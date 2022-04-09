Bu kafayla enflasyon düşer mi?

Son günlerde yönetenler her gün tekrar ediyor:

*“Enflasyonu düşüreceğiz…”

*”Yıl sonunda enflasyon tek hanelere inecek.”

Nasıl olacak bu?

Senin ülke üretimin dip yapmış, buna rağmen piyasaya para pompalıyorsun.

Çok klasik, çok basit bir kuraldır:

Üretimin yüksek olsa, piyasaya para arzı sorun değil.

Ama üretimin düşükse, piyasadaki fazla para enflasyona neden olur.

Üretimini artırabiliyor musun?

Üretimini artırmak için bir planlaman var mı?

Yok.

Neden yok?

Çünkü üretim maliyetin yüksek.

Üretim enflasyonuna bak, tüketim enflasyonunun hemen hemen iki katı.

Fırsatını bulan, üretimden kaçıyor.

Sanayicinin, çiftçinin, besicinin ve hizmet üreten sektördekilerin feryatlarını duymuyor musunuz?

Bu maliyetlerle kim nasıl üretim yapacak?

Yeteri kadar üretim olmayınca enflasyon nasıl düşecek?

Diğer taraftan da “enflasyon yüksek, biz milletimizi enflasyona ezdirmeyiz” mantığıyla piyasaya sürekli para pompalıyorsun.

Sen para arzını artırdıkça, enflasyon bir kez daha yükseliyor.

“Açlık sınırı” bilmem ne oldu, asgari ücret ve emekli maaşları yükseltilsin.

Tamam, yükseltilsin de, sorun çözülecek mi?

Asgari ücreti 10 bin lira yapın, hatta 15 bin lira yapın, emekli maaşlarını da ikiye üçe katlayın, anında yüzde 300-500’lük hiperenflasyonu kucağınızda bulursunuz.

Bu, bu kadar basit!

Para bol, üretim az ise, ürünün değeri pahalı olur.

İşte bu nedenle et, süt, peynir, sebze, meyve, ekmek, bakliyat fiyatları katlandıkça katlandı.

Bu kafayla, üretimi artırmayı planlamayan, buna rağmen “enflasyon var diye” piyasaya para pompalayan anlayışla enflasyon düşmez, katlandıkça katlanır.

Şu basit kuralı unutmayalım!

Enflasyon, üretim artışıyla düşer.

Gerisi hikâye!

İsimsiz eleştiriler ve o Sovyet fıkrası

Halk, usanmış.

Halk, olup bitenlerden bezmiş.

Halk, hayatı taşıyamaz hale gelmiş.

Kimseyi suçlamıyor, isim vermeden sosyal medyada iki laf ediyor, küt hakkında soruşturma.

Binlerce suç duyurusu, açılan binlerce dava.

Sen ne demek istedin?

Sen kimi suçluyorsun?

Bu sözlerin, filancaya hakaret!

Biz gazeteciler…

İsim vermeden bir uygulamayı eleştiriyoruz, yanlıştır böyle olmaması gerekir diyoruz, hemen sorgu sual.

Tamam da, bu alınganlık niye?

Yazılıp çizilen, söylenen olumsuzluklar, neden hep ülkeyi yönetenleri çağrıştırsın ki?

Bence, yöntem yanlış.

İzlenen yol, yol değil.

Neden yol değil, size bir Sovyet fıkrası anlatayım, anlarsınız.

“Stalin dönemi… Bir sarhoş, Kremlin’in dış duvarında yöneticiler aleyhine ‘kahrolsun’ diye başlayan ve bazı sıfatlarla devam eden sloganlar atıyormuş. İki KGB ajanı hemen koluna girmiş ve Stalin’in önüne götürmüşler:

‘Efendim yöneticiler aleyhine sloganlar atıyordu.’

Stalin sarhoşa sormuş: ‘Niye öyle diyordun?’

Sarhoş yanıt vermiş: ‘Efendim ben hiç isim zikretmedim ki… Savaşta olduğumuz Almanya’nın liderlerini kastediyordum.’

Ajanlardan sarhoşun hiç isim kullanmadığını teyit eden Stalin, dışarıdaki görevlilere KGB ajanlarının tutuklanması emrini vermiş, ‘Bu olumsuz sıfatları duyunca akıllara ilk ben mi geliyorum’ demiş.”

Fıkra böyle.

Bence, bu fıkra ülkemizi yönetenlere de yol gösterici olabilir.

İsimsiz eleştiriler ve isimsiz suçlamalar, neden hep ülkeyi yönetenlere yönelik olsun ki?

Neden her olumsuzlukta ilk onlar akla gelsin?

Yapılan işlemler, “olumsuz algıların kabulü” anlamına gelmiyor mu?

Reddedin!

İşlem yapanlar hakkında, işlem yapın!

Bırakalım, insanlar rahatlamak için üç beş laf etsin.