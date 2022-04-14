Kocaeli’de ev sahibi de kiracı da olmak zor

Sanayinin getirdiği göç ile Kocaeli hareketli bir şehir olma özelliğini sürdürüyor. Göç alan ve her geçen gün büyümeye devam eden kentimiz deniz ve dağ arasında kalan bir coğrafyaya sahip.

Bu yüzden düzenli bir yapılanması yok. 1999 depreminin ardından şehir tepelere doğru kaymaya başladı. Daha önce dağ bayır dediğimiz alanlar şimdi yüksek katlı toplu konutlarla doldu.

Ancak yapılan konutlar ihtiyaca cevap veremiyor. Konut darlığı ve müteahhitlerin yeni konut projeleri yapmaması, konutta fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Bugün kesenize göre ev satın almanız ya da kiralayabilmeniz imkansız bir hale geldi.

Eğer yeni bir daire alacaksanız en az 800 bin TL’yi gözden çıkartmanız gerekiyor.

Böyle bir daire alabilmek için 200 bin TL nakit ödediğinizde geriye kalan 600 bin TL için kredi kullanmanız gerekiyor. 10 yıllık vadede ise 600 bin TL için her ay 12-13 bin TL kredi ödenmesi gerekiyor.

Kocaeli’de kaç kişi ayda 12-13 bin TL ev kredisi ödeyebilir?

Ev almaya gücünüz yetmedi diyelim, kiraya çıkacaksınız…

Bir, kafanıza göre bir ev bulmanız çok da mümkün değil…

İki, istediğiniz bölgede kiralık ev bulmanız mümkün değil…

Üç, bir yıl önce bin TL olan evler bugün 3,5-4 bin TL’ye kiralanıyor.

Bu astronomik rakamlara rağmen halen uzmanlar haziran ve temmuz aylarında konut fiyatlarının katlanacağını söylüyor.

Barınmanın bu kadar pahalı olduğu bir ortamda ise eleştirilen sadece gıda ve akaryakıt fiyatları… Barınma için ödenen servetler kimsenin aklına gelmiyor.

Birçok ilçede 3+1 oturulabilecek bir dairenin fiyatı bir asgari ücrete tekabül ediyor…

Atatürk Anıtı’nı kapatan yapının

başka yere taşınmasını istiyor

Emekli öğretmen olan Yalçın Ersoy isimli okurumuz, Körfez Yarımca sahilindeki Atatürk Anıtı bölgesinde yapılan düzenleme konusunda bazı şikayetlerde bulundu. Atatürk Anıtı’nın bulunduğu parka giderken anıtı kapatan bir yapının yapıldığını söyleyen vatandaşımız, “Orada güzel bir park var. Deniz istikametinde bulunan Atatürk Anıtı’nın önü yapılan beton bir yapıyla kesilmiş. Mescit ya da lavabo olarak yapılan bu yapının yerinin taşınması daha uygun olur” diyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil düzenlemesinde sona gelindi. Atalar Mahallesi sahilindeki düzenleme sonrası bir süredir atıl kalan bölgenin hareketlenmesi bekleniyor.

46’ncı Turizm Haftası başlıyor

Bu yıl 46.’sı düzenlenecek olan Turizm Haftası etkinliklerini duyurdu. Bugün gerçekleşecek açılış programı saat 10.00’da İzmit Kültür Tepesi’nde başlayacak. Ülkemizde turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını teşvik etmek amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası’nın, iki yıl süren pandeminin ardından bu yıl daha da hareketli geçmesi bekleniyor. Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ise düzenlediği etkinlik programında; sektör öncülerinin turizm öğrencileriyle buluşması, tarih ve turizm konulu konferans, Kefken Adası Kıyı Temizliği, TÜRSAB işbirliğinde Seyahat Acentalarına Gölcük’te İnfo Gezisi ve Kartepe Tanıtım Gezisi gerçekleştirerek güzel bir çalışmaya imza atacak.

Kocaeli Devlet Hastanesi’ne yeni uzman

Kentimizin örnek hastanelerinden biri olan Kocaeli Devlet Hastanesi, kadrosunu genişletmeye devam ediyor. En son Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ayça Eroğlu Haktanır’ı kadrosuna katan hastane otelcilik hizmetiyle de kentimizde örnek alınacak bir seviyeye geldi. Hasta kabulüne başlayan Dr. Ayça’ya yeni görevinde başarılar dilerim.

Kocaeli Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası iftar düzenliyor

Geçtiğimiz ay seçimlerini tamamlayan ve vekaleten yürüttüğü başkanlık görevine seçilmiş başkan olarak devam eden Onur Okyay, tüm üyeleri bir araya topluyor. 20 Nisan Çarşamba günü Sanayi Sitesi 7. Cadde Merkez İdari Binası Toplantı Salonu’nda yapılacak olan iftara tüm üyelerini davet eden Onur Okyay, uzun bir aradan sonra düzenlenen bu etkinlikle tüm üyelerini bir araya toplamayı hedefliyor.