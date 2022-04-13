Yadırgamaya gerek yok!

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini normal karşılıyorum.

Çünkü dünyanın kuruluşundan bu yana, insanın düşünme ve konuşma melekesine sahip olmasıyla, güçlünün güçsüzü ezmesi bir kural olarak gelmiş, dayanmış kapımıza.

Katliamları da yadırgamıyorum... Kahredici tüm acımasızlığına rağmen.

Şu kısacık ömrümüzü nasıl da doldurdu o acılar.

Hitlerin Yahudilere uyguladığı soykırım, yakın geçmişteki Hocalı, Srebrenica katliamları…

Çok uzağa gitmeye gerek yok… İçimizdeki Ankara Garı faciası ve irili ufaklı benzerleri.

ABD’NİN MARİFETLERİ!

Dünyanın jandarması geçinen, aslında milyonlarca insanın yok olmasını sağlayan ABD’nin Kızılderililer ile başlayıp Hiroşima ve Nagazaki, ardından Vietnam, Irak, Suriye, Afganistan ile süren sözde özgürlük maceraları… Hatta şimdi Ukrayna’yı yem edip devam eden acıların, gizli kahramanlığı gölgesinde gerçekleşenler…

Bunları gerçekten yadırgamıyorum.

Bu, insan diye geçinen bir yapının içine çöreklenmiş, şeytanın dışa vuran yansımaları…

Dün vardı, bugün var, yarın da olacak.

Bu gerçeği yadsımak, söküp atmak mümkün değil. Yarattığı teknoloji ile tüm varlığına son vermek…

Onu da insanlar yapacak.

İnsanlık, ihtirasına yenilen bir deli liderin kırmızı düğmeye basmasıyla yerle bir olup, kalanlarla başa dönecek. Savaşlar; kin, nefret duygularının taşa sopaya hükmetmesi ile sil baştan başladığı noktadan devam edecek. İnsanlar içinde yerleşen iblisin dürtmesi ile yine başkasının canını almayı sürdürecek.

Bana bu gerçekleşmeyecek bir kurgu gibi görünmüyor.

Tarihin ilk dönemlerinde evlatlarını bir hiç uğruna kaybedecek acılı anaların, anasız babasız kalmış kimsesiz yavruların gözlerinden bakınca, bunun bir gerçek olduğunu anlıyorum.

Değiştirebilir misiniz bu acımasız düzeni?

Mümkün değil.

Hayale kapılmaya hiç gerek yok.

O zaman yadırgamaya da gerek yok…