ÇYDD Kandıra Şubesi 102 çocuğu giydiriyor

23 Nisan 1920, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102’inci yılını kutlayacağız…

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şubesi Başkanı Sevim Deren, 23 Nisan’a özel çok anlamlı bir kampanya başlattı.

Kampanya dahilinde 23 Nisan’ın 102’inci yılı olması nedeniyle ilçedeki 102 ilkokul çocuğuna kıyafetler alacak…

Çocukları giydirecek.

Başkan Deren, sosyal medya hesabından kampanyayı duyurduktan sonra birçok kişi ve kurumdan kendisine bağış yağıyor.

Şimdiye kadar yaptığı başarılı çalışmalarla adından söz ettiren, 7’den 70’e herkesin takdirini kazanan Sevim Deren’e güvenin kişiler, kampanyaya destek vermek için akın ediyor.

Deren de 102 çocuğun giydirilmesi kampanyasına olan ilgiden hayli memnun.

Kısaca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102.yılında 102 çocuğun hayalleri gerçekleşecek.

Siz de bu kampanyaya destek vermek istiyorsanız, Sevim Deren ile irtibata geçebilirsiniz.

**

Çocukların Sevim Teyzesi, gençlerin Sevim Ablası olan ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, Şubat ayında da sınıflarında birinci olan 4.sınıf öğrencilerine kumbara hediye etmişti. Ayrıca 15 yıldır kesintisiz Kandıralı çocukları İzmit’teki Lunapark’a getirerek, onlara muhteşem bir gün yaşatıyor.

Yaptığı iyiliklerden dolayı Deren’i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Deren gibilerin sayısı çoğaldıkça, Türkiye’nin sırtı hiçbir zaman yere gelmez, iyilik de hiçbir zaman bitmez.

Xxxxxxxxxxxxx

Çekçeklinin imdadına

otobüs şoförü yetişti!

Derince’de halk otobüs şoförü ile çekçekli arasında ilginç bir sahne yaşandı… Yenikent Mahallesi’nden hurdaları toplayan çekçekli, Çenesuyu Tesisleri’nin önündeki yoldan İzmit istikametine giderken, bayıra denk geldi… Bayıra denk gelince de zorlandı… O esnada yoldan geçen 41 J 0448 plakalı 102 nolu hattın şoförü, çekçeklinin zorlandığını görünce, aracıyla çekçeki iterek bayırdan çıkmasına yardımcı oldu. Yaptığı hareket vatandaşlar tarafından görüntülenen şoför, takdir topladı.

Xxxxxxxxxx

Çeker’den işverene

İsrâ sûresi ile seslendi

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, önceki gün Körfez’deki sağlık kuruluşlarında sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Çeker, açıklamasının bir bölümünde, “Çalışanlar adına sendika olarak kamu işverenine sesleniyoruz. Sağlık çalışanlarına verdiğiniz sözleri tutun vaatlerinizi yerine getirin. İsrâ sûresi (17), 34’te ‘Verdiğiniz sözü ve yaptığınız antlaşmayı yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluğu gerektirir’ demektedir” dedi… Yani Çeker, kamu işverenine İsrâ sûresi ile seslendi. Kamu işvereni, dinle cevap veriyorsa, sendikanın da işverene dinle cevap vermesi, normal. Bu da dinin her alana girdiğini gösteriyor.

Xxxxxx

“Yapılan zamlar

siyasi eşkıyalık”

Darıca Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Özkan Sarıtoprak, peş peşe zamları eleştirdi. Sarıtoprak, “Darıca Belediyesi tüm esnafların sırtına yüzde 36’lık bir vergi zammı yükledi. Zamlar değil, esnafımızı iktidar partisi çarpıyor. Bu yapılan zamlar siyasi eşkıyalıktır” dedi. Sert bir eleştiri… Eskiden vergilere yüzde 4-5 şeklinde zam yapılıyordu, şimdi yüzde 3, 40, 50 yapılıyor… Gerçekten de vahim bir tablo…

Xxxxxxxxxxxx

Türkiye’de 64 milyon

sosyal ağ kullanıcısı var!

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyadaki sosyal medya kullanıcı sayısının her yıl artmaya devam edeceği saptandı. Böylelikle şu an zirvede yer alan Çin’de 999.95 milyon olan sosyal medya kullanımının 2026 yılına gelindiğinde 1 milyar 279 milyona yükseleceği saptandı. İkinci sırada 639.47 milyon ile yer alan Hindistan’ın ise en büyük sosyal medya pazarı olduğu kaydedilirken, 2026 yılına geldiğimizde en büyük patlamanın orada olacağı saptandı. Ulaşacağı kullanıcı sayısı ise 1 milyar 114 milyon olarak öngörüldü. Geçen yıl ABD’de kullanıcı sayısı ise 295 milyon olurken 323 milyona yükseleceği gözlendi. Türkiye’de ise 64 milyon sosyal ağ kullanıcısı var iken 2026 yılına geldiğinde bu rakamın 10 milyondan fazla artacağı açıklandı.