Atatürk'ün kaleminden memleketin durumu!

1919 yılı Mayıs’ın 19'uncu günü Samsun'a çıktım.

Durumun genel görünüşü:

Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup, Dünya savaşında yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları son derece ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Dünya savaşının uzun yılları zarfında, millet yorgun ve fakir bir halde.

Milleti ve memleketi dünya savaşına sürükleyenler, kendi hayatlarının derdine düşerek ülkeden kaçmışlar.

Saltanat ve hilafet makamını işgal eden Vahdettin kendini ve tahtını korumanın peşinde. Damat Ferit Paşa başkanlığındaki kabine padişahın iradesine tabi olup kendilerinden başka bir şey düşünmüyorlar.

Ordunun elinden silahları ve cephaneleri alınmış ve alınmakta.

İhtilaf devletleri ateşkes hükümlerine uymamaktalar.

Adana Fransızlar, Urfa, Maraş ve Antep İngilizler tarafından işgal edilmiş.

Antalya, Konya İtalyanlar. Merzifon, Samsun İngilizler.

Her tarafta yabancı subay ve memurları özel adamları görevde.

15 Mayıs 1919 da Yunanlar İzmir'i işgal ediyor. Memleketin her tarafında Hristiyan unsurlar kendi arzu ve isteklerini gerçekleştirmek için devletin çökmesini bekliyorlar.

İstanbul Rum Patrikhanesinde kurulan "Mavri Mira" heyeti öncülüğünde okulların izci teşkilatları, Ermeniler ve Rumlar ile Trabzon'da Rum Pontus Cemiyetleri sessizce ve başarıyla çalışmaktadır.

İşte her tarafı işgal altındaki vatan toprakları imkansızı başararak Atatürk ve arkadaşları tarafından kurtarılarak tarih yazılıyor.

Dünyanın takdirini kazanan Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum.

Makamları cennet ruhları şad olsun.

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STRES VE SAĞLIĞIMIZ

İçinde bulunduğumuz zamanda insanların büyük çoğunluğu arzu ettikleri birçok şeyleri gerçekleştiremedikleri için üzüntü, sıkıntı içine girerler.

Üzüntü ve sıkıntıyı artıran sebeplerin ana nedeni ekonomiktir.

Ekonomik sıkıntı ister istemez insanları strese sokar. Stres birçok hastalıkları tetikler

Stres kişilerin enerjisini tüketir. Bir kurt gibi insanı içten içe kemirir. Hastalıklara karşı performansı düşürür, özgüveni azaltır.

Bunun sonucunda zihinsel ve bedensel hastalıklar başlar. Bu gidiş insanlarda çöküşe neden olur. Diğer bir ifade ile buna bitiş de diyebilirsiniz.

Tabi ki stres kademe kademe belirtilerini gösterir.

Kişiler yaptıkları işten soğuyarak zevk almamaya başlarlar. Normal her zaman yaptıkları işler yük görülmeye başlar. Zamanında yapılması gereken işleri ertelemeye başlarlar. Birçok şeyleri düşünmeden yapmaya başlarlar. Bu durum hataları doğurur. Teşbihte hata olmazsa rotasız gemi durumuna girmiş olurlar. Hastalıklar başlar.

STRESİN BELİRTİLERİ

Stresin belirtileri insandan insana değişmektedir. Sebep olan şartların hafifliği ve ağırlığı da etkendir.

- Bel, omuz ve boyun ağrıları.

- Düzensiz uyku,

- Baş ağrıları,

- Yüksek tansiyon,

- Düşünce dağınıklığı ve unutkanlık gibi nedenler olduğu söyleniyor ve biliniyor.

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Stresin en büyük nedeni tabi ki ekonomiktir. Ama kötü alışkanlıklar, bir yakınınızın hastalığı, ölümü, boşanma, ayrılıklar.

Fazla sorumluluklar, aşırı gürültülü ortamlar gibi birçok neden sıralamak mümkündür. İçinde bulunduğumuz bu ortamda işsizlik, astronomik Fiat artışları, her gün artan zamlar

Karşısında kısıtlı gelirler karşısında şaşkınlık ve çaresizlik ortamı içinde bulunan insanlar stresi yoğun derecede yaşadıkları bir ortam içindeler.

Ekonomik sıkıntılara ilaveten pandemi korkusu da insanları ne zaman ne yapacakları belli olmayan ruh haline getirdi. İnsanların büyük bir bölümü kırmızı görmüş boğa gibi davranıyor. Ekseriyet yanında silah veya bıçak taşıyor. En ufak kusur, söz veya davranış hemen yaralama ve ölümlü kavgalara dönüşüyor mazallah.

Stresten kurtulmanın yolu strese neden olan şartların düzeltilmesi ve ortadan kalkması ile mümkündür. Bol yürümek, egzersiz yapmak, dinlenmek, sosyal yaşama girip insanlar arasında dostlukları geliştirmek faydalı olacağı söylenmekte ve bilinmektedir. Stressiz günler ve yaşam dileğimle umutlu ve mutlu günler diliyorum.