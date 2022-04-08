Gölcüklü Hasan Bat, ‘vay be insanlık ölmemiş’ dedirtti!

Türkiye’de hep kötü şeyler olacak değil ya, iyi şeyler de oluyor.

İşte size bir örnek.

Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, vatandaşlara cep telefonuyla anlamlı bir mesaj gönderdi. Mesajı birlikte okuyalım;

“Ben Kocaeli Gölcük İhsaniye Mahallesi’nde yaşıyorum...

Eğer bir işiniz yoksa ve kimseden yardım alamıyorsanız ve yemeğiniz bitiyorsa, lütfen akşamları aç yatmayın!

Utanmadan, sıkılmadan bir yerlerden bana ulaşın!

Birinin yiyebileceği yemek varsa, ikinciye de yetecek kadar olduğunu öğrenerek büyüdük!

Her aile başka aileye destek olsa yeter.

Paylaşmak bereketi getirir, ne olur bencil olup sadece kendi dolabımızı doldurup evimizde beklemeyelim!

Üzgün ebeveynlerin olduğunu okuyoruz, duyuyoruz ve üzülüyoruz ?

Bu mesajı okuduysanız tekrar ediyorum rahatsızlık hissetmeden bana özel bir mesaj bırakın, size yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım.

Elimden ne geliyorsa yapmaya sana ulaştırmaya çalışacağıma söz veriyorum, kimse aç olmamalı, çaresiz kalmamalı..

Gün birlik beraberlik günüdür!

Komşusu açken tok yatan bizden değildir...”

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Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat’ın cep telefonlarına gönderdiği mesajını okudunuz.

Ne kadar anlamlı bir mesaj değil mi.

“İnsanlık ölmemiş” dedirten bir mesaj.

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Böyle giderse süt ve

ayran bulamayacağız

Ekonomik kriz devam ederken, peş peşe zamlar gelirken, insanı içini karartan peş peşe açıklamalar da geliyor. Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı, hayvancılık sektöründeki sıkıntılara dikkat çekerek, “Damızlık hayvanlar, süt inekleri kesiliyor. Önümüzdeki kurban bayramlarında değil kurbanlık, içecek süt, ayran bile bulamayacağız” dedi… Vahim bir tablo. Tarım ve hayvancılık ülkesi Türkiye, iler ki yıllarda kurbanlık, içecek süt, ayran bulamama tehlikesiyle karşı karşıya.

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10 yılda tüpe yüzde

386 zam yapıldı…

Her gün zam… Her gün zam… Bir zam da mutfak tüpüne geldi… Eeee LPG’ye zam gelir de, tüpe zam gelmez mi? LPG'ye gelen 63 kuruşluk zammın ardından evde kullanılan 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatına da zam uygulandı. 2 Mart'ta 281 lira olan büyük tüpe 11 Mart'ta yeniden zam gelmiş ve fiyat 301 lira olmuştu. Dün ise tüp fiyatına 15 lira daha zam geldi. İstanbul'da büyük tüp fiyatı 316 liraya ulaştı. Ev tipi büyük tüp 10 yıl önce 65 liraya satılıyordu. 10 yılda tüpe gelen zam yüzde 386'yı aştı… Bu fiyatta dursa da iyi, pek duracak gibi görünmüyor.

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Şekerin tadı

‘acı’ geliyor

Şeker fiyatları son dönemde artış üstüne artış yaşıyor. Türkşeker'in 270 liraya sattığı 50 kilogramlık şeker çuvalı fiyatı toptancılarda 2.5 kat katlanarak 700 liraya kadar çıktı. Şekere ulaşamayan üreticiler şekerin karaborsaya düşmesinden şikayetçi ediyor. Yani, şekerin tadı her gün daha acı gelmeye başladı…

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UYANDIRMA SERVİSİ!

Dünyada, “ucuz et kuyruklarını engellemek için ete % 48 zam yaptık” diye vatandaşla dalga geçen müdürün görevde kalabildiği tek ülke: TÜRKİYE