13 milyon emekli vatandaş parti kursa İKTİDAR olur!

Türkiye’de yaşam her geçen gün zorlaşıyor…

Alım gücü azalıyor…

Bu ülkeye yıllarca emek harcayan emekliler, toplumun en mağdur kesimini temsil ediyor…

Yılbaşında yüzde 25 zam alan emekliler, yılbaşından bu yana zam yeni talebinde bulunuyor. Ama kimse kulak asmıyor…

Ama emekliler, bu kez kararlı…

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Geçim sıkıntısı çeken emekliler, haklarının iyileştirilmesi ve zamların geri alınması talebiyle Ankara’ya yürümeye hazırlanıyor. Emekliler, açlık sınırının altında olan maaşların artırılması ve enflasyon artışı karşısında maaşlarına yüzde 60 ek zam talep ediyor.

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Ülkemizdeki 13 milyonu aşkın emeklinin 8 milyonu 3 bin liranın altında aylık alıyor.

Açlık sınırının yarısını ancak alan emekliler var. Emekliler, az maaşlara ve zamlara karşı 16 Nisan'da Ankara'ya yürüme ve miting düzenleme kararı aldı.

TALEPLERİ İSE ŞUNLAR:

– Emeklilerin sendikal hakları önündeki engeller kaldırılsın.

– Zamlar geri alınsın

– Yılda dört maaş tutarında ek ödeme yapılsın.

– Maaşlara ilk aşamada yüzde 60 yeni bir artış yapılsın.

DEVLETİN LÜTFU DEĞİL, HAK!

Tüm Emekliler ve Emekliler Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, bütün emeklileri yürüyüşe ve mitinge davet etti,

Başkan Ergen, emekliliğin devletin bir lütfu değil, hak olduğunu söylüyor. Emeklilerin darboğazda yaşamaya çalıştığını ifade ediyor…

Başkan Ergen şu açıklamada bulundu;

* Büyümeden refah payı emeklilere verilmiyor. Buna karşılık, temel gıda mallarındaki yüzde 100'den, yüzde 200'e varan artışlar, elektrikte ve doğalgazda yapılan fahiş artışlar, akaryakıtta gün aşırı fiyat artışları emeklileri açlıkla baş başa bıraktı.

* Defalarca basın açıklaması ve imza kampanyası yaptık. Hatta taleplerimizi on binlerce imzayla TBMM başkanlığına sunduk. Hiçbir yanıt alamadık. İktidardan sorunlarımıza ciddi bir yaklaşım göremedik.

“Asgari ücret artışı, üç ayda alım gücünü kaybetti” diyen Ergen, “Kesinlikle Temmuz’da asgari ücret güncellenmeli ve bizim öngörümüze göre en az yüzde 60 artırılmalıdır. Aynı oranda bir artışı biz emekliler de istiyoruz. Talebimiz en düşük emekli maaşının da açlık sınırının üstüne çıkarılması ve güncellenmiş asgari ücretin altında olmaması…

EKMEK KUYRUKLARINDA

Ekmek kuyruklarında, pazarların kapanış saatlerinde emeklilerden geçilmiyor. Pazar artıklarını çekine çekine toplayan çok sayıda emekliye rastlamak mümkün. Faturalarını ödemek için son varlıkları yüzüklerini satan emeklilerin isyanını görmemek, duymamak mümkün mü? İktidar, emeklileri sadakalarla oyalayıp süreci yönetmeye çalışıyor. Bir nevi üretimden düşmüş posa muamelesi yapıyor. Bu durumu tersine çevirmek için çabalıyoruz.

MAAŞLARININ ARTIRILMASI

Çözüm için yapılacak yegane şey ise örgütlenmek. Sendika, şu sırada birçok parti ve sivil toplum kuruluşuyla da görüşme içerisinde. Miting sonrası da emekli maaşlarının artırılması için çalışmaya devam edeceklerini söylüyorlar. 16 Nisan’da Ankara’da miting yapacak olan emekliler, 15 Nisan 13.00’de de İstanbul Kadıköy’de buluşarak yürüyüşü başlatacak.”

EMEKLİLER PARTİ KURSA

Sözcü’den alıntı yaptığım haberde Emekliler ve Emekliler Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen’in açıklamalarını yukarıda sizinle paylaştım. Ergen, birçok parti ile görüşme halinde oldukları söylüyor. Buna katılmıyorum… Türkiye’de 13 milyon emekli var, emekliler bir parti kursa, iktidarın bile olabilir. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde hareket etsinler.

Avrupa’dan ülkemize turist olarak gelen emekliler, ülkemizde gönül rahatlığıyla tatil yaparken, Türkiye’deki emekliler ise açlık ve sefaletle mücadele etmeye devam ediyor.

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Avrupa’nın çöplüğü olduk!

Doğayı ve çevreyi seven bir insanım. Doğa ve çevre haberleri her zaman ilgimi çekmiştir. Çevre örgütü Greenpeace raporuna göre Türkiye 2021 yılında sadece Avrupa'dan 518 bin 80 ton plastik atık ithal ederek bu sene de Avrupa'nın çöpünü almada birinci olmuş. Bu rakamlara göre Avrupa plastik çöpünün üçte birinden fazlasını bu sene de Türkiye aldı. Bu çöpler, Türkiye'nin topraklarını kanserojen maddelerle zehirliyor. Vahim bir tablo, resmen çevre katliamına davetiye çıkarılıyor.

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Bakanlığın cevabı her şeyi özetliyor!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Bilgi Edinme Yasası kapsamında yaptığı başvurulara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yanıt verdi… Bakanlığın verdiği yanıt, içinde bulunduğumuz durumu özetler gibiydi. 2021 yılında 2 milyon 776 bini mesken olmak üzere toplam 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesilirken, 951 bini konut olmak üzere toplam 1 milyon 93 bin 581 abonenin ise doğalgazı kesildi. Bu rakamlar insanların hayat pahalılığı karşısında ne kadar ezildiğini gösteriyor.