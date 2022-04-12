Sıfır kuşağı!..

Bir kız çocuğu gördüğümde, torunum aklıma gelir. Tebessümle bakarım o küçük insana.

Sonra; “Nasıl bir ailede yaşıyor? Nasıl bir eğitim alabiliyor? İnsana ve topluma saygılı bir birey olabilecek mi?” gibi sorular takılır aklıma.

Genç insanlarla karşılaştığımda da oğlum, yeğenlerim gelir gözümün önüne. Umutla ve sevgiyle bakarım o genç insanlara.

Ve, aynı sorular gelir aklıma…

Gençlere güvenirim. Güvenmek isterim.

Yaşadığım toplumun, ülkemin geleceği için gençlerimizin iyi bir eğitim ve yaşam ortamı içinde gelişmelerini dilerim.

Örneğin; siyaset alanında genç insanların ve kadınların egemen olmalarını dilerim.

Kimi zaman da, tanık olduğum olaylar üzerine umutlarıma gölgeler düşer!

Yüksek Okullarda öğretmenlik yaptığım yıllarda, kimi gençlerin derse geç kalmaları, dersi anlatmaya başladığım sırada kapıyı vurup açtıktan sonra; “girebilir miyim?” sorularına çok kızardım!

Bir gün bir uygulama yaptım;

Bir öğrencime, “şimdi sen bize şu konuyu anlatacaksın. Öğretmen olduğunu düşün” diyerek kürsüye, 4-5 öğrenciyi de sınıf dışına çıkardım! Öğrenci konuyu işlerken, kısa aralıklarla dışarıdaki öğrencilerin kapıyı vurup içeri girmelerini istedim! Mizansen uygulandı! Ders anlatan öğrenciye sordum; “NE HİSSETTİN?”

“Rahatsız oldum, derse ilgimi kaybettim” diye yanıtladı!

Bu uygulamanın daha sonra faydasını gördüm ama her ders yılında en az bir kere tekrarlamak zorunda kalırdım!

Elbette tüm öğrenciler bu “duyarsız” tutum içinde değillerdi. Çok saygılı öğrencilerim de vardı.

Aradaki fark; “ üniversiteye gelinceye kadar ailelerinden ve okuduğu okullarda aldıkları YAŞAM KÜLTÜRÜ” farkıdır!

Geçen gün, bir belediye otobüsü ile, İzmit’e ulaşmak üzere Değirmendere’den yola çıktım.

Otobüslerde YAŞLI, HAMİLE ve ENGELLİ vatandaşlar için ayrılan ve koltukların üzerinde uyar şekilleri de olan 8 koltuktan yalnızca birinde bir yaşlı insan, diğer 6 koltukta ise gençler oturuyordu! Son boş koltuğa da ben oturdum.

Karşımdaki genç bayan telefonla konuşuyordu. Ben İzmit’te indiğimde o hala konuşuyordu! Hem de yüksek sesle!

Diğer gençlerin hepsinin elinde cep telefonları vardı ve yol boyunca gözlerini telefonlarından alamadılar!

Bu arada, yaşlı insanlar ayaktaydılar! Ama onlar bu yaşlı insanları göremediler!

Sonra, Televizyonlardaki yarışma programlarında tanık olduğum gençler geldi aklıma!

Acı ama gerçek şu ki; ekranlardan “koyu bir CEHALET” yansıyordu!

“Cehaletin ferasetine güvenirim” diyen üniversite hocası geldi aklıma!

Demek ki “hoca” kılığındaki kimileri, gençlerimizin gelecekleri ile oynuyorlar!

Son zamanlarda “Z kuşağı” dillendiriliyor!

Bilimsel çalışmaların sonuçları hakkında çok ayrıntılı bilgim yok ama dilerim ki, o kuşak içinde benim gördüğüm “Sıfır Kuşağı” örnekleri yoktur!

Aileler;

çocuklarınızı geleceğin insanca yaşamı için nasıl bir eğitim ve kültür anlayışıyla yetiştiriyorsunuz?

Mutlu bir evlat, mutlu aileler ve mutlu bir toplum umudunuz var mı?