Atalar boşuna mı demiş ‘Boş oturma, bedava çalış’ diye!

Çalışmak; sıkıntı çekmek, güçlüklere göğsü germek, yorulup emek vermek, uğraşıp didişmektir. Atalarımız, işleyen demir, pas tutmaz diye boşa dememişler. Bizler hem ülkemiz hem de kendimiz için faydalı işler yapmalıyız. Evde televizyon başında dizileri takip ederek, sokaklarda ya da kahvelerde boş boş oturarak, kendimizi eğlenceye vererek, çekirdek kabuğunu doldurmayacak işlerle meşgul olarak başarı gelmez. Onun için çalışmaya daha çok, gezmeye, dinlenmeye ve eğlenmeye daha az zaman ayırmalıyız. Başka çaremiz var mı?

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İsteyerek canı gönülden yapılan bütün işlerde başarı oranı ve verimlilik artar. Onun için öncelikle işimizi sevmeliyiz. İşimizi sevmezsek eğer başarıya ulaşma şansınız azalır. Hemen pes edip, başladığınız işi yarıda bırakmamalıyız. İşimizi yaparken önümüze çıkacak engelleri aşmak kolay olmayacak elbet. Unutmayalım ki en önemli başarılar, en zor engelleri aşarak elde edilir.

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Ben bu işi başaracağım demek hedefe varmakta ciddi bir aşamadır. Her konuda kendinize güvenmeli, başarılı olacağımıza öncelikle inanmalıyız. Başarılı olmak için sabır da önemli bir etkendir. Başladığımız işimiz zor ve uzun süreye yayılabilir. İşte o zaman sabırlı olmalıyız ki işimizi tamamlayabilelim.

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Meşhur alim İbni Sina, tahsil hayatının ilk yıllarında matematik derslerini pek kavrayamıyor ve bu derse bir türlü akıl erdiremeyeceğini düşünüyordu. Oysa o, on yaşında Kuran’ı ezberlemiş, on sekiz yaşına kadar ise devrinin bütün ilimlerini en iyi seviyede okuyup öğrenmiş, daha sonra ise yüzlerce asrı etkileyecek ilmi buluşların sahibi olmuştur.

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Bu büyük alim bir gün kırda gezerken bir kuyu görmüş. Kuyunun ağzındaki mermer bilezik, kovayı çeken ipin sürtünmesinden dolayı yarıklarla dolmuştu. Daha çocuk yaştaki İbni Sina gördüklerinden etkilenmiş ve kendi kendine söyle düşünmüş; “ip gibi yumuşak bir cisim, nasıl olur da mermer gibi sert ve çetin bir taşı böyle keser. Demek ki, zor da olsa bir işi başarmanın sırrı azimli olmak, gayret göstermek, sabır ve sebatla çalışmaktır. Ben de işte bunu yapmalıyım.”

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Her şey bir anda olmuyor, bir anda elde olan şeylerin hem tadı, tuzu olmaz hem de elinizden çabuk uçup gider. Kendimden örnek vermek istiyorum. Beş yıla yakın matbaada çalıştım. Biliyor musunuz? Sadece karın tokluğuna! Çalışarak satın aldıklarımın, yediklerimin ve içtiklerimin tatları damağımda, çünkü hormonsuz bir tat bu. Kendi işim gibi özveriyle, azimle, gayretle çalıştım. Buna kazandığının hakkını vermek derler. Hayatım boyunca çalıştığım her işte buna riayet ettim. Etmeye de devam ediyorum. Çünkü alınan paranın helal ettirilmesine inanıyorum.

