Dünyanın en iyi orta saha oyuncularından olan Pirlo’nun çok sevdiğim bir sözü vardır: “ Futbol kafa ile oynanır. Ayakların sadece araçtır.”

Bizim, Denizlispor karşısında adeta bilincimiz kayboldu. En önemli eksiklerimizden birisi olan reaksiyonu geç verme refleksimiz, kabak gibi gün yüzüne çıkıyor. Yediğimiz gollerden sonra takımın oyun bilinci tamamen kapandı. Geçen hafta zorlu Gençlerbirliği deplasmanından alınan 1 puandan sonra, bu maçta muhakkak 3 puanı almalıydık.

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Mehmet Altıparmak’ın başlangıç oyun planı olarak, geriden oyun kurarak, ayağa pasla hücuma yön vermekti. Zaman zaman bunu iyi yapsak da, Denizlispor, Mehmet Taş ve Mandjeck’e uyguladığı presle “hat kırma“ unsurunu gerçekleştirdi. Zaten yediğimiz ilk gole baktığımızda, Mazlum’un geriden pasla çıkmak isterken kaptırdığı topta, Denizlispor önde olan savunmamızı presiyle gafil avlamıştı. Denizlispor, takımı kanatlara yönlendirip, etkinliğimizi oraya yoğunlaştırmak istedi. Bunu başardı da. Kolovos’u bu yüzden daha iyi kullanmaya çalışmalıydık. Bence, Kolovos’u sol kenara forvete atıp, etkisiz olan Benhur’u oyundan alabilirdik. Çünkü Kolovos’a o istediği özgürlüğü orta sahada sağlayamıyoruz. Bu bir gerçek. Forvete daha yakın oynaması gerekirken, sürekli geri koşmaya çalışarak enerjisini boşa harcıyor.

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Oyuncularımızdan doğru yararlanmayı öğrenmeliyiz. Doğru oyunu ancak böyle yakalayabiliriz. Orta saha kurgusunu da Diop, Mehmet Taş ve Kubilay ile sağlayıp, daha tempolu, hareketli olurduk. Rasheed’de kulübede hamle oyuncusu olarak değil, 11 oyuncusu olarak faydalanılmalıdır.

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Takımın oyunun kötü olmasının en büyük nedenlerinden biri de ağır tempodur. TFF 1 Lig bazında belki de en ağır oyunu kurgulayan takımlardan birisiyiz. 10 numara ve santrfor transferlerinden önce gelen 8 numara transferidir. Top tekniği fena olmayan, ceza sahasına basıp takımı hücumda da destekleyecek bir oyuncu kesinlikle şart. Böylece takımımızdaki diğer oyuncuların da verimi artacaktır.

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Diop’un neden bu takıma transfer edildiğini halen anlayamıyorum. Kesinlikle iç oyuncusu olarak 8 numarada değerlendirilmeli. Alternatif çözümler üretmeliyiz. Denemekten korkmamalıyız…

Artık geri dönüşümüz yok…