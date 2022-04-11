Lozan, Lotus-Bozkurt Davası ve Kaşıkçı Cinayeti, vah memleketim vah!

Anayasamızın 6.ncı maddesi “Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır” 9.ncu maddesi “ Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.138’nci maddesi de Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.” demektedir.

Yani yargılama yetkisi Türk milleti adına sadece bağımsız mahkemelere aittir. Mahkemelere yargılama ile ilgili telkinde bulunulması imkansızdır.

Cemal Kaşıkçı, Türkiye’de öldürüldü. Türkiye’de işlenen suç ne olursa suçu işleyen kim olursa olsun bu konudaki yargılama bağımsız Türk mahkemelerinde yapılacaktır. Bu bir egemenlik hakkıdır. Türkiye bunun örneklerini daha 1926’da büyük Atatürk ve Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt zamanında göstermiştir.

1926’da Midilli Adası’nın on kilometre kadar kuzeyinde Lotus adındaki bir Fransız yolcu gemisi, kömür taşıyan Türk şilebi Bozkurt’a çarparak batırıp sekiz Türk denizcinin ölümüne neden olur. Lotus’un kaptanı Demons ile Bozkurt’un süvarisi Hasan Bey Türk mahkemesince tutuklanırlar. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Fransız kaptanı 80 gün hapse mahkûm eder. Fransa, kapitülasyondan kalma alışkanlıkla, Türkiye’nin bir Fransız kaptanı yargılayamayacağını ileri sürer. Daha Kurtuluş savaşından yeni çıkan genç Türkiye cumhuriyetinin adalet bakanı ve tabii ki büyük Atatürk Fransızların taleplerine boyun eğmez. Konu Uluslararası Adalet Divanına gider ve orada Türkiye haklı bulunur. Türkiye daha 1926 yılında Kurtuluş savaşından yeni çıkmasına rağmen yargı yetkisini yani egemenlik hakkını bütün baskılara rağmen devretmez. Devletin onurunu korur. Bu beğenilmeyen eski Türkiye

AKP iktidarında haklarında dava açılarak tutuklanan Alman casus, Amerikalı rahip dış baskılar sonucu salıverildi ve ülkelerine gönderildi. Cemal Kaşıkçı cinayeti işlenir işlenmez de ;AKP’nin yetkili ağızları çok doğru bir yaklaşımla bu yargılamanın Türkiye’de yapılacağını ısrarla söylemelerine rağmen gene çark ettiler. Geçen hafta sanıkların ülkemizde olmadığı da belirtilerek Adalet Bakanının mütalaası ile dava Suudi Arabistan’a iade edildi. Yani kararı aslında yargı değil de yürütme yani Adalet Bakanı veriyor. Hani nerede Anayasa 138 ,hani nerede mahkemelerin bağımsızlığı, Anayasamıza göre Adalet Bakanının mütalaası suç.Ne yargı bağımsızlığı kaldı,nede hukuk devleti.İktidar Almanya’ya karşı ABD’ye karşı nasıl çark ettiyse Suudilere karşı da çark etti.

Bu karar öncelikle cinayeti işleyenin kendi kendini yargılaması gibi hiçbir hukukun ve vicdanın kabul etmeyeceği bir sonucu doğurur.Ülkemiz açısından ise Adalet Bakanlığının yargı yetkisine müdahalesi ve yargının bağımsızlığının elinden alınması olduğu gibi,en önemlisi ise 1926’da Fransa’ya bile devredilmeyen yargı yetkisinin ABD ve Almanya örneğinde olduğu gibi Suudi Arabistan’a da devredilmesi ,yani egemenliğimizden taviz verilmesi sonucunu doğurmaktadır.Tabii bu durumu bakanlığa soran mahkemeye de ne demeli bilemedim.Ne hukukun üstünlüğü kaldı,ne de yargı bağımsızlığı .Şimdi FETO ele başısı Türkiye’de değil, bunun dosyasını ayırın ABD ye aktarın denilirse ne diyeceğiz.?

Milletlerin yargı yetkisi egemenliğin ifadesidir. Yargılamada esas yargı bağımsızlığı ve hukuk devletine uymaktır.Biz kurtuluş savaşı sonrası Lozan’da ve yukarıda belirttiğim 1926’daki deniz kazasında da Fransa’ya karşı yargı yetkisinden ve egemenlikten en küçük bir taviz vermedik.Bu ülke bu felsefe ile kuruldu.İşte Atatürk cumhuriyetini beğenmeyerek ona eski Türkiye diyenlerin ne yazık ki,yeni Türkiye’si bu. Cumhuriyetin yüzüncü yılına girilirken yargı yetkisinin kıçı kırık bir Suudi Arabistan’a da devredilmesi çok üzücü.