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Beş yıl boyunca bu çalışmamın karşılığı sadece o zaman diliminde değil, hayatımın şu anına kadar aldım. ‘Sadece karın tokluğuna, beş yıl çalışılır mı’ diyenleri duyar gibi oluyorum. Ben karın tokluğuna değil bedava bile çalışmaya razıydım. Atalar boşuna mı demiş ‘Boş oturma, bedava çalış’ diye. Karın tokluğuna çalışmamın sayesinde bir meslek öğrendim. Askerliğimi rahat yaptım ve işe girdim. O mesleğimden dolayı yazarlık yapıyorum. Muhannete muhtaç olmadım. Ayrıca; bunlardan önemlisi de beni kahve köşesine, havaya para atmaya, sokaklarda başıboş gezmeye ve başka kötü işlere yönelmemi engelledi.

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Çalıştığımız yerlerde insanları aldatmaya ve kandırmaya yönelik bütün hareketlerden uzak durmalıyız. Dürüst olmalıyız. Bunlar da başarının etkenlerindendir. Bu şekilde çalışarak başarılı olmak bizi mutluluğa götürecektir. Mutlu birey, mutlu toplum demektir. Hem kendiniz hem de başkalarına yardım etmek için çalışmalıyız. Herkes kendini düşünür ama başkalarını da göz ardı etmemeliyiz. Çalışıp, başarılı oldum. Kendim kazandım, başkalarını beni alakadar etmez dendiğinde bütün yapılanlar boşa gider. Çünkü kazandığın malda fakirin hakkı vardır. Onun için fakirlere, yetimlere, dullara ve yolda kalmışlara yardım elimizi uzatmalıyız. Çalışırken emrimiz altındakileri hor görmemeliyiz ve hoşgörülü davranmalıyız. Çalışanlar da çalıştıkları yerlerde özverili çalışmalıdır. En iyi rütbe ve makam insanın geçimini helalından sağlamasıdır… (Alıntı-yazar Mehmet Gören)

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Ramazan’ı kolay geçirmenin 10 yolu

Dr. Fevzi Özgönül, uzun oruç saatlerinde acıkmadan kolay bir Ramazan geçirmek için önemli bilgiler verdi. Ramazan ayını daha kolay geçirmek ve vücudunuzun iyileşmesi için bu mükemmel fırsatı kaçırmamak adına işte öneriler;

1-Mutlaka sahur yapın. Sahurda kahvaltılık ürünler, az yağlı etler veya çorba yiyin.

2- Sahurda meyveyi tercih etmeyin.

3- Sahurda bol bol su için.

4- Ramazan pidesinde dikkat edin yalnızca iftarda ve az miktarda yiyin.

5-Orucunuzu açarken çok fazla su içmeyin 1-2 bardaktan fazla su beslenmenizi engeller.

6- Orucunuzu biraz zeytin, hurma veya bademle açtıktan sonra en az 5-10 dk dinlenin, biraz hareket edin.

7- Ana yemeklerden başlayarak iftarınızı yapın.

8- Tatlı yiyecekseniz Ramazan’ın sultanı güllacı tercih edin.

9- Kafeinli içecekler sıvı kaybına neden olacağından çay, kahve, kolalı içecekleri çok fazla içmeyin.

10- İftardan sonra mutlaka hareket edin imkanınız varsa teravih namazına gidin ve yürüyüş yapın.

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İşte mutlu insanların şaşırtan 8 alışkanlığı!

'Anı yaşa... Küçük şeyleri kafana takma. Boş ver demeyi öğren...' Bu ve benzeri mutluluk reçetelerinden sıktı sıyrılanlar için alternatif bir 'liste' var.

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İşte mutlu insanların alışkanlıkları:

1)Parka giderler.

Araştırma, yeşil alanı daha fazla olan kentlerde yaşayanların insan yapısı binalardan bir kafeste yaşayanlardan daha mutlu olduğunu gösteriyor. Yeşil alanların verdiği 'mutluluk sıçraması' hissinin kişinin evlendiği gün hissettiği mutluluğun 3'te birine kadar ulaşabildiği belirtiliyor. Başka bir araştırmaya göre bir doğa parçası içinde sadece 5 dakika geçirmek bile kişinin özgüvenini artırıyor.

