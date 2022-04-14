Kocaeli’de 3 ayda 23 işçi iş cinayetine kurban gitti!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi), 2022 Ocak’ta 120, şubatta 109 ve martta 118 işçi olmak üzere, yılın ilk 3 ayında en az 347 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

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2022’nin ilk 3 ayında Türkiye'nin 66 şehrinde ve yurt dışında 7 ülkede iş cinayeti gerçekleştiğinin tespit edildiği ifade edildi.

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60 ölümün İstanbul'da gerçekleştiği belirtilen açıklamada, 23 ölümün Kocaeli'de; 17 ölümün İzmir'de; 13 ölümün Bursa'da; 11'er ölümün Ankara, Kayseri ve Şanlıurfa'da; 10'ar ölümün Aydın, Denizli ve Mersin'de; 8'er ölümün ise Antalya, Balıkesir ve Muğla'da olduğu kaydedildi.

EN FAZLA ÖLÜM İNŞAATTA

Yılın ilk 3 ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımına bakıldığında ise, en fazla ölümün inşaat işkolunda gerçekleştiği görüldü.

Buna göre, inşaat, yol işkolunda 54 işçi hayatını kaybederken, taşımacılık işkolunda 45 işçi; tarım, orman işkolunda 33 emekçi (18 işçi ve 15 çiftçi); ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 30 emekçi; metal işkolunda 27 işçi hayatını kaybetti.

Bu işkollarını, 27 işçi ile sağlık, sosyal hizmetler, 26 işçi ile belediye, genel işler işkolu izledi.

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Eğlence işkolunda 15 işçi; savunma, güvenlik işkolunda 13 işçi; madencilik işkolunda 12 işçi; tekstil, deri işkolunda 10 işçi; gemi, tersane, deniz, liman işkolunda 9 işçi hayatını kaybetti.

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176’SI 28-50 YAŞ ARALIĞINDA

2022’nin ilk üç ayında iş cinayetlerinin cinsiyetlere göre dağılımı ise, 25’i kadın işçi ve 322’si erkek işçi şeklinde oldu. Aynı dönemde iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle seyretti:

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14 yaş ve altı 1 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 5 çocuk/genç işçi, 18-27 yaş arası 39 işçi, 28-50 yaş arası 176 işçi, 51-64 yaş arası 81 işçi, 65 yaş ve üstü 23 işçi, yaşı bilinmeyen 22 işçi hayatını kaybetti.

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İSİG Meclisi’nden yapılan açıklamada, “2022’nin ilk 3 ayında 18 mülteci/göçmen işçi hayatını kaybetti. Bu işçilerin geldikleri ülkelere bakarsak: 8 işçi Suriyeli; 2'şer işçi Afganistan, İran ve Özbekistanlı; 1'er işçi Endonezya, Pakistan, Rusya ve Sırbistanlı” ifadelerine yer verildi.

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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin son üç aydaki verilerini sizinle paylaştım. İlimizde son üç ayda 23 işçi hayatını kaybetti…

İş kazalarına bakıldığında, en fazla ölüm, inşaatlarda meydana geliyor…

İşveren işçinin güvenliği için her türlü önlemi almalı, işçi de iş güvenliğine harfiyen uymalı.

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Aras: AK Partili seçmen,

baba ocağı YRP’ye geçiyor

Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanı Mehmet Aras, renkli bir kişiliğe sahip. Aras, önceki gün Derince’deydi… Derince’deki ziyaretlerinde yaptığı konuşmasında, “AK Partili seçmen, artık baba ocağı olan YRP’ye geçmektedir. AK Parti’nin üye sayısı düşmüş durumdadır” dedi. Gerek Saadet Partisi, gerekse YRP’li yöneticiler iyi çalışıyor, ama iş sandığa gelince, oyları buharlaşıyor.

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UYANDIRMA SERVİSİ!

Emeklilik Sistemi değiştirilmeseydi emekliler 1 Ocak 2022’de en düşük 5.865 ₺ maaş alacaktı. Şimdi, “Maaşımız 2.500 ₺ oldu” diye şükreden milyonlarca emekli var.

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Sokak ortasına

sandalye attı!

MHP eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, İstanbul’da sokak ortasına sandalye koyarak, Türk vatandaşlarına posta koyan Suriyeli ile ilgili ilginç bir tweet attı… Oğan, “Suçu bu Tosun’da aramayın… Suçu kendi ülkesinde savaştan kaçıp Türkiye’de kabadayılık taslamasına ortam yaratan AKP’de arayın. Suçu bunun kulağından tutup sınırdaşı etmeyen İçişleri Bakanında arayın, Ahmet Hakan’da, Nagehan Alçı’da, Mazlumder’de ve bilimum benzerlerinde arayın!” O Suriyelinin yaptığı, düpedüz bir gaflettir, ihanettir. Suriyeliler, nerede olduklarını unutmamalıdır.

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HAKLARINI ÖĞREN!

Apartman yönetimi "bazı günlerde halı silkelenebilir" şeklinde karar alsa bilse balkondan halı, kilim silkeleyemezsiniz. (Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 1977/8712 E. 1977/23 K.)