler tarafından belirlenen davranışlar, bu nedenle, öğrenmeden kaynaklanan davranışlara taban tabana zıttır. (1) Yani, içgüdü öğrenilerek edinilmez.

İçgüdüler konusunda ilk sistematik teorilerden biri, deneysel ve fizyolojik psikolojinin kurulmasında etkili olan “Sosyal Psikolojiye Giriş” kitabının yazarı, 20.yüzyıl erken dönem psikologlarından William McDougall (1871 – 1938 ) tarafından ortaya konulmuştur. Kendisi içgüdüyü, tamamen biyolojik veya fizyolojik bir sürece indirgemeden, kesinlikle psikolojik bir temele oturtmuştur. (2)

Ancak psikolojik gelenekte içgüdü kavramı çok genel bir kullanıma sahiptir ve bu konuda birbirini takip eden düşünceler farklıdır. Örneğin modern psikolojinin kurucularından, 1832-1920 yılları arasında yaşamış, aynı zamanda fizyolog, filozof ve tıp doktoru olan Alman psikolog Wilhelm Maximilian Wundt,’a göre, temel beslenme ve üreme içgüdüleri dışında, nesilden nesile intikal eden, bir hayvan türünün tipik özelliği olarak kalıp sonunda sabit hale gelen bazı davranışlar da daima var olacaktır. (2)

Psikolojide işlevsellik hareketinin öngörücüsü, pragmatizmin öncüsü Amerikalı filozof ve psikolog William James (ABD.1842-1910) ve fizyoloji ve psikoloji alanındaki çalışmaları ile psikofizyoloji ve deneysel psikoloji alanlarını derinden etkilemiş bir bilim adamı olan İvan Petroviç Pavlov ( Rusya. 1849- 1936) gibi diğer düşünürler içgüdüyü reflekslerle karşılaştırmışlardır. Çünkü refleksler de hayvanın çevresel uyaranlara cevap vermek ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak için donatıldığı doğuştan gelen süreçlerdir. İçgüdülerle arasındaki fark sadece nicelik bakımındandır. Şöyle ki içgüdüsel eylemlerin refleks olanlara göre büyük karmaşıklığı ve ancak yapısal açıdan önemli bir benzerliği vardır. (2)

Psikolojinin en önemli alt dallarından biri olan psikanaliz biliminin kurucusu olan Avusturya doğumlu nörolog Freud (1856-1939) içgüdüyü "ruhsal ve bedensel arası sınırda yer alan bir kavram, organizmada kaynaklanan ve zihne ulaşan uyaranların psişik temsilcisi" olarak tanımlar. İçgüdünün belirli bir hedefe ve nesneye yönelik önceden belirlenmiş eylemler dizisinde gerçekleşen belirli bir amacı vardır.

Psikolojik açıdan hayvanların davranışı, temelde, açlık, susuzluk, uyku ve cinsellik gibi temel ihtiyaçları karşılayarak, kendilerinin ve türlerinin hayatta kalmasını sağlayan içgüdülere dayanır. Ama insan davranışları, temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik eylemler dahil bilinç tarafından yönlendirildiğinden, sosyal ve kültürel faktörler tarafından şekillendirildiğinden içgüdüsel yapıda değildir.

Sonuç: İçgüdünün ne olduğunu bilmeden hayvanları yeterli düzeyde tanımak mümkün olamaz.