2) İskandinav ülkelerinde yaşarlar.

BM'nin Dünya Mutluluk Raporu'na göre Danimarka dünyanın en mutlu ülkesi. Onu Norveç, İsviçre, Hollanda, İsveç ve Kanada izliyor.

3) 'Hygge'den vazgeçmezler.

Danca bir terim. Pek çok dilde bir karşılığı yok. Kimi zaman keyifle karıştırılıyor. Danimarkalıların uzun, karanlık, kasvetli kış gecelerine rağmen dünyanın en mutlu insanları olmalarını sağlayan, o. Kimi zaman samimiyet, şükran ve aileyi çağrıştıran kavramlarla tarif ediliyor. '365 gün süren bir yılbaşı gecesi' diyenler var. Kişinin içinde bulunduğu ortama dair tam bir farkındalık içindeyken hissettiği dostluk, şefkat, tamlık ve huzur duygusu... Hygge kimi zaman bir zaman diliminde ortaya çıkıyor: Bir hafta sonu, bir sohbet, bir tatil, hayatın bir dönemi… Bazı insanlar, bazı kentler özellikle küçük şehirler, sevilen bir pub hatta belli bir kanepe bile onun ortaya çıkmasına vesile olabiliyor.

4) Sevdiği işi yapar - değilse işi bırakırlar.

İşinde mutlu olan insanların hayatta da mutlu olmaları sürpriz değil. Ancak Gallup'un araştırmasına göre, işini seven ve dört elle sarılanların yüzde 71'i kendini güçlü ve başarılı buluyor, işinden soğuyanlarda bu oran yüzde 42. Kendini güçlü ve başarılı bulan işsizlerin oranıysa yüzde 48. Başka bir deyişle, işsizler arasında kendini iyi hissedenlerin oranı, sevmediği bir işe takılıp kalanlardan daha yüksek.

5) Çiçek koklarlar.

Çiçek kokularının insan davranışlarının üzerindeki etkisini gösteren pek çok araştırma var. Çiçek kokulu odalarda kutluluk ve dostluk hisleri yükseliyor. Rutgers Universitesi araştırmacılarından Jeannette Haviland-Jones, "Çiçek kokuları sizi mutlu edebilir, sosyal etkileşimi arttırır" diyor.

6) Toza toprağa bulanırlar.

Britanya'da yapılan tıbbi araştırmalara göre toprakta bulunan 'dost' bakteriler, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, beyinde serotonin salgısını artırıyor ve depresyondan kurtulmada yardımcı oluyor.

7) Egzersiz yaparlar.

Bunu duymak istemiyor olabilirsiniz, ancak korkacak bir şey yok. Egzersizden kast edilen kan ter içinde maraton koşmak değil. Orta yaşlı kadınlar üzerinde yapılan araştırmaya göre 'orta düzeyde' egzersiz yapan kadınlar, egzersiz sonrasında sıkı egzersiz yapan kadınlardan daha mutlu, daha enerjik ve iyi hissediyor.

8) Mutluluğu kafaya takmazlar.

Maalesef bir de böyle araştırma var: Mutlu olmayı önemseyen kadınlar, bu kavramı pek de kafalarına takmayanlardan daha mutsuz ve depresif. Araştırma ekibinden Iris Mauss, "Mutlu olmaya çabalamak sizi mutsuz kılabilir. Görünüşe göre inat ve ısrarla mutluluk aramak, kişiyi özyıkıma götürüyor" diyor. (Alıntı- mnn.com)

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Çalışmak ile ilgili ANLAMLI SÖZLER

-Yaptığım on şeyden dokuzunun başarısızlıkla sonuçlandığını gördüm gençken, başarısız olmak istemiyordum, onun için ben de on kat daha çok çalıştım. (Bernard Shaw)

