Ben bilmem, başkanım bilir!..

Siyaset sahnesinin aktörleri, ellerindeki senaryoya göre çeşitli roller üstleniyorlar!

Bazen despot bir yönetici, bazen bir özgürlük fedaisi, bazen işlediği günahları başkalarına yükleme ustası ve daha nice roller…

Ya millet?

Yalnızca “UYSAL BİR SEYİRCİ” gibi!.

Dünya siyasi tarihi boyunca görülmüştür ki;

Kendisinde üstün yetenekler olduğunu düşünen “tek adam egemenliği” her örneğinde topluma büyük acılar yaşatmıştır!

Ortak akla saygı duyan, “toplumsal katılım” düzenlerinde ise yaşam daha adil ve insanlar daha mutlu olmuşlardır.

Evet, günümüz Türkiye’sinde birçok sorun yaşıyoruz ve bu sorunların asıl nedeni 20 yıldır bu ülkede “Siyasal Egemen” olan AKP’dir!

Özellikle tüm kararlarda “tek adam” egemenliğinin yaşanması her alanda sorunlar yaratıyor.

Mevcut siyasal iktidarın, “DEMOKRATİK” yollardan değiştirilmesini isteyenlerin sayısı giderek artıyor.

Altı siyasi parti, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” konusunda birleştiler. Ne güzel…

Güçlendirilmiş bir MECLİS, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesini hayata geçirmelidir.

Bunun için MİLLET İRADESİNİN MECLİSE YANSIMASI gerekir!

Millet iradesi Meclise nasıl yansır?

Eğer, o Meclis’e gönderilecek “MİLLETİN VEKİLLERİ” milletin özgür iradeleriyle seçilmişlerse!

Ancak, şu ana kadar yapılan açıklamalardan anlaşılıyor ki;

“MİLLET İTTİFAKI” paydaşlarının “Milletin tercihlerini ölçme” ve “tüm partili üyelerin oylarıyla aday belirleme” niyetleri yok!

Milletvekili adaylarını Genel Merkezler yani büyük ölçüde Genel Başkanlar ve yakın arkadaşları belirleyecek!

Ya CUMHURBAŞKANI ADAYI nasıl belirlenecek?

Kılıçdaroğlu açıkladı; “Cumhurbaşkanı adayımızı 6 lider belirleyecek!”

Başarılı olur da iktidara gelirlerse, gelecek dönemde milletin kaderi 6 genel başkanın elinde olacak!

Ya Meclis?

İstisnalar olabilir ama, tıpkı bugün olduğu gibi genel başkanların talimatlarını eksiksiz uygulayacak bir Meclis yapısı olacak!

Bu mu “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem?”

Bu mudur DEMOKRASİ?

Nerede MİLLET İRADESİ?

Aklınızı başınıza toplayın ve bu milleti daha fazla incitmeyin sayın Genel Başkanlar!

Cumhurbaşkanı adayını MİLLET seçmelidir, siz değil!

Bu milletin vergilerinden aldığınız Hazine katkılarıyla aklınıza esen her zaman anketler yaptırıyorsunuz!

Altı siyasi partinin ortak bir anketiyle, gerekirse aday ismi bile vermeden bu millete “Kimin Cumhurbaşkanı olmasını istiyorsunuz?” diye bir sorun bakalım.

O zaman inanalım gerçekten DEMOKRAT olduğunuza, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” talebinizde samimi olduğunuza!

Çünkü, yakın geçmişte bu milleti çok yanlış insanlara oy vermeye zorladınız!

Bu nedenle önce parti tabanlarınız ve size güvenen vatandaşlarla bir HELALLEŞMELİSİNİZ!

Bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak ve savrulduğu sıkıntılardan arındırıp 21. Yüzyıla taşımalıyız.

Bunun için, ORTAK AKIL ve MİLLETİN EGEMENLİĞİ dönemi yaşanmalı!

Yeni tek kişilik egemenliklere ya da birkaç siyaset aktörünün tercihlerine teslim olmak istemiyoruz!

En azından ben istemiyorum!