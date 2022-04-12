Türkiye genelinde 4.5 milyon abonenin gazı ve elektriği kesildi

Hayat pahalılığındaki artış nedeniyle 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesilirken 1 milyon 93 bin 581 abonenin ise doğalgazı kapatıldı. Hayat pahalılığındaki artış vatandaşın elektrik ve doğalgaz faturalarına yansıdı. 2021 yılında 2 milyon 776 bini mesken olmak üzere toplam 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesilirken 951 bini konut olmak üzere toplam 1 milyon 93 bin 581 abonenin ise doğalgazı kesildi. 2021 yılı içinde elektrik ve doğalgazda bütün abonelerine uygulanan toplam kesinti sayısı 4 milyon 542 bin 925 oldu. Başka bir deyişle 2021 yılı içinde her ay ortalama 378 bin aboneye enerji kesintisi uygulanmış oldu.

Hacı adaylarına güzel haber

Suudi Arabistan’ın bu yıl 1 milyon hacı adayının kabul edileceğini duyurması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan açıklamada, sürecin yakından takip edildiği belirtilerek, “Ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından detaylı açıklamamız vatandaşlarımızla paylaşılacaktır” denildi.

Covid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında Suudi Arabistan'da yaşayan Müslümanlar içerisinden temsili olarak çok azına Hac vazifesini yapabilme izni verilmişti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, 2022 yılında yurtiçi ve yurtdışından toplam 1 milyon hacı adayının kabul edileceği açıklandı. Aynı açıklamada, 65 yaş altındaki hacı adaylarının Hac ibadetlerini yapabilecekleri belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı konuyu takip ediyor. Hac kontenjanlarının açıklanmasının ardından, yıllardır Hac sırası bekleyen adaylar, bu dönem kutsal topraklara gidebilecek.

Mustafa Küpçü kitabını imzalayacak

Gazetemizin yazarlarından Mustafa Küpçü, son kitabı ‘Ekmek Kavgası’nı çıkarmıştı. KYÖD yönetimi de kendisine bir jest yaparak, ‘Ekmek Kavgası’ için imza günü düzenleme kararı aldı. İmza günü, 16 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’te dernek lokalinde gerçekleştirilecek. Tüm dostlarını beklediğini belirten Mustafa Küpçü, kitaptan sağlanacak tüm gelirin KYÖD burs fonuna bağışlanacağını vurguladı. Bu bağış tam da Mustafa Küpçü’ye yakışan bir davranış oldu.

Öksüz, Kırklareli Defterdarı oldu

Aralarında Kocaeli Defterdarı Dursun Ali Özel’in de bulunduğu 5 ilin defterdarı başka illere atandı. Atanan isimler arasında, Gebze Mal Müdürü Satılmış Cem Öksüz de bulunuyor. Öksüz bundan böyle Kırklareli Defterdarı olarak görev yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile Kırklareli Defterdarlığı’na atanan Öksüz'ün terfi etmesi, Gebze'deki dostlarını ve bürokratları sevindirdi.