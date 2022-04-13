Türkiye’nin “kin ve düşmanlıkta” getirildiği nokta

“Bu kadar da olmaz” dedirten bir olay.

Yer, Zonguldak.

MHP İl başkan Yardımcısı Mevlüde Yalçıner, eşini kaybeden CHP Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun’a taziye ziyaretine gidiyor ve birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşıyor.

Vay sen misin CHP ilçe başkanına giden, Mevlüde Yalçıner bir hafta sonra parti görevinden alınıyor.

MHP İl Başkanı Varol Demirköse, bu görevden alma olayını, il yönetim kurulu üyelerinin WhatsApp grubundan duyuruyor.

Yaşananlar böyle.

Nasıl, gerçekten “Bu kadar da olmaz” değil mi?

Dünyanın neresine giderseniz gidin, en ilkel toplumlarda dahi, böylesine kin, nefret ve düşmanlık kokan bir olaya rastlayamazsınız.

Çünkü “ölüm”, birleştiricidir.

Hiç birbirini tanımayan insanlar dahi, öyle bir ortam oluşur ki, acıyı paylaşır.

Kaldı ki, burada MHP’li Mevlüde Yalçıner ile CHP’li Ebru Uzun arasında bir ayrılık, bir kırgınlık, bir düşmanlık da yok.

Siyasete girmeden önce de tanıyorlar birbirlerini.

Bırakın tanışmalarını, ikisi de aynı şehirde yaşıyor, aynı kaldırımı kullanıyor, aynı havayı soluyor.

Farklı partilerde siyaset yapıyorlar diye birbirlerine düşman mı olmaları gerekiyor?

Bu nasıl bir anlayıştır?

İnsani duygularımızı bu kadar mı kaybettik?

Türklük hasletinden bu kadar mı uzaklaştık?

Nerede kaldı dini yaklaşımlarımız?

Topluma, kin ve nefret tohumları ekiliyor

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Belirli yaş altındakiler bilmez.

Türkiye, böyle bir ülke değildi.

Son yıllardaki “kutuplaştırma siyaseti”, ülkemizi bu hale getirdi.

Eskiden, kimse kimsenin siyasi görüşünü ön plana çıkarmazdı, önemsemezdi.

Arkadaşlıkta, siyasi görüş bir “kriter” değildi.

Seçim süreçlerinde dahi, akşama kadar herkes kendi partisinin propagandası için çalışır, akşam olunca bir masa etrafında toplanır yemeklerini yerlerdi.

Hiç kimsenin aklına “O CHP’li, o ANAP’lı, o DYP’li” demek gelmezdi.

Birbirlerinin acılarını paylaşmaya özellikle özen gösterirlerdi.

Ne oldu bize böyle?

Farklı görüşte olanlar, neredeyse birbirlerine selam dahi vermeyecekler.

Herkes birbirine höt höt!

Neymiş?

MHP’li Mevlüde Yalçıner, CHP’li Ebru Uzun’a eşinin vefatı nedeniyle taziye ziyaretine gitmiş, vay sen nasıl olur da bir CHP’liyi ziyaret edersin, görevden alınıyor.

Şu halimize, şu ilkelliğimize bir bakar mısınız?

Aynı kentte, aynı mahallede oturan insanları birbirlerine düşman ettiler.

Yıllar önce ektikleri kin ve nefret tohumları, artık iyice filiz vermeye başladı.

Parti düşmanlığının yanına şimdi bir de “ittifak düşmanlığı” eklendi.

Bu, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçuna girmiyor mu?

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Biliyorsunuz, TCK’da meşhur bir 216’ıncı madde var.

“Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse,” diye başlar.

Şu “farklı özellikler” arasına “siyasi parti”yi de ekleyelim, yani “Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, siyasi parti veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse,” diyelim.

Zonguldak’taki olayda tam böyle bir durum var.

MHP, CHP’ye düşmanlığı alenen tahrik ediyor.

“Bir CHP’li ile konuşmayı” suç kabul ediyor ki, konuşan partilisini cezalandırıyor.

Bunun adı “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” değil de nedir?

Görüyor musunuz, Türkiye’yi ne hale getirdik?

Allah, sonumuzu hayır etsin!