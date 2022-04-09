Ev ve iş yerlerimizdeki gün ışığı durumuna uygun bitkilerin seçilmesi

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle evlerimizde ve iş yerlerimizde gün ışığına uygun bitkilerin seçilerek alınmasıyla ilgili bilgileri paylaşacağım.

Evlerimize ve iş yerlerimize saksı bitkileri alırken bizim hoşumuza giden çiçekleri değil de bitkilerin ev ve işyerlerindeki gün ışığı durumuna uygun olarak yaşayacak saksı bitkilerini almak daha doğru olacaktır. Bu duruma göre evlerimizin ve işyerlerimizin tam ışık alan kısımlarına tam ışık bitkilerinden sayılan bitkilerden yerleştirmeliyiz. Yarı gölgelik alanlarına, bu alanlara uygun bitkiler yerleştirmeliyiz. Tam gölge bitkisi olarak tanımlanan bitkilerden yerleştirdiğimizde bunlardan başka tam gölge bitkisi olarak tanımlanan bitkiler, gün ışığını direkt olarak almayan evlerin odalarında, salonlarında ve işyerlerinde herhangi bir sarsıntı geçirmeden sağlıklı bir şekilde yaşarlar.

Tam ışık bitkilerinden sayılan ve çiçekleriyle süs yapan saksı bitkileri birinci grubu teşkil etmekte olup bunların başlıcaları sardunya, karanfil, kaktüs türleri, ful, zakkum ve benzeri bitkilerdir. Yarı gölge bitkilerden sayılan tül, kuşkonmaz, siklamen, primula, begonya türleri, mum çiçeği, devetabanı ve lastik ağacı ve benzeri bitkiler, evlerin ve iş yerlerinin daha ziyade günün yarısına kadar güneş gören oda ve salonların pencere kenarlarına yerleştirilir. Bunlardan başka tam gölge bitkisi olarak tanımlanan sanseveria, ortanca, akuba ve benzeri bitkileri gün ışığını direkt olarak almayan oda ve salonların iç kısımlarındaki yerlerde herhangi bir sarsıntı geçirmeden yaşarlar. Saksı çiçeklerinin ev içerisinde istenilen yerlere konulmasında taşınabilir durumda çeşitli tip ve şekillerde yapılan çiçek sehpalar kullanılır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe