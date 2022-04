Pek çok insanın dünyanın gerçekliklerinden kaçma yöntemleri vardır. Bu yöntemler çeşitlidir. Her insanın birbirinden farklı olmasının bu çeşitlilik üzerinde gayet tabii etkisi vardır. Bazı kişiler yorganlarını kafalarına kadar çekerek bir süre öylece yatar dünyadan ve kalabalıkların içerisindeki yalnızlıktan kaçmak için. Bazıları spor yapar, streslerini bu şekilde üstlerinden atarlar. Bazıları resim çizer, bazılarıysa opera dinler. Öyle insanlar vardır ki, onları ancak deniz kurtarabilir. Öyle başkaları vardır ki, kitaplardır onların kaçışı. Bazıları vardır şiir yazar, bazıları vardır fotoğraf çeker. Birkaç cümle önce yazdığım gibi insan çeşitliliği, bu insanların dünyadan kaçış yöntemlerini ciddi şekilde farklılaştırmıştır.

Benim gerçek dünyadan kaçış yöntemim farklı dünyalardır. Mitolojinin büyülü dünyası benim ikinci evim, ruhumun dinlendiği yerdir. Mitoloji öyle geniş, öyle uçsuz bucaksızdır ki… Ondan sıkılmak ya da ondan yeni bir şey öğrenmemek mümkün değildir. Dünyanın her yerinin, her bölgesinin mitolojisi vardır. Kuzey Amerika’dan tutun Orta Asya’ya kadar her yerdedir mitoloji. Bu yüzden asla akmaktan bıkmaz onun bereketli şelalesi. Hiçbir zaman susmaz bu şelaleden akan su. Her zaman gürül gürül akar.

Dünyada bir sürü mitoloji vardır ancak benim için tüm dünya mitolojileri bir yana, Yunan mitolojisi bir yanadır. Yunan mitolojisinin ruhumu rahatlatan, beni ben yapan bir hali vardır benim için. Daha önce Yunan mitolojisi ile ilgili pek çok yazı yazdım ancak Yunan mitolojisi bitmeyen, tükenmeyen bir deniz olduğundan, bu yazılar yalnızca o denizin birkaç damlasıymış gibi gazetemizin sayfalarına yerleşti. Bundan dolayı bu hafta sizlere bir tane daha hikâyeyi aktarmak istedim.

Geçen hafta yayınlanmış olan yazımda Prometheus’tan ve Olympos tanrılarından Zeus’un Titanlar ile yapmış olduğu savaştan bahsetmiştim. Bu hafta da yine bu iki konu ile alakalı olan bir Titan’ı sizlere anlatmak istedim. Prometheus’un kardeşi, benim en sevdiğim Titan: Atlas.

“Dünyanın bittiği bir yerlerde

Güzel sesli akşam perilerinin karşısında

Dimdik durup ayakta tutuyor göğü

Başı ve yorulmaz kolları üstünde

Akıllı Zeus’un ona ayırdığı kader bu.”

“Bu Atlas görür denizin bütün uçurumlarını,

Ve koca direkleri omuzlarında taşır,

Yeri göğü birbirinden ayıran direkleri.”

Odysseia/Homeros

Atlas, oğludur Iapetos ve Klymene’in; aynı zamanda kardeşidir Prometheus, Epitmetheus ve Meneoitios’un. En güçlü titanlardandır Atlas. Hatta öyle güçlüdür ki, Titanların Zeus ve diğer Olympos tanrılarına karşı açtığı savaşta kardeşi Meneoitios ile liderlik yapmıştır. Ancak kendisinin dehşet veren gücü Olympos tanrılarının karşısında sürmemiş, bu şekilde Titanomakhia Savaşı Olympos tanrılarının zaferiyle sona ermiştir. Atlas dışındaki tüm Titanlar (Prometheus’u bu gruptan ayrı tutarız çünkü kendisi savaşta tarafsız bir tutumda bulunmuştur.) Tartaros’a hapsedilmiştir. Bu şekilde başlamıştır Zeus’un hükmü. Bu şekilde verilmiştir tüm denizler Poseidon’a, tüm yer altı Hades’e ve tüm gökler kudretli Zeus’a.

