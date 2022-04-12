Çalışmaktan ve üretmekten başka kurtuluşumuz yok

Her gün, hemen hemen her televizyon kanalında “ekonomik kriz” konuşuluyor, ama hiç kimse kurtuluşun “çalışmak ve üretmekten” geçtiğini söylemiyor.

Yatırımı, çalışmayı, üretmeyi, katma değer yaratmayı, ihracat yapmayı ağzına alan yok.

Varsa yoksa “döviz”!

Varsa yoksa “faiz”!

Döviz indiydi çıktıydı, faiz yükseldiydi, azaldıydı…

Oysa “döviz kuru” ve “faizin seviyesi”, bir “neden” değil, bir “sonuç”!

Sen “neden”i ortadan kaldırmadıktan sonra, “sonuç” değişmez ki.

Sen yatırım yapma, çalışma, üretme, yeteri kadar dışsatımda bulunma; dahası “dış borç ve dışalıma dayalı” bir ekonomiyi esas al, sonra da de ki, ya ben bu döviz kurunu tutamıyorum, faizi indiremiyorum, bütçe açığını kapatamıyorum…

Türkiye’deki uygulama, “ekonominin temel kurallarına” tamamen ters!

İşte sonuç olarak, dünya finans piyasasından kapı kapı “tefeci faiziyle borç” arıyoruz, yine de bulamıyoruz.

Bunun sonu var mı?

Yok!

Sonunda Mustafa Kemal Atatürk’ün o sözüne geldik mi?

Ne demişti Atatürk?

“Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar.”

Bu söz, tam bir “ders” niteliğinde.

Oysa biz tam tersini yapıyoruz.

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden yaşamak, borç alıp yan gelip yatmak istiyoruz.

İçinde bulunduğumuz “Türkiye gerçeği” tam böyle değil mi?

Atatürk bize yol göstermiş, biz tersini yapıyoruz, işte sonuç ortada!

Atatürk’ün modeli neydi?

Geçen hafta SÖZCÜ Gazetesi, Atatürk’ün bu “Türkiye’yi kurtaracak” modelini çok güzel özetlemişti.

“Türkiye’yi Atatürk’ün modeli kurtarır” diye de başlık atmıştı.

Bu haberi de sizinle paylaşmak istiyorum.

“Ekonomik krizin derinleştiği, geçim derdinin gündeme oturduğu bir dönemde AKP iktidarı, pahalılığa KDV indirimi, zincir market denetimi gibi yöntemlerle önlem almaya çalışsa da bu adımlar krizin reçetesi olamıyor. İktidarın “Yeni Ekonomi Modeli” ise krizi derinleştiren önemli nedenlerden biri oldu. Türkiye'yi bu çıkmazdan kurtarmak için ise çözüm ortada, Atatürk'ün ekonomi modeli…

ATATÜRK NE YAPTI?

1929 Buhranı döneminde dünya derin bir krize sürüklenirken Türkiye, 1930'dan itibaren ekonomide “Planlı Devletçilik” uygulamasına geçti. Mustafa Kemal Atatürk yurt gezilerine çıkarak çiftçinin, esnafın, halkın sorunlarını dinledi. İki ayrı programdan oluşan Anadolu gezisinde Atatürk, her kesim için çözümler üreten notlar aldı. Alınan bu notları daha sonra Başbakanlığa ve ilgili bakanlıklara ileten Atatürk, 12 yılı kapsayan bir ekonomi modeli için de düğmeye bastı. Bugün çiftçinin, esnafın, sanayicinin yaşadığı benzer sorunlar için üretilen çözümler, genç Cumhuriyeti, kendine yeter bir ekonomiye sahip olma yolunda geliştirdi.

NEREDEN NEREYE

Atatürk'ün o dönemde sanayi ve tarımda Türkiye'ye atılım yaptıran, devlet gelirlerini artıran, kamunun söz sahibi olduğu ekonomi politikaları, Türkiye'de denenerek başarıya ulaşmış bir krizden çıkış formülü olarak önümüzde duruyor. Oysa genç Cumhuriyeti krizden kurtaran politikaların sonucu olarak ortaya çıkan Türkiye'nin en önemli fabrikaları, bugün AKP iktidarınca özelleştirildi. Tarımda ise üretimi desteklemek yerine ithalat tercih edildi.

Çiftçiye 20 yıl vadeli kredi

Bugün, çiftçiler üretim maliyetlerini karşılayamaz durumda. Çiftçinin ödeyemediği kredileri dolayısıyla traktörü haczedilirken Atatürk, Ziraat Bankası'nın kredi vermede yetersiz kaldığını tespit etti. “Ziraat Bankası çiftçilere 10-20 yıllık sürelerle düşük faizle kredi vermelidir” diye not düşen Atatürk, köylü ve çiftçi için Zirai Kredi kooperatifleri ve Satış Kooperatifleri kurma kararı aldı.

“Vatandaştan mali gücünden fazla vergi alınmamalı”

Yurt gezileri sırasında halkın sorunlarını dinleyen Atatürk, “Vatandaşlardan mali güçlerinin üzerinde vergi alınmamalıdır” diyor. Emekli, dul ve yetim maaşlarının bağlanmadığından şikâyet edenler olduğunu gören Atatürk, bunun için de bir düzenleme öngörüyor. Atatürk ayrıca “Sanayici ve tüccarlara en uygun koşullarda sanayi ve ticari kredi, ev alanlara düşük faizli emlak kredisi verilmelidir. Balıkçılara da düşük faizli kredi sağlanmalıdır” diye not düşüyor.

Zeytin, portakal, incir için ayrı ayrı çözüm

Uzun yıllar süren emeğin, uğraşın sonucu olarak ortaya çıkan milli miras niteliğindeki zeytin ağaçları bugün rant uğruna ya kesiliyor ya da taşıma adı altında zarar görüyor. Atatürk ise zeytin ağaçlarını aşılayanların tapu harçlarından muaf tutulmasına karar vermişti. İncir için ayrı portakal için ayrı çözüm önerilerini not eden Atatürk, “Ülkemizde benzerleri bulunan maddelerin üretiminde kullanılan yabancı maddeler gümrüksüz ithal edilmemelidir. Bu yüzden zarar ediyoruz” tespitinde bulunuyor.

Sanayide devlet güvencesi

Bugün özelleştirilen şeker fabrikaları nedeniyle şeker krizi yaşanırken, Atatürk, çıktığı yurt gezisinde şu notu aldı: “Uşak Şeker Fabrikası'nı gördüm. Fabrikanın toplam 5.5 milyon lira borcu vardır. Hükümet bu milli müesseseyi kurtarıp kuvvetlendirecek tedbirleri bulmalıdır.” Dokuma fabrikalarında modern makineler olmadığı için üretilen kumaşların yabancı mallarla rekabet edemediğini gören Atatürk, dokuma sanayinin ihtiyacı olan makineleri üretecek bir santral kurulması kararını da aldı. Devletin gerçekleştirmesi gereken büyük sanayi yatırımları için de takvim belirledi. Ve bu alanda gerekli adımları devlet eliyle attı.”

Aklımızı başımıza alalım!

Atatürk’ün ekonomi modelinde de görüyoruz…

Kurtuluşun temelinde, “çalışmak” ve “üretmek” yatıyor.

Gerisi hikâye!

AKP iktidarı ise, “üretim ekonomisi” yerine “borç ekonomisi”nde ısrar ediyor.

Bu yol, çıkmaz yol!

Bunun sonu yok!

Aklımızı başımıza alalım, Atatürk’ün o sözünü unutmayalım!

“Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar.”