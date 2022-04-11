Erkan Sözeri ile Altıparmak ruh ikizidir

Mehmet Altıparmak gibi değerli bir adamı bile öğüten sistemde takımın ne durumda olduğu bir kez daha gözler önüne seriliyor…

Mücadele etti… Takımı ayağa kaldırdı… Enkazından bina inşa etti…

Ama belirli çevreler 15 günde o binanın içine etti…Temele dinamit koydu…Enkaz üstüne enkaz yığdı…Mehmet Altıparmak, Akçay’dan sonra gelebilecek en iyi adamdı…Geldi… Art Artda galibiyetler ve yenilmezlik serisi yakaladı…

Ama rahatsız olanlar ipini çekmek için futbolcularla oynadı… İşi bitirdi… Bence Mehmet hoca Bursa maç ı öncesinde ayrılmayı kafasına koymuştu… Nitekim hafta içi özel konuşmamızda bunu hissettim,.. Bursa’da sahaya çıkan kadroyu görünce, ‘İşine karışılan Mehmet hoca, alay eder gibi kadroyu sahaya sürdü” dedim…

Parayı alıp her tarafı oynayan bazı futbolcu grupları, ‘Bize muhtaçsınız’ diyerek yönetimin de desteğini yanında bulunca, Mehmet hoca da ‘Alın size takım’ deyip Bursa maçındaki kadroyu sahaya sürdü… Bu yazı yazılırken Erkan Sözeri isim öne çıkıyordu… Mehmet Altıparmak ile hemen hemen ruh ikizi olan ve beraber top oynamış bulunan Erkan Sözeri, yine iyi bir seçim… Bakalım görelim…

Ama siyaset var, huzur yoksa, zaten boşuna mücadele etmeyelim…