-Ne kadar çok çalışırsan, o kadar mesut olursun. (Charles Dickens)

-Dertler için tek bir deva vardır: Dünyanın bütün ilaçlarından iyidir çalışmak. (Dale Carnegie)

-Ölümsüzlük, bitmeyen sonsuz bir işte çalışmaktır. (Ernest Renan)

-Bir saatlik canlı ve ateşli bir çalışma, hülya içinde geçen yıllardan daha faydalıdır. (Henry Ward Beecher)

Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı, olmak şarttır. (Honore de Balzac)

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Ev temizliğinde hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler

CAMLAR

Camlar, şüphesiz evin temiz görünmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri. Cam silerken kullandığınız temizlik maddesi ne olursa olsun, camı bir bezle siliyorsanız camın üzerinde bez lekelerini ve hatta tüy parçacıklarını görebilirsiniz. Bez yerine kullanacağınız bir gazete kağıdı parçası ile daha pürüzsüz bir cam görünümü elde edebilirsiniz.

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Camlar

BUZDOLABI TEMİZLİĞİ

Eğer buzdolabınızda yemek artıklarından ve çeşitli besinlerden oluşan rahatsız edici bir koku varsa, bir çay tabağı içerisine bir paket vanilya koyun ve bu tabağı dolabının üst raflarından birine yerleştirin. Vanilya yerine kahve telvesi de kullanabilirsiniz.

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KARARAN ÇELİKLER

Kararan çelik yüzeyler için (fırın yüzeyi, çaydanlık veya tencere gibi) ihtiyacınız olan temizlik maddesi sirke! Sıcak su ve sirke kullanarak bu yüzeyleri doğal bir şekilde temizleyebilir ve parlatabilirsiniz.

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ETİKETLERİ SÖKMEK İÇİN

Eğer bazı yüzeylerde yapıştırdığınız etiketlerin izleri hâlâ duruyorsa bu etiketlerin üzerine yağ sürüp yumuşak bir bez yardımıyla yavaşça silin. Eğer bunu yaparken zorlanıyorsanız öncesinde etiketlere fön makinesi tutun ve daha sonra yağlama işlemine geçin.

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MİS KOKAN DOLAPLAR

Eğer kıyafetlerinizin ve nevresimlerinizin tertemiz kokmasını istiyorsanız bitmeye yakın katı el sabunlarınızı dolabınıza koyun. Eğer sıvı sabun kullanıyorsanız büyük bir katı sabunu küçük parçalara bölerek dolaplarınızda kullanabilirsiniz. (posta)

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DAHA SAKİN VE SABIRLI OLMAK İÇİN İPUÇLARI

-Farkındalık ve meditasyon egzersizleri yapın. ...

-Kendinize pozitif telkinler vermeye başlayın. ...

-Kendinize karşı sabırlı olun. ...

-Kendinize hayatın kısa olduğunu hatırlatın…

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Türkiye’de 64 milyon sosyal ağ kullanıcısı var!

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyadaki sosyal medya kullanıcı sayısının her yıl artmaya devam edeceği saptandı. Böylelikle şu an zirvede yer alan Çin’de 999.95 milyon olan sosyal medya kullanımının 2026 yılına gelindiğinde 1 milyar 279 milyona yükseleceği saptandı. İkinci sırada 639.47 milyon ile yer alan Hindistan’ın ise en büyük sosyal medya pazarı olduğu kaydedilirken, 2026 yılına geldiğimizde en büyük patlamanın orada olacağı saptandı. Ulaşacağı kullanıcı sayısı ise 1 milyar 114 milyon olarak öngörüldü. Geçen yıl ABD’de kullanıcı sayısı ise 295 milyon olurken 323 milyona yükseleceği gözlendi. Türkiye’de ise 64 milyon sosyal ağ kullanıcısı var iken 2026 yılına geldiğinde bu rakamın 10 milyondan fazla artacağı açıklandı.