Türkiye, 2030'lu yıllarda ‘SU FAKİRİ’ mi olacak?

Türkiye’nin 3 tarafı denizlerle kaplı…

Yeterince faydalanıyor muyuz?

Hayır…

Bir de iklim değişikliği krizi baş göstermeye başladı…

Küresel iklim değişikliğiyle birlikte, su krizi de kapıda…

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye’deki su krizine dikkat çekti. Birlikte okuyalım;

EN YIKICI AFET: DEPREM

2013 yılından bu yana toz fırtınalardan depremlere, meteor çarpmasından tsunamilere kadar doğa kaynaklı her afeti kayıt altına alarak arşivleyen Prof. Dr. Ersoy, dünya üzerinde en çok meteorolojik afetlerin görüldüğünü, her yıl önemli kayıplar yaşandığını ancak verdiği zararın büyüklüğü açısından depremin her zaman başta yer aldığını söyledi.

"Depremler meteorolojik afetler kadar sık olmasa da, olduğu takdirde insanoğlunun maddi ve manevi kayıplar verdiğini biliyoruz. Küresel iklim değişimleri sebebiyle Türkiye 2030'lu yıllara doğru "su fakiri" olacak.

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMLERİ

İnsan kaynaklı iklim değişiminin tetiklediği toz fırtınaları, kuraklık, beklenmedik yağışlar, seller ve heyelanlar arttı. Küresel iklim değişimleri, 2030'lara doğru susuzluğa sebep olacak. Akdeniz’in su bakımından en zengin ülkesi olan ve kişi başına 4 bin ton su düşen Türkiye, yakında su krizine girebilir. Çünkü Türkiye'de 2030'lara doğru kişi başına düşen su miktarı bin tona düşecek. Bu rakam da bir ülke için 'su fakiri olmak' demek. Susuzluk, gelecek yıllarda Türkiye'yi çok etkileyecek.

DİRENÇLİ ŞEHİRLER YARATMAK

Türkiye doğa kaynaklı afetler açısından önemli ülkelerden biri. Türkiye'de ölümcül doğa kaynaklı afetlerin başında 'depremler' geliyor.

Depremlere karşı sağlam binalar yapmak, dirençli şehirler yaratmak için çaba göstermeliyiz fakat bu çabalar biraz zayıf kalıyor. Teknik olarak güçlüyüz ancak gücümüzü doğru yönde kullandığımızdan kuşkuluyum. Ve ne yazık ki bu şekilde devam ederse, gelecekte gerçekleşecek büyük depremlerden etkilenmeye devam edeceğiz."

Prof. Dr. Şükrü Ersoy’un uyarılarını ve önerilerini yukarıda okudunuz.

Ersoy’a göre, kaynaklar iyi kullanılmazsa, Türkiye 2030’lu yıllara doğru su fakiri ülkelerden biri olabilir.

2030 dediğiniz yakın zaman, yani 8 yıl sonra.

Türkiye’yi yönetenler, bilim insanlarının söylemlerine kulak vermeli.

Zaten birçok krizle boğuşuyoruz, bir de su kriziyle karşı karşıya kalmayalım.

Burhan Akçin’in

bilinmeyen yönü!

Kocaeli Bölge Tiyatrosu (KBT) Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, iyi bir tiyatrocudur. Akçin önceki gün İstinye Üniversitesi’nde ses kullanımı, etkili konuşma, konuşma bozuklukları konularında konferans verdi. Konferans sonunda Akçin’e teşekkür belgesi verildi. Akçin’iin tiyatro yönünün güçlü olduğunu biliyorduk, etkili konuşma konusunda konferans verecek kadar bilgisi olduğunu bilmiyorduk. Kendisini tebrik ediyoruz.

UYANDIRMA SERVİSİ!

Araplar kadar güzel masal uyduran,

İranlılar kadar güzel masal anlatan,

Türkler kadar masallara inanan başka bir millet yoktur.

Mirza Fethali Ahundov

HAKLARINI ÖĞREN!

Evli kadın tek başına bekarlık soyadını kullanabilir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

2014/20471 E. 2015/8704 K.