Küme düşmeye bahane mi üretiyorsunuz ?..

Son haftalardaki kötü oyunumuz sürerken, camia olarak da güç ve güven kaybediyoruz. Bu haftaları kayıpsız geçmek çok önemliydi. Gençlerbirliği maçında zor da olsa 1 puanı alarak biraz rahatladık. Bu zor deplasmandan gelen 1 puanın olumlu etki yapmasını bekliyordum. Aslında Denizlispor maçı da öyle başladı. İsteğimiz, arzumuz yerinde maça başladık. Ancak, felakete doğru sürüklenmeye engel olamadık. Böylece Bursaspor maçı, her iki takım için de “ölüm-kalım” mücadelesine döndü.

Bu atmosferde başlayan maç bizim için iyi devam etmedi. Bursaspor, taraftarının desteğiyle de girişi iyi yaptı. Hiç beklediğimiz gibi olmayan maçta puan kaybını yaşadık. Kadro mühendisliği hataları gün yüzüne daha ne kadar çıkabilir?.. Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılması şu an için doğru karar mı Çünkü , yeni gelecek teknik adamın baskıyla ve küme düşmeme korkusuyla yaşayacağı ortamda yeniden bir şeyler inşa etmesi , ayrıca başarılı olması ne kadar beklenebilir ?