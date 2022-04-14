Gülebildiğimiz tek şey ağlanacak halimiz!

Bugün bu köşeden sizlere hayatın güzel yanlarından söz etmeyi istiyordum.

Ne olursa olsun neşelenecek bir şey bulacak ve okuyan herkesin en azından bir süre gülümsemesini sağlayacaktım. Dünyanın hep güllük gülistanlık olmadığını bilmeme rağmen her zaman hayatın içindeki hemen her şeyde mutlu olacak bir yan bulmak isterim.

“Bu hafta neşelenelim, boş ver çekilenleri” diyen sevgili arkadaşım tam da bu yüzden böyle bir teklifle geldi bana. Doğru söylüyordu. Doğru söylüyordu da, nasıl olacak!

Her ne kadar bazı şeylere kızan bir tip olsam da gülmeyi de güldürmeyi de severim. “Şu kısacık hayatta biraz da eğlenmeyeceksek ne demeye yaşıyoruz?” veya “ Hayat zaten acı onun için tatlı yiyelim” diye çıkışlar yaparım. Kısaca ne yapar eder bir şekilde gülecek bir sebep vermek isterim herkese…

Son zamanlarda fark ettim ki kızgın, mutsuz ve hatta öfkeliyim. Her başlıkta ünlem işareti, her içerikte neredeyse nefret söylemine varacak ifadeler…

İçinde bulunduğumuz “ahval ve şerait” içinde başka türlüsünün mümkün olamayacağını halk olarak düşünüyoruz. Ama öte yandan tam bu içinde olduğumuz durumdayken gülmeye, neşelenmeye, yaşadığımız bu kötü günlerin geçeceğine inanmaya, derin bir nefes alıp umut etmeyi sürdürmeye ihtiyacımız da var.

Bugün bunları düşünmeme neden olan bahçemizdeki mis gibi kokusu bütün mahalleyi kaplayan limon ağacı… O kokuyu çekene kadar anlayamamıştım hâlbuki “Bahar gelmiş memleketime”…

Karamürsel’in deniz kenarında ağaç ile iç içe bir bölgede oturan şanslı azınlıktanım. Hem penceremden hem de balkonumdan Gökçetepe’nin az kalan zeytinini ( gerçi gördüğüm noktaya da inşaat başladı artık görme şansım da kalmayacak), deniz kenarı boyunca uzanan Çınar, Akasya, Selvi, Karamürsel denizcilik Fakültesi önünde kalan az sayıdaki Çam gibi onlarca ağaca bakıyorum. Baharın geldiğini ağaçların çiçeklenmesi müjdeliyor, derken yavaş yavaş yeşilleniyor her yer, sonra kuşlar, hem de çeşit çeşit dolduruyor havayı…

Pencereme konup yem isteyen ötüşleri insanı istemsizce gülümseten serçeler, bahçedeki ve deniz kenarındaki bize bakıp selam veren kediler, Sahildeki ağaçların müdavimi kargalar, martılar, hepsi o kadar mükemmel detaylar ki…

Bütün bunları sadece izleyebiliyor olmak bile insanı inanılmaz derecede şanslı hissettiriyor. Sizde şöyle pencereden, camdan bakın muhakkak bir ayrıntı göreceksiniz.

Doğada ya da bizim dışımızdaki dünyada diyelim her gün yüzlerce benzersiz şey yaşanırken biz ne yapıyoruz peki?

Öfkeleniyoruz, kırılıyoruz, yoruluyoruz… Her gün öyle şeyler yaşatılıyor ki bize, ne yazık ki, aşağılanıyoruz! İnciniyoruz.

Bunları düşünürken aklıma bir den geldi yeniden öfkelendim, hatırlar mısınız bilmiyorum, geçen sene turizm sezonu başında “aşılandım” yazan maskeler hazırlanmıştı…

Herhangi bir insanın ağzına “enjoy” (yani kabaca çevirirsek “tadını çıkar” diyebiliriz) yazılmasının akıldışılığını hatırladınız mı?

Eğer tepki gösterilmeseydi turizm alanında çalışan kişileri bu maskelerle gezdireceklerdi, hatta kısa zamanda olsa gezdirdiler bile. Tatile gidip göremememize rağmen toplum olarak hepimiz çok kızmıştık. Bizim insanımızı, evlatlarımızı kendi elimizle taaa geçmişte yaşanan Çad, Somali, Hindistan vs gibi sömürge ülkelerindeki insanlara davranılan gibi değersizleştirmeye çalışmışlardı.

İşin garibi ülkemizi tanıtacak aklı evvel yönetenler bunda hiçbir yanlışlık görmemişlerdi! İnanabiliyor musunuz?

Bunu olağan karşılamışlardı! İnsanları nasıl değersizleştirdikleri konusunda hiçbir fikirleri yok! Hiç utanmaları yok!

Haberleri her gün izlerken yüzümün kızardığını hissediyorum. Sinirlerim tavan yapıyor.

Bir milletvekilinin “ Pide bayatlıyor, ben yemiyorum somun ekmek yesinler” demesini hatırladıkça bizleri ne kadar değersizleştirdiklerini hatırlıyor bir daha yeniden kızıyorum.

Hâl gidişat böyle olunca günümü güzelleştiren limon ağacına, onun bütün mahalleye cömertçe sunduğu mis kokusuna rağmen neşelenemiyorum.

Şanslı hissediyorum, hatta belki bencilce bir içgüdüyle şükrediyorum burada, bu şekilde yaşayabildiğime; fakat şöyle ağız dolusu gülemiyorum, koşulsuz neşelenemiyorum. Hepiniz gibi…

Bunca sıkıntı varken!

Ve halk olarak hiç birimiz günümüzde yaşadığımız, çektiğimiz sıkıntıları hak etmiyoruz.

Yine de insanlıktan, insanlık onurundan umudumu kesinlikle kesmiyorum elbette. Biliyorum, bizlere böyle hissettiren bu çağdışı, akıldışı düzen değişecek.

Elbette! Doğaya geldiği gibi memleketimin yüreğine de bahar gelecek, elbette!

Fakat unutmamamız gerek, bütün bu hisleri, bu aşağılanmaları, bu düşmanlığı, bu gülmeye mecalimizin kalmadığı günleri unutmamamız gerek…

Unutmamalıyız ki; bir daha böyle duruma düşmeyelim…