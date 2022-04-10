Fatih Erkoç’un şarkısındaki gibi…

Oynatmaya az kaldı, doktorum nerdeee ?..

Dünkü maçtaki ruhsuzluk için bundan daha iyi bir cümle olamaz…

Maça adeta yenik başlıyoruz…

İlk yarıyı son saniyelerde berabere bitiriyoruz…

İkinci yarı golü yiyoruz…

Gereksiz bir kırmızı kartla yanıyoruz…

Havlu atmaya hazırlanan Bursa, son dakikalarda adeta gol idmanı yapıyor ata atamıyor…

Onlar da bir garip…

Son dakikalarda kafamıza huniyi koymuşuz şapka niyetine ve şarkımızı söylüyoruz…

“Bursalı mısın kadifeli gelin ?..

Ligden mi geçtiiiiin…

Ayakta duramıyorsun konyak mı içtiiiiin…”