Evren bu üç kardeşe verilirken Atlas’a da büyük bir ceza verilmiştir. Gök kubbeyi taşıyacaktır Atlas. Gök ile yeryüzünü ayıracak olan sütun olacaktır Atlas ve gök kubbe bir kez bile düşmeyecektir ellerinden. Bu cezanın anlamları çoktur. Ancak sembolik anlamı bunlardan en özelidir.

Tüm Titanlar Gaia ve Uranos’tan, onların soyundan gelmiştir. Gaia; terra, toprak sözünün şiirsel halidir. Gaia yeryüzüdür. Tanrıdoğum mitlerinin ilk tanrıçasıdır, Toprak Ana’dır. Uranos ise gök babadır. Atlas’ın görevi ise kendi soyunun yani titanların bir daha hiçbir zaman oluşmaması için yeryüzünü (Gaia’yı) ve Gök kubbeyi (Uranos’u) birbirinden ayıran sütunlar olmaktır. Yani Atlas, Titan türünün tekrardan var olmasını engellemek zorundadır. Kendisi de bir Titan olarak Gaia ve Uranos’un buluşması ilelebet engel olmalı ve bu buluşmanın meyvesi olan Titanların da soyunun sonsuza dek tarihe gömülmesi sağlamalıdır. Bu şekilde Zeus, aslında Atlas’a gök kubbeyi değil, kendi varlığını ceza olarak yüklemiştir.

Atlas’ın hikâyesi günümüzde pek çok literatüre ilham kaynağı olmuştur. Bunlardan birini ise anatomi derslerimin birinde öğrenmiştim ve bu bilgiyi öğrenmem ile Atlas’a karşı ayrı bir sevgi duymuştum.

Sizce vücudumuzun en önemli bölgesi neresidir? Bence şüphesiz ki omuriliktir bedenimizin en kıymetli yeri. İnsan vücudunda 7 boyun, 12 sırt ve 5 bel omuru vardır. Boyun omurlarımızın birincisi ise Axis kemiğinin de yardımıyla kafatasını ve omurgayı birbirine bağlar. Bu bağlanmada hiçbir kas ya da dokunun yardımı yoktur. Başımızı, içinde beyni bulunduran kafatasımızı yalnızca bu ilk boyun omurumuz taşır. Kafa oldukça ağır bir vücut parçasıdır ve onu çok hafifmiş gibi hissederek taşımamızı, gayet rahat bir şekilde hareket ettirmemizi ilk boyun omurumuza borçluyuz. Bu durumun en ilginç kısmı şudur ki, bu ilk omurun ismi Atlas’tır. Kafayı taşıyan bu omura gök kubbeyi taşıyan Atlas’ın ismi verilmiştir.

Yunan mitolojisi için de anatomi için de çok önemlidir Atlas ismi. Aynı zamanda coğrafya için hazırlanmış olan haritalar derlemesine de Atlantik Okyanusu’na da Atlantis’e de adını vermiştir Atlas. Yani sevgili Atlas yalnızca Gök kubbenin ağırlığını değil, pek çok başka kavramın da ağırlığını sırtlamıştır.

Yazımın en başında söylemiştim, mitoloji benim farklı dünyalara kaçış yöntemimdir. Ancak o öyle geniş bir içeriğe sahip ki, aslında hayatımda nereye bakarsam bakayım, ne yaparsam yapayım her zaman benim yanımda. Coğrafya ya da anatomi dersindeyken, kitaplar okurken, arkadaşlarımla sohbet ederken… Her zaman kuytu bir köşeden bana bakar tanrılar, tanrıçalar ve diğer tüm varlıklar. Onlarla güvende hissederim ben, onlarla severim dünyayı. Dünyayı ve dünya ile gök kubbeyi ayıran Atlas’ı.