Azerbaycan ve Ermenistan BARIŞ MASASINDA

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan 44 gün savaşları sonucunda Azerbaycan işgal altındaki topraklarının büyük bir kısmını geri alarak savaşı onurlu bir galibiyetle tamamlamıştı. Savaşta Ermenistan beklemedikleri ve tahmin edemedikleri büyük bir kayıp vererek hüsrana uğradılar.

Putin ağırlığını koyarak savaşı sonlandırmış, Ermenistan'ı daha büyük bir kayıptan kurtarmıştır. Putin bununla da yetinilmeyerek barışmaları için büyük çaba içinde olmuştur.

Avrupa Birliği daha önce olduğu gibi AB Konseyi Başkanı Charles Michel her iki ülkenin liderlerini Belçika'nın Başşehiri Brüksel'e davet ederek barış yolunda cesaretlendirip adım atmalarını sağladı.

İlk önce Aliyev ile daha sonraları Paşinyan ile ikili görüşme yaptılar. Brüksel’de 6 Nisan Çarşamba günü 4,5 saat süren yemekli toplantıda geçmişte yaşanan olaylara atıfta bulunarak ikna edici örnekleri vererek her iki lider barış konusunda ortak iradede buluşmak gayesi ile ortak bir çalışma grubu kurulmasını karara bağlıyorlar.

Daha önce savaşın galibi İlham Aliyev barış için ilk adımı atarak bazı maddelerin hayata geçirilmesi için Ermenistan tarafına isteklerini iletmiş ama bir cevap alamamıştı.

Birçok konuları dile getirip izah eden Konsey Başkanı Michel Aliyev, Avrupa’nın enerji güvenliğini üstlenmiş bulunduğunu söyleyerek barış konusunda ciddi bir atıldığını bildiriyor.

Evet, bu barışın Ermenistan’a en büyük faydayı sağlayacağını söyleyebiliriz.

Başta ekonomik bazda büyük getirisi olacaktır.

Düşmanlık getirisi olmayan bir sonuca Ermenistan’ı götürmüştür. Denize bağlantısı olmayan ve kıt imkanları olan Ermenistan halkının refahına ayırması gereken parasını savunma ve saldırı amacı için silaha harcamıştır.

Yıllarca Ermeni yalanlarını deşifre etmek ve halkımıza gerçekleri anlatarak büyük çalışmaları yapan Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evimiz olarak Azerbaycan ve Ermenistan barışı içi projeler yaparak çalışmaları hayata geçirmek için büyük bir çaba içinde olacağız.

Brüksel'de barış için atılan adımların biran önce hayata geçirilmesini diliyoruz.

Hayırlı uğurlu olsun.

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POLİS HAFTASI VE GÜNÜ

Her meslek mensubunun dayanışmasını güçlendirmek ve teşvik etmek, sorunlarını çözmek gibi birçok nedenlerden dolayı adlarına özel olarak gün tahsis edilmiştir. Örneğin Öğretmenler Günü gibi.

Nitekim yıllardır geleneksel olarak polislerimiz adlarını taşıyan hafta nedeni ile bir dizi etkinlikler yapmaktalar.

Polislerimiz içimizden çıkan, bizler adına, bizlerin huzuru için çalışan kardeşlerimiz ve evlatlarımızdır.

Polis herkesin, hepimizin hangi nedenle olursa olsun sık sık karşılaştığımız ve ilişki kurduğumuz bir kurumdur.

Hak arama, adalet arama adına ilk müracaat kapısı polistir. Polisin üzerindeki sorumluluk gördüklerimizden ve tahminlerimizden çok daha büyüktür. Yaptıkları fedakarlıkları, içinde bulundukları, ağır iş yüklerini ve sıkıntılarını genellikle hesaba katmayan bir anlayıştayız. En ufak bir olumsuzluklarında üzerini çizip, topyekun karalayıp yargılıyoruz. Burada unutulmaması gerekiyor ki polis bu toplumun bir parçasıdır. Bizim içimizden çıkan yani bizden birisidir. Polisleri bu gözle görüp değerlendirmek gerekir.

Polislik mesleğini icra edenlerinde üzerlerinde ağır bir sorumluluk olduğunu hiçbir zaman hatırdan çıkarmamaları gerekiyor. Bu teşkilatın içinden birisinin eksik ve yanlış davranışlarının faturası tüm polislere mal olmaktadır.

Dünün polisine göre bugünün polisi ellerindeki teknik araç ve gereç nedeni ile sonuca sağlıklı ve kısa sürede ulaşmaları bakımından daha avantajlıdırlar. En karışık olayları kısa sürede aydınlatmaları bunun bir kanıtıdır.

Bizlerin can emniyeti ve huzuru için akrabam Muammer ve hizmet uğrunda hayatını feda eden polis şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyor ruhları şad olsun diyorum.

Kocaeli Polis Teşkilatımızdaki tüm personelin İl Emniyet Müdürümüz Veysal Tipioğlu bey başta olmak üzere Polis Haftasını ve Gününü tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.