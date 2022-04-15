Ağıt yakmayı bırakıp “Köy Enstitüsü” ruhunu yaşatalım!

Yarın, 17 Nisan…

Köy Enstitüleri’nin hizmete açılışının 82’inci yıldönümü.

Biliyorum, yarın yine toplantılar düzenlenecek, Köy Enstitüleri üzerine ağıtlar yakılmaya devam edilecek.

Demokrat Parti döneminde kapatılmıştı…

Yok, içi zaten CHP döneminde boşaltılmıştı…

Kapatılmasaydı, bugün Türkiye’nin eğitim, kültür ve kalkınmışlık düzeyi şöyle olurdu…

Bunların hepsi doğru, doğru da bugüne yararı ne?

Onlarca yıldır bunları konuşuruz da, bu konuştuklarımızın bugünkü sorunlarımızı çözmeye bir katkısı oldu mu?

Eğitim sorununu çözdük mü?

Kültür sorununu çözdük mü?

Kalkınma sorununu çözdük mü?

O tarihten bugüne Türkiye’de “köy” de kalmadı zaten.

Köyler yerinde duruyor da, yaşayanlar kente göçtü.

Bugün köy nüfusunun genel nüfusa oranı sadece yüzde 6.5.

Herkes “şehirli” oldu, kentleri “köy-kent” haline getirdik, dün üretenler, bugün artık tüketici.

Sonuçta gıdada da dışa bağımlı hale geldik.

Borç alıyoruz, aldığımız borçlarla gıda ithal edip karnımızı doyuruyoruz.

Bu, sürdürülebilir bir yaşam mı?

Bunun sonu nereye varacak?

Toprağa dönüş şart

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Tehlike çanları çoktandır çalıyor, ama bunu gören, bilen, gereğini yapan yok.

Herkes, kendisi dışında bir başkasını işaret ediyor, “birileri çalışsın, üretsin, ben yiyeyim” diye düşünüyor, bu nedenle de “çalışmak ve üretmek” konusunda bir arpa boyu yol alamıyoruz.

İşte, gıda fiyatları ortada.

Çok pahalı, yanına yaklaşılamıyor…

Yaklaşılamıyor, çünkü “üretim” az.

Talep fazla, üretim az olunca fiyatlar yükseliyor.

Türkiye’nin baş sorunu, üretim!

Çalışıp üretenlerin sayısı azaldı.

Üretim maliyetleri arttı.

Mazot, pahalı…

Gübre, pahalı…

Tohum, pahalı…

İlaç, pahalı…

Sulama, pahalı…

Yeterli destek yok, kim nasıl üretsin?

İşte sonuçta fırsatını bulan, “üretim”den kaçıyor.

Hayvan üretimini bırakıyor, sebze meyve üretimi bırakıyor, tahıl ve bakliyat üretimini bırakıyor…

Daha yeni, kentimizdeki birçok “besi çiftliği” kapandı!

Göz göre göre tarımsal üretimde “sıfıra doğru” gidiyoruz.

Toprağa dönüş mümkün mü?

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Toprağa dönüş şart da, bu mümkün mü?

Çok zor.

Neden zor?

Zor, çünkü toplumda “değer yargıları” çok değişti.

Eskiden “tembellik” ayıptı, “çalışarak yaşamak” bir erdemdi…

Bugün ise “yan gelip yatmak ve çalışmadan yaşamak” bir uyanıklık.

Dikkat edin çevrenize, kimse “çalışarak yaşamak” istemiyor.

Herkes, bir fırsatını bulup “köşeyi dönmek” arayışında.

Çünkü çevresinde “böyle yaşayanları” görüyor.

Bir tarafta çalışmadan yaşayanlar varken ve bu çalışmadan yaşayanlara “uyanık-becerikli” gözüyle bakılırken, nasıl gitsin de bağ, bahçe, hayvancılıkla uğraşsın?

Particilik ayağına belediyelere kapak atmak varken, neden tarlaya gitsin, neden ahıra girsin?

Hepimiz “bey-paşa” olduk, bu saatten sonra hayvancılık- bahçıvanlık yapmak da nereden çıktı?

Bu nedenle işimiz zor.

Türkiye’de önce “çalışmadan yaşamanın” yolları kapatılmalı.

Çalışmayan ve üretmeyen insan, aç kalacağını bilmeli.

Toplumda yeniden bir “değişim ve dönüşüm” şart!

Sen çalışma, köşende otur, ben sana “sosyal yardım” göndereyim karnını doyur, ama ben ne dersem onu yap.

Türkiye’de böyle bir “kölelik sistemi” kuruldu, Türkiye’de böyle bir “onur kırıcı” sistem kuruldu, bu böyle devam edemez, etmemeli.

Muhalefetin “üretime dönük” hazırlığı var mı?

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Olduğunu sanıyorum…

Duyuyorum, gözlüyorum, iktidara geldiklerinde üretime dönük ciddi adımlar atmayı planlıyorlar.

Eğer bunu başaramazlarsa, eğer Türk halkını tekrar toprakla buluşturamazlarsa, eğer üretimin önündeki engelleri aşamazlarsa, yandık!

Geçenlerde bu konuda umut verici güzel bir haber okudum.

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla’da “Tarım Lisesi” açmaya karar vermiş.

Yatılı olması düşünülen okulda, çiftçi ailelerin çocukları ücretsiz okuyacakmış.

Okulda, derslik ve yönetim binaları dışında, “resim, müzik, resim, görsel sanatlar, metal ve ahşap işleri, bilim ve teknoloji, pişirme teknikleri, endüstri bitkileri, sebzecilik, meyvecilik, tahıllar, keme çiçek ve düzenleme, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, süt ve et, hububat işleme” atölyeleri kurulacakmış.

Tıpkı “Köy Enstitüsü” modeli…

Farkı, köy enstitüsünden yetişenler öğretmen oluyordu, tarım lisesini bitirenler “tarımsal işletme” eğitimi almış olacaklar.

Çok tuttum.

Gelecek için gerçekten umut verici.

İnşallah bu model diğer büyükşehir belediyeleri tarafından da uygulanır.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i bu girişiminden dolayı kutluyorum.

İşte benim üzerinde durmak istediğim bu.

Köy enstitülerine sürekli ağıt yakmaktansa, al uygula, o ruhu yaşat!

Yarın da Köy Enstitülerini başka bir yönüyle yazacağım.